एशिया कप में नया इतिहास रच सकते हैं हार्दिक पंड्या... भुवी का रिकॉर्ड खतरे में, अफगानी स्पिनर भी देगा चुनौती

एशिया कप 2025 में भारतीय टीम के लिए ऑलराउंडर हार्दिक पंड्या का रोल काफी अहम रहेगा. फैन्स को उम्मीद है कि हार्दिक बल्ले और गेंद से कमाल करेंगे. हार्दिक पंड्या इस टूर्नामेंट में एक बड़ा रिकॉर्ड भी बना सकते हैं.

एशिया कप में भुवनेश्वर कुमार का रिकॉर्ड तोड़ सकते हैं हार्दिक पंड्या (Photo: PTI)
एशिया कप में भुवनेश्वर कुमार का रिकॉर्ड तोड़ सकते हैं हार्दिक पंड्या (Photo: PTI)

एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट 2025 की शुरुआत में अब एक हफ्ते से भी कम का समय बचा है. इस बार यह टूर्नामेंट टी20 फॉर्मेट में खेला जाएगा और इसमें 8 टीम्स भाग लेंगी. इसके मुकाबले संयुक्त अरब अमीरात (UAE) के दो शहरों दुबई और अबू धाबी में आयोजित होंगे. उद्घाटन मैच 9 सितंबर को होगा, जबकि 28 सितंबर को खिताबी मुकाबला निर्धारित है.

एशिया कप में टीम इंडिया के स्टार ऑलराउंडर हार्दिक पंड्या पर भी सकती निगाहें होंगी, जो एक बड़ा रिकॉर्ड अपने नाम कर सकते हैं. हार्दिक पंड्या यदि 3 विकेट हासिल करते हैं, तो वो एशिया कप के टी20 फॉर्मेट में सबसे ज्यादा विकेट लेने के मामले में तेज गेंदबाज भुवनेश्वर कुमार को पछाड़ देंगे.

यह भी पढ़ें: एशिया कप के लिए UAE ने भी कर दिया अपनी टीम का ऐलान, देखें सभी 8 देशों के स्क्वॉड

टीम इंडिया से बाहर चल रहे भुवनेश्वर कुमार एशिया कप के टी20 फॉर्मेट में सबसे सफल गेंदबाज हैं. भुवी ने सिर्फ 6 मैचों में 13 विकेट हासिल किए और उनका औसत 9.46 रहा. यूएई के पूर्व तेज गेंदबाज अमजद जावेद इस मामले में दूसरे नंबर पर हैं. जावेद ने 7 मैच खेलकर 12 विकेट झटके.

ये अफगानी स्पिनर भी रेस में शामिल
तीसरे नंबर पर संयुक्त रूप से हार्दिक पंड्या, राशिद खान, अल अमीन हुसैन और मोहम्मद नवीद हैं. इन चारों ने ही 11-11 विकेट झटके हैं. अल अमीन हुसैन (बांग्लादेश) और मोहम्मद नवीद (यूएई) एशिया कप का हिस्सा नहीं होंगे, ऐसे में हार्दिक पंड्या के अलावा राशिद खान के पास भुवनेश्वर कुमार से आगे निकलने का मौका होगा.

श्रीलंकाई स्पिनर वानिंदु हसारंगा चौथे नंबर पर हैं, जिन्होंने कुल 9 विकेट झटके हैं. पांचवें स्थान पर पाकिस्तान के शादाब खान, मोहम्मद नवाज और हारिस रऊफ हैं. शादाब, नवाज और रऊफ ने एशिया कप के टी20 फॉर्मेट में 8-8 विकेट चटकाए हैं. नवाज और रऊफ इस बार भी एशिया कप में भाग लेते दिखेंगे.

एशिया कप में सर्वाधिक विकेट (टी20 फॉर्मेट)
भुवनेश्वर कुमार (भारत)- 6 मैच, 13 विकेट, एवरेज 9.46
अमजद जावेद (यूएई)- 7 मैच, 12 विकेट, एवरेज 14.08
मोहम्मद नवीद (यूएई)- 7 मैच, 11 विकेट, एवरेज 13.18
राशिद खान (अफगानिस्तान)- 8 मैच, 11 विकेट, एवरेज 18.36        
हार्दिक पांड्या (भारत)- 8 मैच, 11 विकेट, एवरेज 18.81
अल अमीन हुसैन (बांग्लादेश)- 5 मैच, 11 विकेट, एवरेज 12.18        
वानिंदु हसारंगा (श्रीलंका)- 6 मैच, 9 विकेट, एवरेज 18.88
शादाब खान (पाकिस्तान)- 5 मैच, 8 विकेट, एवरेज 14.12
मोहम्मद नवाज (पाकिस्तान)- 8 मैच, 8 विकेट, एवरेज 21.75    
हारिस रऊफ (पाकिस्तान)- 6 मैच, 8 विकेट, एवरेज 19.12

एशिया कप की शुरुआत 1984 में हुई थी और तब से लेकर 2014 तक यह टूर्नामेंट ओडीआई फॉर्मेट में ही खेला जाता रहा. 2016 में पहली बार एशिया कप T20 फॉर्मेट में आयोजित हुआ था. इसके बाद 2022 में भी ये टूर्नामेंट टी20 फॉर्मेट में खेला गया. अब तीसरी बार यह टूर्नामेंट सबसे छोटे फॉर्मेट में खेला जाना है.

इस बार एशिया कप में भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, ओमान, यूएई और हॉन्ग कॉन्ग की टीमें भाग ले रही हैं. ग्रुप-ए में भारत के अलावा पाकिस्तान, यूएई और ओमान को रखा गया है. जबकि हॉन्ग कॉन्ग, श्रीलंका, बांग्लादेश और अफगानिस्तान की टीमें ग्रुप-बी में हैं.

