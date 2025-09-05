scorecardresearch
 

Feedback

एशिया कप में अफगानिस्तान उतार रहा 'मिस्ट्री स्पिनर्स' की फौज, विपक्षी टीमों की उड़ी नींद!

एशिया कप 2025 के लिए अफगानिस्तान की टीम में स्पिनर्स की भरमार है. स्पिन डिपार्टमेंट की अगुवाई कप्तान राशिद खान करने जा रहे हैं. राशिद टी20 इंटरनेशनल में दुनिया के सबसे सफल गेंदबाज बन चुके हैं.

Advertisement
X
एशिया कप के लिए अफगानिस्तान की टीम में 6 स्पिनर्स शामिल (Photo: Getty Images)
एशिया कप के लिए अफगानिस्तान की टीम में 6 स्पिनर्स शामिल (Photo: Getty Images)

एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट 2025 में अफगानिस्तान की टीम भी भाग लेने जा रही है. अफगानिस्तान की टीम इस टूर्नामेंट में राशिद खान की कप्तानी में भाग लेगी. अफगानिस्तान ने एशिया कप से पहले शारजाह में हो रही त्रिकोणीय सीरीज में दम दिखाया है. इस ट्राई सीरीज में अफागानिस्तान ने मेजबान संयुक्त अरब अमीरात (UAE) के अलावा पाकिस्तानी टीम को भी पराजित किया है.

अफगानिस्तान ने पाकिस्तान को परास्त करके बता दिया है कि वो एशिया कप में उलटफेर करने के लिए नहीं, बल्कि खिताब जीतने का सपना लेकर मैदान पर उतरने जा रही है. एशिया कप में अफगानिस्तान को हराना आसान नहीं रहने वाला है. अफगानिस्तान के एशिया कप स्क्वॉड पर नजर डालें, तो इसमें स्पिन गेंदबाजों की भरमार है.

इनमें अल्लाह गजनफर, मुजीब उर रहमान, नूर अहमद, शराफुद्दीन अशरफ, कप्तान राशिद खान और मोहम्मद नबी के नाम शामिल हैं. ये गेंदबाज दुबई और अबू धाबी की स्पिन फ्रेंडली पिचों पर किसी भी टीम का काम खराब कर सकते हैं. अफगानिस्तान के ग्रुप में शामिल बांग्लादेश, हॉन्ग कॉन्ग और श्रीलंका की टेंशन अभी से बढ़ चुकी है. 

सम्बंधित ख़बरें

Mohammed Shami
Team India में वापसी को लेकर Shami का छलका दर्द! 
Indian origin cricketers in Asia cup 2025
टीम व‍िदेशी, दिल हिन्दुस्तानी... ओमान, हॉन्ग कॉन्ग, UAE को ज‍िताने उतरेंगे कई 'भारतीय' ख‍िलाड़ी 
UAE Cricket Team
एशिया कप के लिए UAE ने भी कर दिया टीम का ऐलान, देखें सभी 8 देशों के स्क्वॉड 
जसप्रीत बुमराह एक्शन में
बुमराह या अख्तर, कौन ज्यादा खतरनाक? भारत के एक्स-क्रिकेटर का चौंकाने वाला जवाब 
Asia Cup controversies, India vs Pakistan
हरभजन ने जब तोड़ा था शोएब अख्तर का गुरूर, हाथापाई तक पहुंच गई थी बात  

गजनफर-नूर की मिस्ट्री गेंदों को झेलना आसान नहीं!

मोहम्मद नबी और अफगानी कप्तान राशिद खान को टी20 इंटरनेशनल का अपार अनुभव है. लेग-स्पिनर राशिद ने अब तक 99 टी20 इंटरनेशनल मैचों में 167 विकेट झटके हैं और वो इस फॉर्मेट में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज हैं. वहीं ऑफ-स्पिनर नबी 135 टी20 इंटरनेशनल मुकाबलों में 101 विकेट ले चुके हैं. ऑफ-स्पिनर मुजीब भी 51 टी20 इंटरनेशनल मुकाबले खेल चुके हैं, जिसमें उनके नाम पर 64 विकेट दर्ज हैं.

Advertisement

उधर 19 साल के अल्लाह गजनफर की मिस्ट्री गेंदों का तोड़ पाना विपक्षी बल्लेबाजों के लिए आसान नहीं रहेगा. गजनफर ने 1 टेस्ट, 11 ओडीआई और 1 टी20 इंटरनेशनल मुकाबले खेलकर 25 विकेट झटके है. अपने छोटे से करियर में वो दो बार आडीआई मुकाबलों के दौरान पारी में पांच या उससे ज्यादा विकेट झटक चुके हैं. दाएं हाथ के स्पिनर गजनफर ऑफ-ब्रेक और लेग-ब्रेक दोनों तरह की गेंदें फेंकने में माहिर हैं.

AM Ghazanfar
अल्लाह गजनफर एशिया कप में मचा सकते हैं धूम, फोटो: ACB

चाइनामैन नूर अहमद भी मिस्ट्री स्पिनर माने जाते हैं. नूर ने 13 ओडीआई और 15 टी20 इंटरनेशनल मुकाबले खेले हैं, जिसमें उन्होंने कुल 19 विकेट झटके हैं. इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2025 में 20 वर्षीय नूर अहमद ने चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) की ओर से कातिलाना गेंदबाजी करते हुए 14 मैचों में 24 विकेट हासिल किए थे.

बाएं हाथ के स्पिनर शराफुद्दीन अशरफ भी एशिया कप में मौके की तलाश में रहेंगे. 30 साल के अशरफ ने अफगानिस्तान के लिए 20 टी20 इंटरनेशनल मुकाबले खेले हैं, जिसमें उन्होंने 11 विकेट झटके हैं. एशिया कप के दौरान अफगानिस्तान की प्लेइंग-11 में चार स्पिनर्स तो निश्चित तौर पर खेलते दिखेंगे.

अफगानिस्तान के ग्रुप मैच (एशिया कप)
बनाम हॉन्ग कॉन्ग, 9 सितंबर अबू धाबी
बनाम बांग्लादेश,16 सितंबर, अबू धाबी
बनाम श्रीलंका, 18 सितंबर, अबू धाबी

Advertisement

एशिया कप के लिए अफगानिस्तान की टीम: राशिद खान (कप्तान), रहमानुल्लाह गुरबाज (विकेटकीपर), इब्राहिम जादरान, दरविश रसूली, सेदिकुल्लाह अटल, अजमतुल्लाह उमरजई, करीम जनत, मोहम्मद नबी, गुलबदीन नायब, शराफुद्दीन अशरफ, मोहम्मद इशाक (विकेटकीपर), मुजीब उर रहमान, अल्लाह गजनफर, नूर अहमद, फरीद अहमद, फजलहक फारूकी और नवीन उल हक.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement