IPL 2026 Retained Players: कोलकाता नाइट राइडर्स के पर्स में अब सबसे ज्यादा रुपये, चेन्नई सुपर किंग्स भी पीछे नहीं, जानें सभी 10 टीमों का हाल

IPL 2026 Retention Updates: इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2026 के लिए मिनी ऑक्शन में अब ज्यादा समय नहीं बचा हुआ. खिलाड़ियों के लिए यह मिनी ऑक्शन अगले महीने यानी दिसंबर की 16 तारीख को अबू धाबी में होना है. मिनी ऑक्शन से पहले सभी 10 टीम्स ने खिलाड़ियों की रिटेंशन और रिलीज लिस्ट जारी कर दी.

कोलकाता नाइट राइडर्स ने वेंकटेश अय्यर (23.75 करोड़ रुपये) और आंद्र रसेल (12 करोड़ रुपये) जैसे स्टार्स को रिलीज कर पर्स में काफी पैसे जुटा लिए हैं. कोलकाता नाइट राइडर्स के पास पर्स में सबसे ज्यादा 64.3 करोड़ रुपये बचे हैं. केकेआर की टीम नीलामी में 13 प्लेयर्स खरीद सकती है.

महेद्र सिंह धोनी की कप्तानी में पांच आईपीएल खिताब जीतने वाली टीम चेन्नई सुपर किंग्स ने कुल मिलाकर 11 खिलाड़ियों को रिलीज किया. इसके चलते उसके पर्स में 43.4 करोड़ रुपये आ चुके हैं. पांच बार की चैम्पियन मुंबई इंडियंस के पर्स में सबसे कम 2.75 करोड़ रुपये बचे हैं.

टीम मौजूदा खिलाड़ी पर्स में बचे रुपये स्लॉट उपलब्ध कोलकाता नाइट राइडर्स 12 64.3 करोड़ 13 चेन्नई सुपर किंग्स 16 43.4 करोड़ 9 सनराइजर्स हैदराबाद 15 25.5 करोड़ 10 लखनऊ सुपर जायंट्स 19 22.95 करोड़ 6 दिल्ली कैपिटल्स 17 21.8 करोड़ 8 रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु 17 16.4 करोड़ 8 राजस्थान रॉयल्स 16 16.05 करोड़ 9 गुजरात टाइटन्स 20 12.9 करोड़ 5 पंजाब किंग्स 21 11.5 करोड़ 4 मुंबई इंडियंस 20 2.75 करोड़ 5

खिलाड़ियों को रिलीज करने के बाद ज्यादातर टीमों के पर्स में अच्छी-खासी राशि जुड़ गई है. अब यह देखना होगा कि नीलामी में कौन सी टीम किस खिलाड़ी पर बड़ा दांव लगाती है. आने वाले दिनों में उन खिलाड़ियों को लेकर तस्वीर साफ होगी, जो ऑक्शन में उतरेंगे. खिलाड़ी खरीदते समय फ्रेंचाइजी टीमों को अपने पर्स का संतुलन बनाए रखना होगा, ताकि वे ज्यादा खर्च भी न करें और टीम कॉम्बिनेशन भी दमदार बना सकें. बता दें कि एक टीम के स्क्वॉड में अधिकतम 25 खिलाड़ी ही शामिल किए जा सकते हैं. इनमें भी ज्यादा से ज्यादा 8 विदेशी खिलाड़ी रखने की अनुमति होती है.

सभी 10 टीमों के स्क्वॉड्स पर भी एक नजर डालते हैं...

कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR): अजिंक्य रहाणे, सुनील नरेन, रिंकू सिंह, अंगकृष रघुवंशी, मनीष पांडे, वरुण चक्रवर्ती, रमनदीप सिंह, अनुकूल रॉय, रोवमन पॉवेल, हर्षित राणा, वैभव अरोड़ा और उमरान मलिक.

चेन्नई सुपर किंग्स (CSK): ऋतुराज गायकवाड़ (कप्तान), आयुष म्हात्रे, एमएस धोनी, डेवाल्ड ब्रेविस, उर्विल पटेल, शिवम दुबे, जेमी ओवर्टन, रामकृष्ण घोष, नूर अहमद, खलील अहमद, अंशुल कम्बोज, गुरजपनीत सिंह, श्रेयस गोपाल, मुकेश चौधरी, नाथन एलिस और संजू सैमसन (राजस्थान से ट्रेड).

सनराइजर्स हैदराबाद (SRH): पैट कमिंस (कप्तान), ट्रेविस हेड, अभिषेक शर्मा, अनिकेत वर्मा, स्मरण रविचंद्रन, ईशान किशन, हेनरिक क्लासेन, नीतीश कुमार रेड्डी, हर्ष दुबे, कामिंदु मेंडिस, हर्षल पटेल, ब्रायडन कार्स, जयदेव उनादकट, ईशान मलिंगा और जीशान अंसारी.

लखनऊ सुपर जायंट्स (LSG): ऋषभ पंत (कप्तान), अब्दुल समद, आयुष बदोनी, एडेन मार्करम, मैथ्यू ब्रीट्जके, हिम्मत सिंह, निकोलस पूरन, मिचेल मार्श, शाहबाज अहमद, अर्शिन कुलकर्णी, मयंक यादव, आवेश खान, मोहसिन खान, मणिमारन सिद्धार्थ, दिग्वेश राठी, प्रिंस यादव, आकाश सिंह, अर्जुन तेंदुलकर (मुंबई से ट्रेड), मोहम्मद शमी (हैदराबाद से ट्रेड).

दिल्ली कैपिटल्स (DC): अक्षर पटेल (कप्तान), केएल राहुल, अभिषेक पोरेल, ट्रिस्टन स्टब्स, करुण नायर, समीर रिजवी, आशुतोष शर्मा, विप्रज निगम, माधव तिवारी, त्रिपुराना विजय, अजय मंडल, कुलदीप यादव, मिचेल स्टार्क, टी. नटराजन, मुकेश कुमार, दुष्मंथा चमीरा, नीतीश राणा (राजस्थान से ट्रेड).

रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB): रजत पाटीदार (कप्तान), विराट कोहली, देवदत्त पडिक्कल, फिल साल्ट, जितेश शर्मा, क्रुणाल पंड्या, स्वप्निल सिंह, टिम डेविड, रोमारियो शेफर्ड, जैकब बेथेल, जोश हेजलवुड, यश दयाल, भुवनेश्वर कुमार, नुवान तुषारा, रसिख सलाम डार, अभिनंदन सिंह और सुयश शर्मा.

राजस्थान रॉयल्स (RR): यशस्वी जायसवाल, रियान पराग, ध्रुव जुरेल (विकेटकीपर), वैभव सूर्यवंशी, शुभम दुबे, युद्धवीर सिंह, संदीप शर्मा, तुषार देशपांडे, शिमरॉन हेटमायर, लुआन-ड्रे प्रीटोरियस, जोफ्रा आर्चर, क्वेना मफाका, नंद्रे बर्गर, रवींद्र जडेजा (चेन्नई से ट्रेड), सैम करन (चेन्नई से ट्रेड) और डोनोवन फरेरा (दिल्ली से ट्रेड).

गुजरात टाइटन्स (GT): शुभमन गिल (कप्तान), राशिद खान, साई सुदर्शन, राहुल तेवतिया, शाहरुख खान, कगिसो रबाडा, जोस बटलर, मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा, निशांत सिंधु, कुमार कुशाग्र, अनुज रावत, मानव सुथार, वॉशिंगटन सुंदर, अरशद खान, गुरनूर बराड़, साई किशोर, ईशांत शर्मा, जयंत यादव और ग्लेन फिलिप्स.

पंजाब किंग्स (PBKS): प्रभसिमरन सिंह, प्रियांश आर्य, श्रेयस अय्यर (कप्तान), शशांक सिंह, नेहाल वढेरा, मार्कस स्टोइनिस, अजमतुल्लाह उमरजई, मार्को जानसेन, हरप्रीत बराड़, युजवेंद्र चहल, अर्शदीप सिंह, मुशीर खान, प्याला अविनाश, हरनूर पन्नू, सूर्यांश शेडगे, मिचेल ओवेन, जेवियर बार्टलेट, लॉकी फर्ग्यूसन, वैशाक विजयकुमार, यश ठाकुर, विष्णु विनोद.

मुंबई इंडियंस (MI): हार्दिक पंड्या (कप्तान), रोहित शर्मा, सूर्यकुमार यादव, तिलक वर्मा, रयान रिकेल्टन, रॉबिन मिंज, मिचेल सेंटनर, कॉर्बिन बॉश, नमन धीर, जसप्रीत बुमराह, ट्रेंट बोल्ट, अल्लाह गजनफर, राज बावा, रघु शर्मा, अश्विनी कुमार, दीपक चाहर, विल जैक्स, शेरफेन रदरफोर्ड (गुजरात से ट्रेड), मयंक मार्कंडेय (कोलकाता से ट्रेड), शार्दुल ठाकुर (लखनऊ से ट्रेड)

