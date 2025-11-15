scorecardresearch
 

Feedback

'सर,मैं कैप्टन नहीं हूं...', जसप्रीत बुमराह से पत्रकार ने पूछा वॉश‍िंगटन सुंदर के 'नंबर 3 प्रमोशन' पर सवाल, दिया ये जवाब, VIDEO

कोलकाता टेस्ट के पहले दिन (14 नवंबर) जसप्रीत बुमराह ने शानदार गेंदबाजी करते हुए 5 विकेट झटके. नतीजतन, साउथ अफ्रीका की टीम 159 रनों पर सिमट गई. वहीं मैच के पहले दिन बुमराह प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए, जहां उनसे वॉश‍िंगटन सुंदर के बैट‍िंग ऑर्डर पर हुए प्रमोशन पर सवाल पूछा गया. इस पर उनका जवाब चर्चा में है.

Advertisement
X
जसप्रीत बुमराह ने वॉश‍िंगटन सुंदर के सवाल पर जो जवाब द‍िया, वह बेहद चर्चा में है (Photo: PTI)
जसप्रीत बुमराह ने वॉश‍िंगटन सुंदर के सवाल पर जो जवाब द‍िया, वह बेहद चर्चा में है (Photo: PTI)

जसप्रीत बुमराह ने कोलकाता टेस्ट के पहले दिन (14 नवंबर) 5 विकेट झटककर साउथ अफ्रीका को निपटाने में अहम भूम‍िका न‍िभाई. यह बुमराह का ही प्रदर्शन था जिसकी वजह से अफ्रीकी टीम 159 रनों पर लुढ़क गई. बुमराह के ये पांच विकेट (फाइव विकेट हॉल) 16वीं बार थे, इस तरह उन्होंने दिग्गज स्प‍िनर भगवत चंद्रशेखर के रिकॉर्ड की भी बराबरी कर ली. 

वहीं बुमराह ईडन गार्डन में टेस्ट मैच खत्म होने के पहले दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए. इस दौरान उनसे कई सवाल पूछे गए और उन्होंने अपनी गेंदबाजी पर बात की. इस दौरान बुमराह से एक सवाल वॉश‍िंगटन सुंदर को लेकर भी हुआ. जो इस टेस्ट मैच में साई सुदर्शन की जगह नंबर 3 पर बल्लेबाजी करने आए. 

यह भी पढ़ें: IND vs SA Kolkata Test: जसप्रीत बुमराह का नाम इत‍िहास के पन्नों में दर्ज, इस लीजेंड की बराबरी... बनाया ये अनोखा कीर्त‍िमान

बुमराह से एक पत्रकार ने पूछा-मेरा सवाल आपसे वॉश‍िंगटन सुंदर को लेकर है, ज‍िनको बल्लेबाजी क्रम में प्रमोट कर नंबर 3 पर भेजा गया, इसके पीछे क्या आइड‍िया है? ज‍िस वजह से टीम इंड‍िया को स्प‍िन के चार व‍िकल्प (जडेजा, कुलदीप, अक्षर और वॉश‍िंगटन) मिल गए. 

सम्बंधित ख़बरें

India's superstar pacer Jasprit Bumrah in this frame
ईडन गार्डन्स की पिच पर भड़के साउथ अफ्रीकी कोच, बुमराह को लेकर दिया ये बयान 
Mohammed Siraj
'बुमराह की एक सलाह ने दिन बना दिया... ', सिराज ने मैच के बाद सुनाया किस्सा 
Jasprit Bumrah
बुमराह का नाम इत‍िहास के पन्नों में दर्ज, इस लीजेंड की बराबरी...बनाया ये कीर्त‍िमान  
Shubman Gill
कप्तान Shubman ने Shami के चयन पर तोड़ी चुप्पी! 
Haris rauf
'रोबोट नहीं इंसान हैं...', एश‍िया कप में बवाल करने वाले हार‍िस रऊफ का छलका दर्द 

इस पर बुमराह ने कहा- सर... अभी मैं कैप्टन नहीं हूं, लेकिन लीडरश‍िप को इस बारे में पता है. ऐसे में वो लोग आएंगे तो उनसे पूछा जा सकता है. इसके पीछे क्या व‍िचार है... लेकिन हम अपने हर प्लेयर का सपोर्ट करते हैं. पर मुझे ज्यादा कुछ नहीं पता है. 
VIDEO: बुमराह का सुंदर के सवाल पर जवाब (3:30 से 4:02 के बीच)

Advertisement

आज (15 नवंबर) को कोलकाता टेस्ट का दूसरा दिन है, जहां भारतीय टीम अफ्रीकी टीम के ख‍िलाफ बड़ी लीड बनाने की कोश‍िशश करने उतरेगी. 

भारत के लिए सबसे ज्यादा पांच विकेट लेने वाले गेंदबाज
37: रव‍िचंद्रन अश्विन (106 टेस्ट)
35: अनिल कुंबले (132)
25: हरभजन सिंह (103)
23: कपिल देव (131)
16: जसप्रीत बुमराह (51) / भगवत चंद्रशेखर (58)

भारत की कोलकाता टेस्ट में प्लेइंग-XI: यशस्वी जायसवाल, केएल राहुल, वॉशिंगटन सुंदर, शुभमन गिल (कप्तान), ऋषभ पंत (विकेटकीपर), रवींद्र जडेजा, ध्रुव जुरेल, अक्षर पटेल, कुलदीप यादव, जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज

साउथ अफ्रीका की कोलकाता टेस्ट में प्लेइंग-XI: एडेन मार्करम, र‍यान रिकेल्टन, वियान मुल्डर, टेम्बा बावुमा (कप्तान), टोनी डी जोरजी, ट्रिस्टन स्टब्स, काइल वेरेने (विकेटकीपर), साइमन हार्मर, मार्को जानसेन, कॉर्बिन बॉश, केशव महाराज

 

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    बिहार चुनाव रिजल्ट 2025
    Bihar Election 2025 Schedule
    Bihar Election 2025 Winning Candidates List
    Bihar Election Result 2025
    Bihar Election 2025
    Chapra Vidhan Sabha
    Bihar Elections 2025 Exit Poll
    करियर राशिफल
    Dharmendra Health
    Raghopur Election
    Mahua Chunav
    Mokama Election
    Karakat Election
    Gopalganj Election
    Buxar Election
    Advertisement