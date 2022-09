Jhulan Goswami Farewell Match: झूलन गोस्वामी के विदाई मैच में भावुक हुईं कप्तान हरमनप्रीत कौर, फूट-फूटकर रोईं

भारतीय महिला टीम लॉर्ड्स में इंग्लैंड के खिलाफ तीन मैचों की वनडे सीरीज का आखिरी मुकाबला खेलने उतरी है .यह मुकाबला अनुभवी तेज गेंदबाज झूलन गोस्वामी झूलन गोस्वामी के लिए खास है, जो अपने करियर का आखिरी इंटरनेशनल मैच खेलने उतरी हैं. ऐसे में भारतीय टीम की कोशिश इस मुकाबले को जीतकर झूलन गोस्वामी को यादगार विदाई देना चाहेगी. वैसे हरमनप्रीत कौर की अगुवाई में भारतीय टीम पहले ही सीरीज में 2-0 की अजय बढ़त बना चुकी है.

मुकाबले से पहले झूलन को उनकी शानदार क्रिकेटिंग करियर के लिए भारतीय टीम की ओर से स्मृति चिन्ह भेंट किया गया. यह झूलन और पूरी टीम के लिए काफी इमोशनल पल था. कप्तान हरमनप्रीत कौर तो अपनी भावनाओं पर काबू नहीं रख पाईं और फूट-फूटकर रोने लगीं. इसके बाद झूलन ने हरमनप्रीत को ढांढस बंधाया. सोशल मीडिया पर इस भावुक पल का वीडियो खूब वायरल हो रहा है.

There's no Good in Goodbye 😢@ImHarmanpreet has an emotional moment with @JhulanG10 before the start of the 3rd #ENGvIND ODI 🫂#JhulanGoswami #SonySportsNetwork #SirfSonyPeDikhega pic.twitter.com/8WvUnCm3wI