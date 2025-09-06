scorecardresearch
 

एशिया कप के लिए इरफान पठान ने चुनी अपनी बेस्ट प्लेइंग 11, नंबर-3 पर इस खिलाड़ी को दिया मौका

पूर्व ऑलराउंडर इरफान पठान ने एशिया कप 2025 के लिए अपनी भारतीय प्लेइंग XI चुनी, जिसमें अभिषेक शर्मा और शुभमन गिल ओपनर हैं. सूर्यकुमार यादव कप्तान और संजू सैमसन विकेटकीपर होंगे. गेंदबाजी आक्रमण में कुलदीप यादव, जसप्रीत बुमराह और अर्शदीप सिंह शामिल हैं, जबकि हार्दिक और अक्षर ऑलराउंड विकल्प देंगे.

एशिया कप के लिए इरफान पठान ने चुनी प्लेइंग इलेवन.
एशिया कप के लिए इरफान पठान ने चुनी प्लेइंग इलेवन.

टीम इंडिया के पूर्व स्टार ऑलराउंडर इरफान पठान ने एशिया कप 2025 से पहले भारतीय टीम की अपनी सबसे मज़बूत प्लेइंग इलेवन चुनी है. यह प्रतिष्ठित टूर्नामेंट टी20 फॉर्मेट में 9 सितंबर से दुबई और अबू धाबी में खेला जाएगा. इस टूर्नामेंट को अगले साल होने वाले टी20 विश्वकप के लिहाज से काफी अहम माना जा रहा है.

पठान ने ओपनिंग के लिए पंजाब जोड़ी अभिषेक शर्मा और उप-कप्तान शुभमन गिल को चुना है. नंबर 3 पर इन-फॉर्म तिलक वर्मा को जगह मिली है. मिडिल ऑर्डर में कप्तान सूर्यकुमार यादव को चौथे नंबर पर रखा गया है. वहीं हार्दिक पांड्या और अक्षर पटेल जैसे अनुभवी ऑलराउंडर शामिल किए गए हैं.

विकेटकीपर की भूमिका को लेकर उनका चयन दिलचस्प रहा. चयनकर्ताओं ने जहां जितेश शर्मा को पहली पसंद माना है, वहीं इरफान ने संजू सैमसन को पांचवें नंबर पर बल्लेबाजी करने और विकेटकीपिंग की ज़िम्मेदारी संभालने का सुझाव दिया. केरला क्रिकेट लीग में मिडिल ऑर्डर में अच्छे प्रदर्शन के चलते संभवतः उन्होंने यह निर्णय लिया.

यह भी पढ़ें: एशिया कप में नया इतिहास रच सकते हैं हार्दिक पंड्या... भुवी का रिकॉर्ड खतरे में, अफगानी स्पिनर भी देगा चुनौती

गेंदबाजी विभाग में स्पिन का दारोमदार कुलदीप यादव पर होगा, जबकि तेज़ गेंदबाजी आक्रमण जसप्रीत बुमराह और अर्शदीप सिंह संभालेंगे. हार्दिक पांड्या सीम विकल्प देंगे, जबकि अक्षर और अभिषेक स्पिन का अतिरिक्त विकल्प प्रदान करेंगे.

इरफान पठान की मज़बूत भारतीय प्लेइंग XI (एशिया कप 2025):

अभिषेक शर्मा, शुभमन गिल, तिलक वर्मा, सूर्यकुमार यादव (कप्तान), संजू सैमसन (विकेटकीपर), हार्दिक पांड्या, अक्षर पटेल, कुलदीप यादव, जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप सिंह, वरुण चक्रवर्ती.

यह भी पढ़ें: एशिया कप में अफगानिस्तान उतार रहा 'मिस्ट्री स्पिनर्स' की फौज, विपक्षी टीमों की उड़ी नींद!

भारत की आधिकारिक टीम (एशिया कप 2025): सूर्यकुमार यादव (कप्तान), शुभमन गिल (उप-कप्तान), अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा, जितेश शर्मा (विकेटकीपर), हार्दिक पांड्या, अक्षर पटेल, शिवम दुबे, रिंकू सिंह, संजू सैमसन (विकेटकीपर), कुलदीप यादव, जसप्रीत बुमराह, हर्षित राणा, अर्शदीप सिंह, वरुण चक्रवर्ती.

