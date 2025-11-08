scorecardresearch
 

अभिषेक शर्मा ने रचा इतिहास... पूरे किए हजार टी20I रन, सूर्या का रिकॉर्ड ध्वस्त

अभिषेक शर्मा ने टी20 इंटरनेशनल में भारतीय टीम के लिए शानदार प्रदर्शन किया है. अभिषेक ने एशिया कप 2025 में भारतीय टीम की जीत में अहम भूमिका निभाई थी. अभिषेक ने अब टी20 इंटरनेशनल में खास उपलब्धि हासिल की है.

अभिषेक शर्मा ने बना दिया वर्ल्ड रिकॉर्ड (Photo: AP)
भारतीय टीम ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पांच मैचों की टी20 सीरीज का आखिरी मुकाबला 8 नवंबर (रविवार) को ब्रिस्बेन के गाबा मैदान पर खेला है. इस मुकाबले में ऑस्ट्रेलियाई कप्तान मिचेल मार्श ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया. यानी भारतीय टीम को इस मैच में पहले बैटिंग करनी पड़ी.

सूर्यकुमार यादव की अगुवाई वाली भारतीय टीम को इस मुकाबले में शुभमन गिल और अभिषेक शर्मा ने तूफानी शुरुआत दिलाई. इस दौरान बाएं हाथ के बल्लेबाज अभिषेक ने टी20 इंटरनेशनल (टी20I) में बेहद खास उपलब्धि भी हासिल की. अभिषेक ने टी20 इंटरनेशनल में अपने 1000 हजार रन पूरे कर लिए. 

देखा जाए तो अभिषेक शर्मा गेंदों के हिसाब से टी20 इंटरनेशननल में सबसे तेज हजार रन बनाने वाले बैटर (फुल मेम्बर्स टीम) बन गए हैं. अभिषेक ने एक हजार रन बनाने के लिए 528 गेंदें ली हैं. अभिषेक ने भारत की टी20 टीम के कप्तान सूर्यकुमार यादव का रिकॉर्ड तोड़ दिया. सूर्यकुमार ने एक हजार रन बनाने के लिए 573 गेंदें ली थीं. यही नहीं अभिषेक इनिंग्स के हिसाब दूसरे सबसे तेज हजार टी20I रन बनाने वाले भारतीय हैं.

गेंदों के हिसाब से सबसे तेज 1000 टी20I रन (फुल मेम्बर्स टीम्स)
528- अभिषेक शर्मा (भारत)
573- सूर्यकुमार यादव (भारत)
599- फिल साल्ट (इंग्लैंड)
604- ग्लेन मैक्सवेल (ऑस्ट्रेलिया)
609- आंद्रे रसेल (वेस्टइंडीज)/फिन एलन (न्यूजीलैंड)

सबसे कम पारियों में हजार टी20I रन (भारत)
27- विराट कोहली
28- अभिषेक शर्मा
29- केएल राहुल
31- सूर्यकुमार यादव
40- रोहित शर्मा

गाबा टी20 मुकाबले में अभिषेक शर्मा को दो जीवनदान भी मिले हैं. पहले ही ओवर में बेन ड्वारशुइस की गेंद पर ग्लेन मैक्सवेल ने अभिषेक शर्मा का मिड-ऑफ रीजन में कैच टपका दिया. फिर चौथे ओवर में नाथन एलिस की तीसरी गेंद पर ड्वारशुइस ने अभिषेक का फाइनल लेग रीजन में आसान सा कैच छोड़ा.

गाबा टी20 में भारत की प्लेइंग-11: अभिषेक शर्मा, शुभमन गिल, सूर्यकुमार यादव (कप्तान), रिंकू सिंह, जितेश शर्मा (विकेटकीपर), वॉशिंगटन सुंदर, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, अर्शदीप सिंह, वरुण चक्रवर्ती, जसप्रीत बुमराह.

गाबा टी20 में ऑस्ट्रेलिया की प्लेइंग-11: मिचेल मार्श (कप्तान), मैथ्यू शॉर्ट, जोश इंगलिस (विकेट कीपर), टिम डेविड, जोश फिलिप, मार्कस स्टोइनिस, ग्लेन मैक्सवेल, बेन ड्वारशुइस, जेवियर बार्टलेट, नाथन एलिस और एडम जाम्पा.

