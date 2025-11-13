scorecardresearch
 

आ गई IPL म‍िनी ऑक्शन की तारीख, अबू धाबी में होगी ख‍िलाड़‍ियों की नीलामी... जानें सब कुछ

IPL Mini Auction Date, Venue: इंड‍ियन प्रीम‍ियर लीग का म‍िनी ऑक्शन कब होगा, इसे लेकर तारीख सामने आ गई है. यह द‍िसंबर में अबू धाबी में होगी. जहां कई ख‍िलाड़‍ियों पर बड़ी-बड़ी टीमें खरीद फरोख्त करेंगी.

आईपीएल म‍िनी ऑक्शन 16 द‍िसंबर को होगा (Photo: ITG)
आईपीएल म‍िनी ऑक्शन 16 द‍िसंबर को होगा (Photo: ITG)

IPL Mini Auction Date, Venue: IPL 2026 का मिनी ऑक्शन 16 दिसंबर को अबू धाबी में आयोजित किया जाएगा. यह लगातार तीसरा साल होगा, जब IPL ऑक्शन भारत के बाहर हो रहा है. 2024 में पहली बार IPL का ऑक्शन दुबई में हुआ था, जबकि 2025 सीजन का मेगा ऑक्शन जेद्दाह में नवंबर 2024 में हुआ था. ईएसपीएल क्रिकइंफो की र‍िपोर्ट में इस बात का खुलासा हुआ है. 

जैसे हर बार मिनी ऑक्शन एक दिन का होता है, वैसे ही 2026 का ऑक्शन भी एक दिन का होगा. फ्रेंचाइज‍ियों को अपने 2025 सीजन के स्क्वॉड से किन खिलाड़ियों को रिटेन या रिलीज करना है, इसकी लिस्ट 15 नवंबर दोपहर 3 बजे तक BCCI को देनी होगी. इसके बाद बोर्ड की ओर से उन्हें खिलाड़ियों की रजिस्टर्ड लिस्ट भेजी जाएगी, जिसमें से शॉर्टलिस्ट तैयार की जाएगी. इसी लिस्ट को अंतिम रूप देकर IPL 2026 मिनी ऑक्शन पूल तय किया जाएगा.

यह भी पढ़ें: IPL 2026: सैमसन-जडेजा अब तक क्यों नहीं हुए ट्रेड? व‍िदेशी प्लेयर ने फंसाया पेच... समझें पूरा कैलकुलेशन

अब तक मुंबई इंडियंस (MI) ने दो बड़े कैश डील्स किए हैं. उन्होंने लखनऊ सुपर जायंट्स (LSG) से शार्दुल ठाकुर को 2 करोड़ रुपये में और गुजरात टाइटन्स (GT) से शेरफेन रदरफोर्ड को 2.60 करोड़ रुपये में खरीदा है. इसके अलावा,  BCCI ने IPL 2026 के लिए टेंटेटिव विंडो 15 मार्च से 31 मई तक रखा है. यानी अगले सीजन में भी दर्शकों को करीब ढाई महीने का धमाकेदार क्रिकेट देखने को मिलेगा.

यह भी पढ़ें: IPL 2026 के लिए पहला ट्रेड... शार्दुल ठाकुर ने छोड़ा लखनऊ सुपर जायंट्स का साथ, अब इस टीम से खेलेंगे

वैसे एलएसजी के अर्जुन तेंदुलकर को 30 लाख रुपये के बेस प्राइस पर मुंबई इंडियंस से लेने की चर्चा है. वहीं चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) और राजस्थान रॉयल्स (RR) के बीच ट्रेड को लेकर चर्चा चल रही है. जिसमें CSK को भारतीय विकेटकीपर-बल्लेबाज संजू सैमसन मिलने की बात हो रही है, वहीं RR को रवींद्र जडेजा और सैम करन जैसे ऑलराउंडर्स को अपनी टीम में शामिल करने की बात चल रही है, हालांकि इस पर अंत‍िम मुहर नहीं लगी है. 

संजू-जडेजा का स्वैप कब होगा? 

माना जा रहा है राजस्थान रॉयल्स ने संजू सैमसन को रिलीज करने के बदले में एक अतिरिक्त खिलाड़ी की मांग की है. वहीं चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) की पहली पसंद दोनों खिलाड़ियों के बीच सीधे स्वैप की है, जिनकी वैल्यू लगभग 18 करोड़ रुपये के आसपास मानी जा रही है. हालांकि, पांच बार की चैम्प‍ियन चेन्नई ने इस डील में एक और खिलाड़ी शामिल करने की संभावना को पूरी तरह से खारिज नहीं किया है.

संकेत मिल रहे हैं कि सैम करन को ट्रेड किया जा सकता है. वहीं रवींद्र जडेजा को राजस्थान रॉयल्स का कप्तान बनाए जाने की पेशकश की जा सकती है, हालांकि फ्रेंचाइजी ने इस मामले में अभी तक कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया है.

TOPICS:

लेटेस्ट

