scorecardresearch
 

Feedback

IND vs PAK: बुमराह BOSS, सूर्या फिसड्डी, पाक के खिलाफ ऐसा है भारतीय खिलाड़ियों का रिकॉर्ड

भारत-पाकिस्तान मुकाबले से पहले खिलाड़ियों के रिकॉर्ड पर नजर डालना अहम है. जहां अभिषेक शर्मा, गिल, तिलक और कुलदीप ने अभी तक पाकिस्तान के खिलाफ नहीं खेला, वहीं बुमराह और अर्शदीप प्रभावी रहे हैं. पंड्या की गेंदबाजी सबसे मजबूत पहलू है. मैच 14 सितंबर को एशिया कप 2025 में खेला जाएगा.

Advertisement
X
भारत-पाकिस्तान मैच से पहले जानें सभी खिलाड़ियों के रिकॉर्ड (Photo: Gettty)
भारत-पाकिस्तान मैच से पहले जानें सभी खिलाड़ियों के रिकॉर्ड (Photo: Gettty)

एशिया कप 2025 में आज भारत-पाकिस्तान का मुकाबला होना है. भारतीय खिलाड़ियों का प्रदर्शन पड़ोसी देश के खिलाफ ज्यादातर अच्छा रहा है. लेकिन ये मुकाबला कई मायनों में अहम होने वाला है. क्योंकि दोनों टीमों में कई ऐसे खिलाड़ी हैं जो पहली बार टी20 में एक-दूसरे के खिलाफ खेलते दिखेंगे.

भले ही इस मैच से पहले बहिष्कार की आवाजें उठ रही हों, लेकिन खिलाड़ियों को खेलना ही होगा और यह मैच हर हाल में चर्चा का विषय बनेगा. इसलिए टीम इंडिया के खिलाड़ियों के पाकिस्तान के खिलाफ टी20 रिकॉर्ड पर नजर डालना जरूरी है...

क्ल‍िक करें: एश‍िया कप 2025 की प्वाइंट्स टेबल 

सम्बंधित ख़बरें

सियासत का 'अखाड़ा' बना भारत-पाकिस्तान का एशिया कप मुकाबला, किसने क्या कहा? 
Sitanshu Kotak On Sanju
Sanju Samson को लेकर Sitanshu Kotak ने दिया बड़ा बयान! 
owaisi on bjp for india-pakistan cricket
Owaisi का BJP पर वार: "26 भारतीयों की जान अहम या पैसा?" 
BCCI Secretary
IND vs PAK मैच पर BCCI सचिव ने तोड़ी चुप्पी! 
Owaisi got angry over India-Pakistan match
'जान ज्यादा कीमती या पैसा?', IND Vs PAK मैच को लेकर बीजेपी पर भड़के ओवैसी 

सूर्यकुमार यादव सबसे बड़ी कमजोरी

सूर्यकुमार यादव ने अपने करियर में अब तक पाकिस्तान के खिलाफ कुल 5 टी20 मैच खेले हैं. इन पांचों मैचों में इस स्टार बल्लेबाज ने 12.8 की औसत से 64 रन बनाए हैं. मेन इन ग्रीन के खिलाफ उनका सर्वोच्च स्कोर 18 रन रहा है.

यह भी पढ़ें: एशिया कप में पाकिस्तान से खेलना क्यों भारत की मजबूरी? पूर्व खेल मंत्री ने बताई वजह

34 वर्षीय सूर्यकुमार यादव अब तक पाकिस्तान के खिलाफ अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाए हैं, लेकिन आगामी एशिया कप मुकाबले में वह इस चिर प्रतिद्वंद्वी के खिलाफ अच्छा प्रदर्शन करने की उम्मीद करेंगे.

Advertisement

क्ल‍िक करें: एश‍िया कप 2025 का फुल शेड्यूल 

टी20I में PAK के खिलाफ सूर्यकुमार यादव का प्रदर्शन:
11 रन- 24 अक्टूबर 2021, दुबई (टी20 वर्ल्ड कप)
18 रन- 28 अगस्त 2022, दुबई (एशिया कप)
13 रन- 4 सितंबर 2022, दुबई (एशिया कप)
15 रन- 23 अक्टूबर 2022, मेलबर्न (टी20 वर्ल्ड कप)
7 रन- 9 जून 2024, न्यूयॉर्क (टी20 वर्ल्ड कप)

इन खिलाड़ियों ने पाकिस्तान के खिलाफ अबतक नहीं खेला मैच

अभिषेक शर्मा: इस ओपनर ने अब तक पाकिस्तान के खिलाफ कोई मैच नहीं खेला है. रविवार को उनका पहला मुकाबला होगा. वहीं, उपकप्तान शुभमन गिल भी अब तक पाकिस्तान के खिलाफ टी20 मैच नहीं खेले हैं. तिलक वर्मा ने भी पाकिस्तान के खिलाफ कोई मैच नहीं खेला है.

यहां तक की 10 साल से टीम का हिस्सा होने के बावजूद संजू सैमसन ने पाकिस्तान के खिलाफ कोई मैच नहीं खेला है. कुलदीप यादव के भी पाकिस्तान के खिलाफ बेहतर आंकड़े हैं लेकिन उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ कोई टी20 मैच नहीं खेला है.

यह भी पढ़ें: 'क्यों बिना मतलब उंगली करना...', एशिया कप की भिड़ंत से पहले ऐसा क्यों बोले सूर्यकुमार यादव

ये खिलाड़ी हो सकते हैं एक्स फैक्टर

इस मुकाबले में एक्स फैक्टर हार्दिक पंड्या हो सकते हैं. पंड्या ने 7 मैचों में 91 रन (औसत 18) बनाए हैं. गेंदबाजी में उनका रिकॉर्ड शानदार है. उन्होंने 13 विकेट  झटके हैं. वहीं, अक्षर पटेल का भी रिकॉर्ड शानदार है. 

Advertisement

पाकिस्तान के खिलाफ सबसे बड़ी चुनौती जसप्रीत बुमराह हैं. पाकिस्तान के खिलाफ उनका रिकॉर्ड बेहद शानदार रहा है.

एशिया कप के लिए भारतीय टीम: सूर्यकुमार यादव (कप्तान), शुभमन गिल (उप-कप्तान), अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन (विकेटकीपर), तिलक वर्मा, हार्दिक पंड्या, अक्षर पटेल, जसप्रीत बुमराह, कुलदीप यादव, वरुण चक्रवर्ती, अर्शदीप सिंह, जितेश शर्मा (विकेटकीपर), हर्षित राणा, रिंकू सिंह और शिवम दुबे.

स्टैंडबाय: यशस्वी जायसवाल, प्रसिद्ध कृष्णा, वॉशिंगटन सुंदर, रियान पराग और ध्रुव जुरेल.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement