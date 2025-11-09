scorecardresearch
 

Feedback

अभिषेक शर्मा की बैखौफ बैटिंग पर भड़का ये भारतीय दिग्गज, बोले- युवराज से बात करूंगा

अभिषेक शर्मा ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टी20 सीरीज में शानदार प्रदर्शन करते हुए प्लेयर ऑफ द सीरीज का पुरस्कार जीता, लेकिन इरफ़ान पठान ने उन्हें चेतावनी दी कि हर गेंद पर आक्रामक खेल विश्वस्तरीय टीमों के खिलाफ उलटा पड़ सकता है. पठान ने कहा कि अभिषेक को अपने खेल में थोड़ी योजना और चयनात्मकता लानी होगी.

Advertisement
X
ऑस्ट्रेलिया दौरे पर प्लेयर ऑफ द सीरीज बने अभिषेक शर्मा. (Photo: AP)
ऑस्ट्रेलिया दौरे पर प्लेयर ऑफ द सीरीज बने अभिषेक शर्मा. (Photo: AP)

अभिषेक शर्मा भारतीय क्रिकेट के उभरते सितारों में से एक हैं. यह युवा बाएं हाथ का बल्लेबाज अपने आक्रामक अंदाज से सभी को प्रभावित कर रहा है. वह शुरुआत से ही तेजी से रन बनाते हैं और क्रीज़ पर रहते हुए लगातार आक्रामक खेल दिखाते हैं. हालांकि हाल ही में खत्म हुई भारत-ऑस्ट्रेलिया टी20 सीरीज़ में ऑस्ट्रेलिया ने अभिषेक के खिलाफ एक रणनीति तैयार कर ली, जिससे वे उन्हें कुछ हद तक रोकने में सफल रहे.

अभिषेक आमतौर पर अपनी पहली ही गेंद पर पिच से आगे निकलकर शॉट खेलते हैं ताकि गेंदबाज पर दबाव बनाया जा सके. लेकिन ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों ने इस चाल का तोड़ निकाल लिया. पूर्व भारतीय ऑलराउंडर इरफ़ान पठान ने अभिषेक को उनके इस पहचानने योग्य बल्लेबाजी पैटर्न को लेकर चेतावनी दी है.

यह भी पढ़ें: 'डिविलियर्स प्लीज मेरी मदद करो...', जानें सूर्यकुमार यादव ने क्यों मांगी हेल्प, खास है वजह

सम्बंधित ख़बरें

abhishek sharma
T20 इंटरनेशनल में Abhishek Sharma ने पूरे किए 1000 रन 
Mitchell Marsh, Suryakumar Yadav during AUS vs IND 5th T20I
गाबा T20: सूर्या ने फ‍िर गंवाया टॉस, टीम इंड‍िया के ख‍िलाड़‍ियों की छूटी हंसी 
India's Abhishek Sharma
अभिषेक शर्मा ने रचा इतिहास... पूरे किए हजार टी20I रन, सूर्या का रिकॉर्ड ध्वस्त 
Team India
बारिश से धुल गया गाबा टी20... भारतीय टीम ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 2-1 से जीती सीरीज 
Abhishek Sharma
Abhishek Sharma 4th T-20 मैच में रच सकते हैं इतिहास! 

इरफान पठान ने दी नसीहत

पठान ने कहा, 'अभिषेक निडर क्रिकेट खेलते हैं, जो बहुत अच्छी बात है. लेकिन यह ज़्यादातर द्विपक्षीय सीरीज़ हैं, वर्ल्ड कप नहीं. वैश्विक टूर्नामेंटों में टीमें अच्छी तैयारी के साथ आती हैं. अगर वह हर गेंद पर आगे निकलकर शॉट खेलने की कोशिश करेंगे, तो टीमें उस पर रणनीति बना लेंगी. इसलिए अभिषेक को चयनात्मक होकर खेलना होगा.'

Advertisement

उन्होंने आगे कहा कि टीम मैनेजमेंट और उनके कोच युवराज सिंह इस पर ज़रूर ध्यान दे रहे होंगे. मैं यूवी से इस पर बात करूंगा. अभिषेक को भी खुद इसका एहसास होगा कि हर गेंदबाज को पहली गेंद पर आगे निकलकर नहीं खेला जा सकता.

यह भी पढ़ें: अभिषेक शर्मा ने रचा इतिहास... पूरे किए हजार टी20I रन, सूर्या का रिकॉर्ड ध्वस्त

दरअसल, ब्रिस्बेन में खेले गए पांचवें टी20 में, जो बारिश के कारण रद्द हो गया, अभिषेक ने 13 गेंदों में 23* रन बनाए. हालांकि उन्हें दो बार जीवनदान मिला जब ऑस्ट्रेलिया ने आसान कैच छोड़ दिए. पठान ने कहा कि जबकि अभिषेक को आक्रामक खेल जारी रखना चाहिए, लेकिन उसमें एक रणनीतिक सोच भी होनी चाहिए.

पठान ने कहा उन्हें हाई-रिस्क क्रिकेट खेलना जारी रखना चाहिए, लेकिन यह निडरता तर्कसंगत भी होनी चाहिए. खेल में प्लानिंग ज़रूरी है. इस सीरीज़ में शानदार प्रदर्शन के लिए अभिषेक शर्मा को प्लेयर ऑफ द सीरीज चुना गया. उन्होंने 163 रन बनाए.
 

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    Chapra Vidhan Sabha
    Bihar Election 2025 Schedule
    Bihar Election 2025 Winning Candidates List
    Bihar Election Result 2025
    Buxar Election
    Bihar Election 2025
    करियर राशिफल
    Alinagar MLA
    Bihar Elections 2025 Exit Poll
    Raghopur Election
    Mahua Chunav
    Mokama Election
    Karakat Election
    Gopalganj Election
    Advertisement