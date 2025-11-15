जसप्रीत बुमराह ने कोलकाता टेस्ट के पहले दिन (14 नवंबर) 5 विकेट झटककर साउथ अफ्रीका को निपटाने में अहम भूम‍िका न‍िभाई. यह बुमराह का ही प्रदर्शन था जिसकी वजह से अफ्रीकी टीम 159 रनों पर लुढ़क गई. बुमराह के ये पांच विकेट (फाइव विकेट हॉल) 16वीं बार थे, इस तरह उन्होंने दिग्गज स्प‍िनर भगवत चंद्रशेखर के रिकॉर्ड की भी बराबरी कर ली.

वहीं बुमराह ईडन गार्डन में टेस्ट मैच खत्म होने के पहले दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए. इस दौरान उनसे कई सवाल पूछे गए और उन्होंने अपनी गेंदबाजी पर बात की. इस दौरान बुमराह से एक सवाल वॉश‍िंगटन सुंदर को लेकर भी हुआ. जो इस टेस्ट मैच में साई सुदर्शन की जगह नंबर 3 पर बल्लेबाजी करने आए.



बुमराह से एक पत्रकार ने पूछा-मेरा सवाल आपसे वॉश‍िंगटन सुंदर को लेकर है, ज‍िनको बल्लेबाजी क्रम में प्रमोट कर नंबर 3 पर भेजा गया, इसके पीछे क्या आइड‍िया है? ज‍िस वजह से टीम इंड‍िया को स्प‍िन के चार व‍िकल्प (जडेजा, कुलदीप, अक्षर और वॉश‍िंगटन) मिल गए.

इस पर बुमराह ने कहा- सर... अभी मैं कैप्टन नहीं हूं, लेकिन लीडरश‍िप को इस बारे में पता है. ऐसे में वो लोग आएंगे तो उनसे पूछा जा सकता है. इसके पीछे क्या व‍िचार है... लेकिन हम अपने हर प्लेयर का सपोर्ट करते हैं. पर मुझे ज्यादा कुछ नहीं पता है.

VIDEO: बुमराह का सुंदर के सवाल पर जवाब (3:30 से 4:02 के बीच)

आज (15 नवंबर) को कोलकाता टेस्ट का दूसरा दिन है, जहां भारतीय टीम अफ्रीकी टीम के ख‍िलाफ बड़ी लीड बनाने की कोश‍िशश करने उतरेगी.

भारत के लिए सबसे ज्यादा पांच विकेट लेने वाले गेंदबाज

37: रव‍िचंद्रन अश्विन (106 टेस्ट)

35: अनिल कुंबले (132)

25: हरभजन सिंह (103)

23: कपिल देव (131)

16: जसप्रीत बुमराह (51) / भगवत चंद्रशेखर (58)

भारत की कोलकाता टेस्ट में प्लेइंग-XI: यशस्वी जायसवाल, केएल राहुल, वॉशिंगटन सुंदर, शुभमन गिल (कप्तान), ऋषभ पंत (विकेटकीपर), रवींद्र जडेजा, ध्रुव जुरेल, अक्षर पटेल, कुलदीप यादव, जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज

साउथ अफ्रीका की कोलकाता टेस्ट में प्लेइंग-XI: एडेन मार्करम, र‍यान रिकेल्टन, वियान मुल्डर, टेम्बा बावुमा (कप्तान), टोनी डी जोरजी, ट्रिस्टन स्टब्स, काइल वेरेने (विकेटकीपर), साइमन हार्मर, मार्को जानसेन, कॉर्बिन बॉश, केशव महाराज

