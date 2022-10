Ishan Kishan India vs South Africa: मैच देखने आई आंटी बोली- मेरे घर का शीशा तोड़ो, ईशान किशन ने दिया मजेदार जवाब

Ishan Kishan India vs South Africa: टीम इंडिया के युवा विकेटकीपर बैटर ईशान किशन ने ताबड़तोड़ पारी खेलकर टीम इंडिया को जीत दिलाई है. ईशान रविवार (9 अक्टूबर) को अपने घरेलू मैदान रांची में खेल रहे थे. साउथ अफ्रीका के खिलाफ इस वनडे में ईशान ने मैच विनिंग पारी खेली.

घरेलू मैदान पर फैन्स ने ईशान से शतक की डिमांड की थी, लेकिन वह इसे पूरा करने से चूक गए. मैच में ईशान ने 84 बॉल पर 93 रनों की आतिशी पारी खेली. इस दौरान ईशान ने 7 छक्के और 4 चौके भी जमाए. सीरीज के इस दूसरे वनडे मैच में ईशान का स्ट्राइक रेट 110.71 का रहा.

ईशान ने आंटी के पैर भी छुए

मैच के बाद 24 साल के ईशान को घरेलू फैन्स ने घेर लिया. इसी दौरान एक आंटी भी मिलीं, जो ईशान की काफी करीबी परिचित दिख रही थीं. उन्होंने भारतीय प्लेयर से कहा कि मैं कहती थी कि मेरे घर का शीशा तोड़े. लगता है अब टूट जाएगा. इसके बाद जाते-जाते ईशान कहते हैं कि आंटी अपने घर पर खाना कब खिला रही हो.

ईशान का फैन्स से मिलते हुए वीडियो बीसीसीआई ने ही शेयर किया है. वीडियो में दिखाया गया है कि ईशान उन आंटी को मिलकर उनके पैर भी छूते हैं. आंटी पूछती हैं कि अगली बार कब आओगे. इसी दौरान ईशान को एक ऐसा भी व्यक्ति मिलता है, जो शार्दुल ठाकुर को जबरा फैन है. उसने ईशान को एक कार्ड भी दिया, जिसमें लिखा था- शार्दुल ठाकुर 54 (दिल वाला इमोजी).

फैन्स की डिमांड पूरी करने से चूके ईशान

मैच के बाद ईशान किशन ने कहा, 'ये मेरा घरेलू मैदान है. यहां फैन्स मुझे और मैच को देखने आए थे. फील्डिंग के दौरान फैन्स ने मुझसे शतक लगाने की डिमांड की थी. दुर्भाग्य से मैं चूक गया, लेकिन मैं बहुत खुश हूं क्योंकि मेरी टीम जीती है. शायद अगले मुकाबले में बेस्ट दे सकूंगा और टीम को फिर से जीत दिलाऊंगा.'

Fan interactions with local lad @ishankishan51 👏👏



P.S. - Also, Ishan delivers a special fan note to @imShard ☺️👌 #TeamIndia | #INDvSA pic.twitter.com/6DWYVmNohh