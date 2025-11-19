scorecardresearch
 

IPL टीम तो बदल ली, क्या राजस्थान रॉयल्स के कप्तान भी बनेंगे रवींद्र जडेजा? राह में कितने रोड़े

चेन्नई सुपर किंग्स में संजू सैमसन आ चुके हैं. वहीं राजस्थान रॉयल्स में रवींद्र जडेजा और सैम करन जा चुके हैं. ऐसे में सवाल है कि जो बदलाव हुआ है उससे क्या 'सर' रवींद्र जडेजा राजस्थान रॉयल्स के कप्तान भी बनेंगे? क्योंकि चेन्नई की टीम में कप्तान के तौर पर बदलाव की संभावनाएं कम हैं.

क्या राजस्थान रॉयल्स IPL 2026 में टीम की कमान रवींद्र जडेजा को देगा (Photo: ITG)
क्या राजस्थान रॉयल्स IPL 2026 में टीम की कमान रवींद्र जडेजा को देगा (Photo: ITG)

साल 2013 से संजू सैमसन IPL (इंड‍ियन प्रीम‍ियर लीग) में राजस्थान रॉयल्स से खेल रहे थे, लेकिन आने वाले IPL सीजन में महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी वाली चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) में खेलते दिखेंगे. वहीं रवींद्र जडेजा की भी अपनी पुरानी टीम में वापसी हुई है.

2008 का ओपन‍िंग सीजन और 2009 'सर' जडेजा का राजस्थान रॉयल्स के साथ था.

एक तरह से संजू सैमसन के लिए CSK नया घर है, वहीं जडेजा के लिए राजस्थान की टीम में जाना 'घर वापसी' जैसा है. 

जो नया ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है, उसके तहत रवींद्र जडेजा की फीस 18 करोड़ से घटाकर 14 करोड़ की गई है. वहीं संजू सैमसन 18 करोड़ रुपए में CSK में शामिल हुए. 

पर अब सबसे बड़ा सवाल है कि क्या ये 'सर' जडेजा नई टीम में जाकर कप्तान बनेंगे, अपनी 'पुरानी और पहली IPL टीम' में जडेजा की राह कितनी आसान है. जडेजा कप्तान बनने के कितने करीब है. 

संजू सैमसन की इंजरी की वजह से राजस्थान रॉयल्स के ल‍िए प‍िछले सीजन (IPL 2025) में कप्तानी र‍ियान पराग ने संभाली. पराग ने 8 मैचों में IPL 2025 में कप्तानी की थी, जहां 2 में उनकी टीम को जीत मिली थी. ऐसे में वो कंटेडर तो हैं ही, लेकिन जडेजा का अनुभव बतौर ख‍िलाड़ी ज्यादा है. ऐसे में वो राजस्थान टीम को लीड करते हुए नजर आ सकते हैं. 

चूंकि जडेजा दावेदार हैं, लेकिन उनके साथ भी एक म‍िसएडवांडेज है, वो बतौर कप्तान सफल नहीं रहे हैं. उन्होंने IPL के 2022 सीजन में चेन्नई की कप्तानी 8 मुकाबलों में की और उनको महज 2 मैचों में जीत मिली थी. उस सीजन में तब उनकी बैटिंग और बॉलिंग दोनों पर  नेगेटिव असर द‍िखा.  

आईपीएल 2022 की शुरुआत में जडेजा की कप्तानी में CSK ने लगातार मैच गंवाए. उसके बाद टीम की रणनीति, फील्ड प्लेसमेंट, और उनकी कप्तानी क्षमता पर सवाल उठे थे. 

इसके बाद जडेजा ने अपनी इच्छा से ही कप्तानी त्यागा दी. बाद में उन्होंने खुद कहा कि वो बैट‍िंग-बॉलिंग पर फोकस करना चाहते हैं. इसके बाद CSK ने धोनी को फिर से कप्तान बना दिया. जडेजा की कप्तानी में तब चेन्नई का प्रदर्शन तो खराब थी ही, वहीं जडेजा ने 10 मैचों में 19.33 के एवरेज और 118 के स्ट्राइक रेट से महज 116 रन बनाए थे. जडेजा तब गेंदबाजी में भी नीरस दिखे थे. उन्होंने तब 7.52 की इकोनॉमी से महज 5 विकेट लिए थे. 

अब बात चेन्नई की कर लेते हैं, जहां संजू सैमसन पहुंचे हैं. 2025 सीजन में चेन्नई ने 5 से 4 मैच गंवाए, इसके बाद ऋतुराज गायकवाड़ इंजर्ड हो गए, फ‍िर बाकी सीजन में महेंद्र सिंह धोनी ने कप्तानी की. गायकवाड़ ने वैसे ओवरऑल कप्तानी 19 मैचों में की है, उनकी कप्तानी में 8 में जीत दर्ज की थी. 2024 सीजन में धोनी के हाथ से कप्तानी की बैटन लेने वाले जडेजा चेन्नई के ल‍िए कप्तानी ऋतुराज गायवाड़ ही करेंगे, क्योंकि खुद CSK ने पोस्ट कर यह तमाम अफवाहों पर ताला लगा दिया है. 
 

जडेजा के कप्तान बनने के कितने चांस 
जडेजा राजस्थान के कप्तान बनने के लिए पूरी तरह तैयार हैं. वह इस इस भूमिका के लिए रियान पराग और यशस्वी जायसवाल जैसे खिलाड़ियों को पछाड़ सकते हैं. हालांकि RR के मालिक मनोज बडाले ने इस बात पर सफाई देते हुए कहा कि जडेजा का कप्तान बनना अभी चर्चा का विषय नहीं है.  बडाले ने ESPNCricinfo से कहा कि उनके पास छह या सात खिलाड़ी हैं जो RR के कप्तान बन सकते हैं. हमने टीम के लीडरश‍िप ग्रुप की दो बार बैठक की है, जिसमें एक बार उन्हें (जडेजा) भी शामिल किया गया है, ताकि यह क्ल‍ियर हो सके कि हम अगले कुछ महीनों में एक प्रोसेस से गुजरेंगे. 
बडाले ने इस दौरान यह भी कहा कि उनका फोकस फ‍िलहाल म‍िनी ऑक्शन पर है. जहां उनके पास नौ स्लॉट को भरने के लिए 16.05 करोड़ रुपये होंगे. 

वहीं मोहम्मद कैफ ने एक वीडियो में कहा- कुमार संगकारा अब हेड कोच हैं, वो रियान पराग को काफी समय से जानते हैं, पराग पर राजस्थान की टीम ने इन्वेस्ट किया है, जडेजा बाहर से आए हैं. चूंकि संजू के साथ भी यही CSK में होगा, उन्हें इंतजार करना होगा. जडेजा को अभी संगकारा और टीम मैनेजमेंट के साथ समय बिताना होगा, लेकिन अभी मेरे हिसाब से कप्तान र‍ियान पराग ही होंगे. 

VIDEO (13 मिनट 15 सेकंड से 19 मिनट तक )

राजस्थान रॉयल्स के कप्तान 

  • रियान पराग (2025-2025): 8 मैच, 2 जीते, 6 हारे 
  • संजू सैमसन (2021-2025): 67 मैच, 33 जीते, 32 हारे, 1 टाई
  • अजिंक्य रहाणे (2018-2019): 24 मैच, 9 जीते, 15 हारे 
  • स्टीव स्मिथ (2014-2020): 27 मैच, 15 जीते, 11 हारे 
  • राहुल द्रविड़(2012-2013): 40 मैच, 23 जीते, 17 हारे 
  • शेन वॉटसन(2008-2015): 21 मैच, 7 जीते, 11 हारे 
  • शेन वॉर्न(2008-2011): 56 मैच, 31 जीते, 24 हारे 

चेन्नई सुपर किंग्स के कप्तान 

  • ऋतुराज गायकवाड़ (2024–2025): 19 मैच, 8 जीते, 11 हारे
  • रवींद्र जडेजा (2022): 8 मैच, 2 जीते, 6 हारे, 
  • सुरेश रैना (2010–2019): 6 मैच, 3 जीते, 2 हारे, 1 टाई 
  • एमएस धोनी (2008–2025): 244 मैच, 145 जीते, 96 हारे, 1 टाई 

 

