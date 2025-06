IPL Final 2025: अहमदाबाद में आज टॉस बनेगा बॉस..? एक पारी में 200 प्लस के स्कोर का चांस... प‍िच करेगी 'खेला', पंजाब-RCB में किसका रिकॉर्ड बेहतर

IPL Final 2025: आईपीएल (इंड‍ियन प्रीम‍ियर लीग) 2025 फाइनल मंगलवार (3 जून) को रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) और पंजाब किंग्स (PBKS) के बीच है. उससे पहले जानिए अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम की पिच और मैदान की स्थिति कैसी रहेगी. टॉस जीतने पर यहां क्या करना चाहिए.

There are rain predictions on Tuesday in Ahmedabad. Courtesy: AP