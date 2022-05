39 साल के एंडरसन की बॉलिंग में अब भी धार, जो रूट को ऐसे किया पस्त, VIDEO

उम्र महज एक संख्या होती है. यह बात इंग्लैंड के तेज गेंदबाज जेम्स एंडरसन भली-भांति साबित करते नजर आ रहे हैं. 39 साल के हो चुके एंडरसन इन दिनों काउंटी क्रिकेट खेल रहे हैं और वहां यह साबित कर रहे हैं कि उनकी गेंदबाजी में अब भी वही धार मौजूद है, जिससे अच्छे-अच्छे बल्लेबाजों की गिल्लियां बिखेर सकते हैं.

ऐसे ही एक मुकाबले में इंग्लैंड टीम के पूर्व कप्तान जो रूट और एंडरसन आमने-सामने आए. रूट नंबर-1 टेस्ट बल्लेबाज रह चुके हैं, जबकि एंडरसन गेंदबाजी में टॉप के प्लेयर रहे हैं. ऐसे में उम्र के लिहाज से एंडरसन को कमजोर समझना रूट को भारी पड़ गया. एंडरसन ने रूट को क्लीन बोल्ड करते हुए स्टम्प बिखेर दिए.

लंकाशायर और यॉर्कशायर के बीच मैच ड्रॉ

इसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है. दरअसल, काउंटी चैम्पियनशिप डिविजन वन में 12 से 15 मई के बीच लंकाशायर और यॉर्कशायर के बीच मुकाबला खेला गया. मैच में लंकाशायर ने पहले 9 विकेट पर 566 रन बनाकर पारी घोषित की. कीटन जेनिंग ने 238 रन की पारी खेली.

James Anderson bowls Joe Root 👀



Big celebs from Jimmy for that wicket!#LVCountyChamp pic.twitter.com/y4FnvUAJ3u