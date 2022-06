Joe Root Magical Bat: ‘जादूगर’ जो रूट का कमाल...पिच पर खड़ा रहा बल्ला, वीडियो देख चकरा गए फैन्स!

इंग्लैंड के पूर्व कप्तान जो रूट ने न्यूज़ीलैंड के खिलाफ हुए लॉर्ड्स टेस्ट में कमाल किया. चौथी पारी में शतक जमाकर उन्होंने अपनी टीम को जीत दिलाई, साथ ही टेस्ट क्रिकेट में अपने 10 हज़ार रन भी पूरे कर लिए. लेकिन इन सबसे अलग जो रूट का एक और कमाल इस वक्त चर्चा का विषय बन गया है औ सोशल मीडिया पर इसका वीडियो वायरल है.



जिस वीडियो की चर्चा है उसमें जो रूट टीम की बल्लेबाजी के दौरान नॉन-स्ट्राइकर एंड पर खड़े हैं. उनका बैट बिना किसी सपोर्ट के पिच पर खड़ा है और जैसे ही वह आगे बढ़ते हैं तो बैट को पकड़ लेते हैं. अब जो रूट के इस जादू पर फैन्स लट्टू हो गए हैं.



ये तब हुआ जब जो रूट 87 के स्कोर पर बल्लेबाजी कर रहे थे और न्यूजीलैंड के काइल जैमिसन बॉलिंग कर रहे थे. चंद सेकेंड के इस वीडियो को ट्विटर पर लाखों लोग देख चुके हैं और कई बार यह शेयर हो गया है.

Ok… apparently Root now has flat-bottomed bats, not slightly curved as per usual. https://t.co/ECL87LGevd — Will Macpherson (@willis_macp) June 5, 2022

Seriously is that bat holding itself up or is Joe Root even more of a magician?? @BumbleCricket @root66 #ENGvsNZ pic.twitter.com/bcHVvPngY4 June 5, 2022

फैन्स लिख रहे हैं कि हमें मालूम था कि जो रूट बल्लेबाजी से जादू करते हैं, लेकिन इसकी उम्मीद तो उन्हें भी नहीं थी. कुछ फैन्स ने लिखा कि क्या बैट खुद ही खड़ा है या फिर जो रूट सच में कोई जादूगर हैं. हालांकि, कुछ फैन्स ने खुद ही इस मिस्ट्री का जवाब भी दे दिया.

I knew @root66 was talented but not as magic as this……. What is this sorcery? @SkyCricket #ENGvNZ 🏏 pic.twitter.com/yXdhlb1VcF — Ben Joseph (@Ben_Howitt) June 5, 2022



दरअसल, जो रूट के पास जो बैट है उसका निचला हिस्सा पूरी तरह से फ्लैट है. वरना अक्सर बल्ले में हल्का-सा वी शेप होता है, लेकिन जो रूट के बल्ले में ऐसा नहीं है. क्योंकि बल्ला भारी है, ऐसे में जो रूट को उसे इस तरह खड़ा करने में कोई दिक्कत नहीं आई होगी.