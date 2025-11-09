अभिषेक शर्मा की बैखौफ बैटिंग पर भड़का ये भारतीय दिग्गज, बोले- युवराज से बात करूंगा

अभिषेक शर्मा भारतीय क्रिकेट के उभरते सितारों में से एक हैं. यह युवा बाएं हाथ का बल्लेबाज अपने आक्रामक अंदाज से सभी को प्रभावित कर रहा है. वह शुरुआत से ही तेजी से रन बनाते हैं और क्रीज़ पर रहते हुए लगातार आक्रामक खेल दिखाते हैं. हालांकि हाल ही में खत्म हुई भारत-ऑस्ट्रेलिया टी20 सीरीज़ में ऑस्ट्रेलिया ने अभिषेक के खिलाफ एक रणनीति तैयार कर ली, जिससे वे उन्हें कुछ हद तक रोकने में सफल रहे.

अभिषेक आमतौर पर अपनी पहली ही गेंद पर पिच से आगे निकलकर शॉट खेलते हैं ताकि गेंदबाज पर दबाव बनाया जा सके. लेकिन ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों ने इस चाल का तोड़ निकाल लिया. पूर्व भारतीय ऑलराउंडर इरफ़ान पठान ने अभिषेक को उनके इस पहचानने योग्य बल्लेबाजी पैटर्न को लेकर चेतावनी दी है.

इरफान पठान ने दी नसीहत

पठान ने कहा, 'अभिषेक निडर क्रिकेट खेलते हैं, जो बहुत अच्छी बात है. लेकिन यह ज़्यादातर द्विपक्षीय सीरीज़ हैं, वर्ल्ड कप नहीं. वैश्विक टूर्नामेंटों में टीमें अच्छी तैयारी के साथ आती हैं. अगर वह हर गेंद पर आगे निकलकर शॉट खेलने की कोशिश करेंगे, तो टीमें उस पर रणनीति बना लेंगी. इसलिए अभिषेक को चयनात्मक होकर खेलना होगा.'

उन्होंने आगे कहा कि टीम मैनेजमेंट और उनके कोच युवराज सिंह इस पर ज़रूर ध्यान दे रहे होंगे. मैं यूवी से इस पर बात करूंगा. अभिषेक को भी खुद इसका एहसास होगा कि हर गेंदबाज को पहली गेंद पर आगे निकलकर नहीं खेला जा सकता.

दरअसल, ब्रिस्बेन में खेले गए पांचवें टी20 में, जो बारिश के कारण रद्द हो गया, अभिषेक ने 13 गेंदों में 23* रन बनाए. हालांकि उन्हें दो बार जीवनदान मिला जब ऑस्ट्रेलिया ने आसान कैच छोड़ दिए. पठान ने कहा कि जबकि अभिषेक को आक्रामक खेल जारी रखना चाहिए, लेकिन उसमें एक रणनीतिक सोच भी होनी चाहिए.

पठान ने कहा उन्हें हाई-रिस्क क्रिकेट खेलना जारी रखना चाहिए, लेकिन यह निडरता तर्कसंगत भी होनी चाहिए. खेल में प्लानिंग ज़रूरी है. इस सीरीज़ में शानदार प्रदर्शन के लिए अभिषेक शर्मा को प्लेयर ऑफ द सीरीज चुना गया. उन्होंने 163 रन बनाए.



