4 करोड़ के नुकसान में जडेजा, 18 करोड़ में धोनी की टीम में पहुंचे सैमसन... IPL में छूटा सालों पुराना साथ

आईपीएल 2026 से पहले फ्रेंचाइजियों ने अपनी टीम में कई बदलाव किए हैं और अपने टीम के खिलाड़ियों की अदला-बदली की है. लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा है राजस्थान रॉयलस्स और चेन्नई सुपरकिंग्स के बीच हुई डील की. इस डील के तहत राजस्थान के कप्तान संजू सैमसन चेन्नई के साथ जुड़ गए हैं और बदले में 14 करोड़ की रकम के साथ रवींद्र जडेजा अब राजस्थान में दिखेंगे. सैम करन भी अब राजस्थान पहुंचे हैं. वहीं, शमी ने भी अब अपनी टीम बदल ली है और वो अब लखनऊ से खेलेंगे.
पहले बात संजू सैमसन की...
RR कप्तान और भारत के विकेटकीपर बैटर संजू सैमसम अब चेन्नई सुपरकिंग्स (CSK) के लिए खेलेंगे. सैमसन 18 करोड़ के अपने मौजूदा शुल्क के साथ ही CSK से जुड़ेंगे. संजू सैमसम के आईपीएल करियर की बात करें तो सैमसन ने कुल 177 आईपीएल मैच खेले है. 2013 से आईपीएल खेल रहे सैमसन ने सिर्फ साल 2016 और 2017 में दिल्ली कैपिटल्स के लिए खेला था. बाकी समय वो राजस्थान का ही हिस्सा रहे.
लेकिन पिछले सीजन में राजस्थान में उनके मनमुटाव की खबरें आने लगी थीं. कप्तानी को लेकर भी तमाम तरह की अटकलें थीं. सीजन खत्म होने के बाद ये साफ हो गया था कि सैमसन आरआर का साथ छोड़ सकते हैं. फिर सीएसके से उनकी डील की खबरें आने लगीं. अब अटकलें हैं की सैमसन को सीएसके अगले कप्तान के रूप में भी तैयार कर सकती है. फिलहाल सीएसके को एक विकेटकीपर बल्लेबाज की तलाश थी, जो एमएस धोनी का स्थान ले सके.
रवींद्र जडेजा 4 करोड़ के नुकसान पर पहुंचे राजस्थान...
सीनियर ऑलराउंडर और चेन्नई सुपर किंग्स (सीएसके) के पूर्व कप्तान रवींद्र जडेजा एक सफल ट्रेड के बाद आगामी आईपीएल सीज़न में राजस्थान रॉयल्स (आरआर) के लिए खेलेंगे. सीएसके के लिए 12 सीज़न खेल चुके जडेजा लीग के सबसे अनुभवी खिलाड़ियों में से एक हैं, जिन्होंने 250 से ज़्यादा मैच खेले हैं। ट्रेड एग्रीमेंट के तहत, उनकी लीग फीस 18 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 14 करोड़ रुपये कर दी गई है.
हालांकि, यह स्पष्ट नहीं है कि आखिर जडेजा ने 4 करोड़ के नुकसान के साथ राजस्थान जाना क्यों चुना. लेकिन राजस्थान जडेजा को पाकर खुश होगी.क्योंकि जडेजा गेंदबाजी और बल्लेबाजी दोनों में गहराई लाते हैं. सीएसके को कई मुकाबले जडेजा ने अकेले अपने दम पर जिताए हैं.
बता दें कि जडेजा ने अपने आईपीएल करियर की शुरुआत राजस्थान से ही की थी. लेकिन दो सीजन बाद उन्होंने अपनी टीम बदल ली. 2012 में जडेजा सीएसके के साथ जुड़े. फिर वो 2015 तक चेन्नई के साथ ही रहे. दो साल के लिए उन्होंने टीम बदली फिर 2018 से लगातार वो चेन्नई का ही हिस्सा रहे. अब जडेजा राजस्थान के साथ एक नई शुरुआत करेंगे.