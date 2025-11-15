रवींद्र जडेजा और संजू सैमसन की बदल गई IPL टीम, अर्जुन तेंदुलकर समेत ये 5 खिलाड़ी भी हुए ट्रेड

आईपीएल 2026 से पहले चेन्नई सुपरकिंग्स और राजस्थान रॉयल्स के बीच एक बड़ी डील हुई है. सीएसके के स्टार खिलाड़ी रवींद्र जडेजा को सीएसके से राजस्थान रॉयल्स भेज दिया गया है. अब जडेजा 14 करोड़ की मोटी रकम के साथ अगले सीजन में राजस्थान रॉयल्स के लिए खेलते नजर आएंगे. वहीं, राजस्थान ने अपने कप्तान संजू सैमसम को सीएसके भेजने का फैसला लिया है. संजू 18 करोड़ की मोटी रकम के साथ सीएसके से जुड़ेंगे. दोनों टीमों के बीच ये डील लंबे समय से चल रही थी.

दरअसल, आईपीएल 2026 से पहले सभी फ्रेंचाइजियों के पास खिलाड़ियों के रिटेंशन की आखिरी तारीख आज थी. इस ट्रेड विंडो में जडेजा, संजू सैमसन, सैम करन, मोहम्मद शमी, मयंक मार्कंडेय, अर्जुन तेंदुलकर, नीतीश राणा और देनोवन फरेरा जैसे नाम शामिल हैं. आइए जानते हैं किस खिलाड़ी ने किस टीम का दामन थामा.

रवींद्र जडेजा – अब राजस्थान रॉयल्स के साथ

सीनियर ऑलराउंडर और पूर्व CSK कप्तान जडेजा अब आईपीएल 2026 में राजस्थान रॉयल्स (RR) की ओर से खेलते हुए दिखाई देंगे.

* 12 सीजन तक CSK के लिए खेलने वाले जडेजा का लीग शुल्क ₹18 करोड़ से घटकर ₹14 करोड़ कर दिया गया है.

* उनके आने से RR के ऑलराउंड विभाग को बड़ा फायदा मिलने की उम्मीद है.

संजू सैमसन – चेन्नई सुपर किंग्स का नया चेहरा

RR कप्तान और भारत के विकेटकीपर बैटर संजू सैमसम अब चेन्नई सुपरकिंग्स (CSK) के लिए खेलेंगे.

* सैमसन ₹18 करोड़ के अपने मौजूदा शुल्क पर ही CSK से जुड़े हैं.

* 177 मैच खेल चुके सैमसन CSK के इतिहास में शामिल होने वाले सबसे अनुभवी बल्लेबाजों में से एक होंगे.

सैम करन – CSK से RR में शामिल

इंग्लिश ऑलराउंडर सैम करन को CSK से RR में ट्रेड किया गया है.

* उनका शुल्क ₹2.4 करोड़ बरकरार रहेगा.

* करन अब IPL में अपनी तीसरी फ्रेंचाइज़ी से खेलेंगे.

मोहम्मद शमी – अब LSG का हिस्सा

वरिष्ठ तेज़ गेंदबाज़ मोहम्मद शमी को सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) से लखनऊ (LSG) में ट्रेड किया गया है.

* शमी ₹10 करोड़ की फीस पर LSG से जुड़ेंगे.

* 119 मैचों के अनुभव और 2023 के पर्पल कप विनर के रूप में शमी LSG के लिए बड़ा हथियार साबित हो सकते हैं.

मयंक मार्कंडेय – मुंबई इंडियंस में वापसी

लेग-स्पिनर मयंक (KKR) से Mumbai Indians (MI) लौट आए हैं.

* वे ₹30 लाख के मौजूदा शुल्क पर ही MI में शामिल होंगे.

* 37 मैच और 37 विकेट वाले मार्कंडेय MI के लिए एक महत्वपूर्ण स्पिन विकल्प बनेंगे.

अर्जुन तेंदुलकर – अब LSG में

युवा बॉलिंग ऑलराउंडर अर्जुन तेंदुलकर को MI से LSG में ट्रेड किया गया है.

* वे ₹30 लाख की मौजूदा फीस पर LSG से जुड़ेंगे.

नीतीश राणा – दिल्ली कैपिटल्स का नया हिस्सा

बाएं हाथ के बल्लेबाज़ नीतीश राणा को RR से DC में ट्रेड किया गया है.

* वे ₹4.2 करोड़ की फीस पर DC में शामिल होंगे.

* राणा ने 2023 में KKR की कप्तानी की थी और 100 से अधिक IPL मैच खेल चुके हैं.

डोनोवन फरेरा – RR में वापसी

दक्षिण अफ्रीकी ऑलराउंडर फरेरा को DC से RR में ट्रेड किया गया है.

* उनका शुल्क ₹75 लाख से बढ़ाकर ₹1 करोड़ कर दिया गया है.

