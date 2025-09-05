एशिया कप में अफगानिस्तान उतार रहा 'मिस्ट्री स्पिनर्स' की फौज, विपक्षी टीमों की उड़ी नींद!

एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट 2025 में अफगानिस्तान की टीम भी भाग लेने जा रही है. अफगानिस्तान की टीम इस टूर्नामेंट में राशिद खान की कप्तानी में भाग लेगी. अफगानिस्तान ने एशिया कप से पहले शारजाह में हो रही त्रिकोणीय सीरीज में दम दिखाया है. इस ट्राई सीरीज में अफागानिस्तान ने मेजबान संयुक्त अरब अमीरात (UAE) के अलावा पाकिस्तानी टीम को भी पराजित किया है.

अफगानिस्तान ने पाकिस्तान को परास्त करके बता दिया है कि वो एशिया कप में उलटफेर करने के लिए नहीं, बल्कि खिताब जीतने का सपना लेकर मैदान पर उतरने जा रही है. एशिया कप में अफगानिस्तान को हराना आसान नहीं रहने वाला है. अफगानिस्तान के एशिया कप स्क्वॉड पर नजर डालें, तो इसमें स्पिन गेंदबाजों की भरमार है.

इनमें अल्लाह गजनफर, मुजीब उर रहमान, नूर अहमद, शराफुद्दीन अशरफ, कप्तान राशिद खान और मोहम्मद नबी के नाम शामिल हैं. ये गेंदबाज दुबई और अबू धाबी की स्पिन फ्रेंडली पिचों पर किसी भी टीम का काम खराब कर सकते हैं. अफगानिस्तान के ग्रुप में शामिल बांग्लादेश, हॉन्ग कॉन्ग और श्रीलंका की टेंशन अभी से बढ़ चुकी है.

गजनफर-नूर की मिस्ट्री गेंदों को झेलना आसान नहीं!

मोहम्मद नबी और अफगानी कप्तान राशिद खान को टी20 इंटरनेशनल का अपार अनुभव है. लेग-स्पिनर राशिद ने अब तक 99 टी20 इंटरनेशनल मैचों में 167 विकेट झटके हैं और वो इस फॉर्मेट में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज हैं. वहीं ऑफ-स्पिनर नबी 135 टी20 इंटरनेशनल मुकाबलों में 101 विकेट ले चुके हैं. ऑफ-स्पिनर मुजीब भी 51 टी20 इंटरनेशनल मुकाबले खेल चुके हैं, जिसमें उनके नाम पर 64 विकेट दर्ज हैं.

उधर 19 साल के अल्लाह गजनफर की मिस्ट्री गेंदों का तोड़ पाना विपक्षी बल्लेबाजों के लिए आसान नहीं रहेगा. गजनफर ने 1 टेस्ट, 11 ओडीआई और 1 टी20 इंटरनेशनल मुकाबले खेलकर 25 विकेट झटके है. अपने छोटे से करियर में वो दो बार आडीआई मुकाबलों के दौरान पारी में पांच या उससे ज्यादा विकेट झटक चुके हैं. दाएं हाथ के स्पिनर गजनफर ऑफ-ब्रेक और लेग-ब्रेक दोनों तरह की गेंदें फेंकने में माहिर हैं.

अल्लाह गजनफर एशिया कप में मचा सकते हैं धूम, फोटो: ACB

चाइनामैन नूर अहमद भी मिस्ट्री स्पिनर माने जाते हैं. नूर ने 13 ओडीआई और 15 टी20 इंटरनेशनल मुकाबले खेले हैं, जिसमें उन्होंने कुल 19 विकेट झटके हैं. इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2025 में 20 वर्षीय नूर अहमद ने चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) की ओर से कातिलाना गेंदबाजी करते हुए 14 मैचों में 24 विकेट हासिल किए थे.

बाएं हाथ के स्पिनर शराफुद्दीन अशरफ भी एशिया कप में मौके की तलाश में रहेंगे. 30 साल के अशरफ ने अफगानिस्तान के लिए 20 टी20 इंटरनेशनल मुकाबले खेले हैं, जिसमें उन्होंने 11 विकेट झटके हैं. एशिया कप के दौरान अफगानिस्तान की प्लेइंग-11 में चार स्पिनर्स तो निश्चित तौर पर खेलते दिखेंगे.

अफगानिस्तान के ग्रुप मैच (एशिया कप)

बनाम हॉन्ग कॉन्ग, 9 सितंबर अबू धाबी

बनाम बांग्लादेश,16 सितंबर, अबू धाबी

बनाम श्रीलंका, 18 सितंबर, अबू धाबी

एशिया कप के लिए अफगानिस्तान की टीम: राशिद खान (कप्तान), रहमानुल्लाह गुरबाज (विकेटकीपर), इब्राहिम जादरान, दरविश रसूली, सेदिकुल्लाह अटल, अजमतुल्लाह उमरजई, करीम जनत, मोहम्मद नबी, गुलबदीन नायब, शराफुद्दीन अशरफ, मोहम्मद इशाक (विकेटकीपर), मुजीब उर रहमान, अल्लाह गजनफर, नूर अहमद, फरीद अहमद, फजलहक फारूकी और नवीन उल हक.

