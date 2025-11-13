IPL 2026 के लिए पहला ट्रेड... शार्दुल ठाकुर ने छोड़ा लखनऊ सुपर जायंट्स का साथ, अब इस टीम से खेलेंगे

इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2025 में फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर शार्दुल ठाकुर लखनऊ सुपर जायंट्स (LSG) का हिस्सा थे. मुंबई के रहने वाले शार्दुल आईपीएल 2025 के लिए हुई मेगा नीलामी में अनसोल्ड रहे थे. शार्दुल की किस्मत बीच सीजन ही चमकी थी और उन्हें इंजरी रिप्लेसमेंट के रूप में लखनऊ सुपर जायंट्स ने अपने स्क्वॉड में जोड़ा था.

हालांकि, शार्दुल ठाकुर अब आईपीएल 2026 में लखनऊ सुपर जायंट्स के लिए नहीं खेलेंगे. उन्हें मुंबई इंडियंस (MI) के हाथों एलएसजी ने ट्रे़ड कर दिया है. यानी शार्दुल अगले सीजन में पांच बार की आईपीएल चैम्पियन टीम मुंबई इंडियंस का पार्ट होंगे. दोनों फ्रेंचाइजी टीम्स की सहमति के बाद ये फैसला लिया गया. शार्दुल 2 करोड़ रुपये में मुंबई इंडियंस में ट्रेड किए गए हैं.

बता दें कि लखनऊ सुपर जायंट्स ने आईपीएल 2025 के लिए शार्दुल ठाकुर को 2 करोड़ रुपये में ही अपनी टीम से जोड़ा था. शार्दुल ने आईपीएल 2025 में कुल 10 मैच खेले, जिसमें उन्होंने 28.84 की औसत से 13 विकेट झटके. शार्दुल आईपीएल में जिस भी फ्रेंचाइजी टीम का प्रतिनिधित्व करते हैं, उसके लिए उपयोगी योगदान देते हैं.

शार्दुल का कैसा है आईपीएल रिकॉर्ड?

शार्दुल ठाकुर आईपीएल में लखनऊ सुपर जायंट्स के अलावा चेन्नई सुपर किंग्स (CSK), पंजाब किंग्स (PBKS), राइजिंग पुणे सुपर जायंट्स (RPS), चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) और दिल्ली कैपटिल्स (DC) का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं. मुंबई इंडियंस अब उनकी सातवीं आईपीएल टीम रहने जा रही है.

34 साल के शार्दुल ठाकुर ने अब तक 105 आईपीएल मैचों में 11.60 की औसत से 325 रन बनाए हैं. साथ ही उन्होंने 30.31 के एवरेज से 105 विकेट झटके. उनका गेंद से बेस्ट प्रदर्शन से 4/34 रहा है.

