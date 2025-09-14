IND vs PAK: बुमराह BOSS, सूर्या फिसड्डी, पाक के खिलाफ ऐसा है भारतीय खिलाड़ियों का रिकॉर्ड

एशिया कप 2025 में आज भारत-पाकिस्तान का मुकाबला होना है. भारतीय खिलाड़ियों का प्रदर्शन पड़ोसी देश के खिलाफ ज्यादातर अच्छा रहा है. लेकिन ये मुकाबला कई मायनों में अहम होने वाला है. क्योंकि दोनों टीमों में कई ऐसे खिलाड़ी हैं जो पहली बार टी20 में एक-दूसरे के खिलाफ खेलते दिखेंगे.

भले ही इस मैच से पहले बहिष्कार की आवाजें उठ रही हों, लेकिन खिलाड़ियों को खेलना ही होगा और यह मैच हर हाल में चर्चा का विषय बनेगा. इसलिए टीम इंडिया के खिलाड़ियों के पाकिस्तान के खिलाफ टी20 रिकॉर्ड पर नजर डालना जरूरी है...

सूर्यकुमार यादव सबसे बड़ी कमजोरी

सूर्यकुमार यादव ने अपने करियर में अब तक पाकिस्तान के खिलाफ कुल 5 टी20 मैच खेले हैं. इन पांचों मैचों में इस स्टार बल्लेबाज ने 12.8 की औसत से 64 रन बनाए हैं. मेन इन ग्रीन के खिलाफ उनका सर्वोच्च स्कोर 18 रन रहा है.

34 वर्षीय सूर्यकुमार यादव अब तक पाकिस्तान के खिलाफ अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाए हैं, लेकिन आगामी एशिया कप मुकाबले में वह इस चिर प्रतिद्वंद्वी के खिलाफ अच्छा प्रदर्शन करने की उम्मीद करेंगे.

टी20I में PAK के खिलाफ सूर्यकुमार यादव का प्रदर्शन:

11 रन- 24 अक्टूबर 2021, दुबई (टी20 वर्ल्ड कप)

18 रन- 28 अगस्त 2022, दुबई (एशिया कप)

13 रन- 4 सितंबर 2022, दुबई (एशिया कप)

15 रन- 23 अक्टूबर 2022, मेलबर्न (टी20 वर्ल्ड कप)

7 रन- 9 जून 2024, न्यूयॉर्क (टी20 वर्ल्ड कप)

इन खिलाड़ियों ने पाकिस्तान के खिलाफ अबतक नहीं खेला मैच

अभिषेक शर्मा: इस ओपनर ने अब तक पाकिस्तान के खिलाफ कोई मैच नहीं खेला है. रविवार को उनका पहला मुकाबला होगा. वहीं, उपकप्तान शुभमन गिल भी अब तक पाकिस्तान के खिलाफ टी20 मैच नहीं खेले हैं. तिलक वर्मा ने भी पाकिस्तान के खिलाफ कोई मैच नहीं खेला है.

यहां तक की 10 साल से टीम का हिस्सा होने के बावजूद संजू सैमसन ने पाकिस्तान के खिलाफ कोई मैच नहीं खेला है. कुलदीप यादव के भी पाकिस्तान के खिलाफ बेहतर आंकड़े हैं लेकिन उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ कोई टी20 मैच नहीं खेला है.

ये खिलाड़ी हो सकते हैं एक्स फैक्टर

इस मुकाबले में एक्स फैक्टर हार्दिक पंड्या हो सकते हैं. पंड्या ने 7 मैचों में 91 रन (औसत 18) बनाए हैं. गेंदबाजी में उनका रिकॉर्ड शानदार है. उन्होंने 13 विकेट झटके हैं. वहीं, अक्षर पटेल का भी रिकॉर्ड शानदार है.

पाकिस्तान के खिलाफ सबसे बड़ी चुनौती जसप्रीत बुमराह हैं. पाकिस्तान के खिलाफ उनका रिकॉर्ड बेहद शानदार रहा है.

एशिया कप के लिए भारतीय टीम: सूर्यकुमार यादव (कप्तान), शुभमन गिल (उप-कप्तान), अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन (विकेटकीपर), तिलक वर्मा, हार्दिक पंड्या, अक्षर पटेल, जसप्रीत बुमराह, कुलदीप यादव, वरुण चक्रवर्ती, अर्शदीप सिंह, जितेश शर्मा (विकेटकीपर), हर्षित राणा, रिंकू सिंह और शिवम दुबे.

स्टैंडबाय: यशस्वी जायसवाल, प्रसिद्ध कृष्णा, वॉशिंगटन सुंदर, रियान पराग और ध्रुव जुरेल.

