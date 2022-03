Jason Roy IPL: जेसन रॉय ने IPL छोड़ा, लेकिन PSL खेले! भिड़ गए भारत-PAK के फैन्स

इंग्लैंड के बल्लेबाज जेसन रॉय ने इस साल के इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) में नहीं खेलने का फैसला लिया है. आईपीएल इसी महीने शुरू होना है, लेकिन ऐन मौके पर जेसन रॉय ने अपना नाम वापस लिया. वह गुजरात टाइटन्स का हिस्सा हैं, जो पहली बार टूर्नामेंट में हिस्सा ले रही है.



जेसन रॉय का आईपीएल छोड़ना एक नए विवाद को जन्म दे गया है, क्योंकि वह ऑक्शन में शामिल हुए लेकिन अब टूर्नामेंट शुरू होने से ठीक पहले अपना नाम वापस ले लिया. खास बात ये है कि जेसन रॉय के इस फैसले के बाद सोशल मीडिया पर भारत और पाकिस्तान के फैन्स में भिड़ंत हो गई है.



जेसन रॉय ने बायो-बबल का हवाला देकर आईपीएल से नाम वापस लिया, लेकिन वह अभी पाकिस्तान सुपर लीग में हिस्सा ले रहे थे और क्वेटा ग्लेडिएटर्स की ओर से खेल रहे थे. जेसन रॉय के ट्वीट के नीचे ही फैन्स भिड़ गए हैं, पाकिस्तानी फैन्स लिख रहे हैं कि अच्छा हुआ जेसन रॉय ने एक बुरी लीग में हिस्सा नहीं लिया.

Jason Roy doesn't want to play against average bowlers as he's addicted to against world best bowlers in the PSL.

Love you Jason. You are a PSL legend like David Wiese you can't go in this third class league Ipl