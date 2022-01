IND vs SA: Bumrah की अफ्रीकी बॉलर से तीखी बहस, अगले ही ओवर में जड़ दिया छक्का

भारतीय टीम इन दिनों साउथ अफ्रीका में टेस्ट सीरीज खेल रही है. दोनों टीम के बीच खेले गए जोहानिसबर्ग टेस्ट टेस्ट के तीसरे दिन भारतीय प्लेयर जसप्रीत बुमराह और साउथ अफ्रीका के गेंदबाज मार्को जानसेन के बीच तीखी बहस देखने को मिली. इसने बुमराह को इतना चार्ज कर दिया कि उन्होंने अगले ही ओवर में छक्का जड़ दिया, जबकि यह सभी जानते हैं कि बुमराह बल्लेबाज नहीं, बॉलर हैं.

दरअसल, जोहानिसबर्ग टेस्ट टेस्ट के तीसरे दिन टीम इंडिया ने बल्लेबाज से शुरुआत की थी. लंच के बाद भारतीय टीम ने 230 रन स्कोर पर 8 विकेट गंवा दिए थे. तब जसप्रीत बुमराह 5 बॉल खेलकर खाता नहीं खोल सके थे. इसी दौरान पारी का 54वां ओवर मार्को जानसेन लेकर आए.

... अंपायर ने शांत कराया

जेन्सन के इसी ओवर की सभी बॉल बुमराह ने ही खेलीं और कोई रन नहीं बना सके. इसी ओवर की चौथी बॉल के दौरान जेन्सन और बुमराह के बीच कुछ बहस हो गई. यह बहस इतनी गर्मा गई कि बीच बचाव के लिए अंपायर्स को आना पड़ा. अंपायर ने दोनों के बीच सुलह कराई और मैच फिर से शुरू कराया गया.

बुमराह ने छक्का जड़ा

इसके बाद बाद अगला ओवर तेज गेंदबाज कैगिसो रबाडा लेकर आए. यहां हनुमा विहारी ने एक रन लिया. स्ट्राइक पर आए बुमराह ने जानसेन का गुस्सा रबाडा पर उतार दिया और शानदार छक्का जड़ दिया. यहां से बुमराह ने समझदारी दिखाते हुए सिंगल रन ले लिया. फिर स्ट्राइक पर आते ही हनुमा ने भी चौका जड़ दिया और दोनों ने मिलकर ओवर में कुल 15 रन बनाए.

