'वन मैच वंडर' निकले IPL के ये 5 सूरमा... एक गेम में बल्ले से मचाई धूम, फिर फॉर्म से भटके

इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) के मौजूदा सीजन का रोमांच मुकाबले बीतने के साथ ही बढ़ता चला जा रहा है. 24 अप्रैल (गुरुवार) तक आईपीएल 2025 में कुल 42 मुकाबले हो चुके हैं. अब प्लेऑफ समेत 34 मैच खेले जाने बाकी हैं. आने वाले दिनों में प्लेऑफ की पिक्चर साफ हो जाएगी.

इंडियन प्रीमियर लीग में इस बार साई सुदर्शन, जोस बटलर, सूर्यकुमार यादव जैसे खिलाड़ियों के प्रदर्शन में निरंतरता देखने को मिली है और उनके बल्ले से जमकर रन निकल रहे हैं. वहीं कुछ बल्लेबाजों का प्रदर्शन निराशानजक रहा है. कुछ बल्लेबाज ऐसे भी रहे हैं, जो सिर्फ एक मैच में चले. लेकिन बाकी मैचों में उनके बल्ले से उतने रन नहीं निकले हैं. आइए जानते हैं ऐसे ही 5 धुरंधरों के बारे में, जो 'वन मैच वंडर' निकले हैं.

क्विंटन डिकॉक: साउथ अफ्रीका के विकेटकीपर बल्लेबाज क्विंटन डिकॉक ने राजस्थान रॉयल्स (RR) के खिलाफ नाबाद 97 रनों की मैच जिताऊ पारी खेली थी. हालांकि बाकी की छह पारियों में वो 46 रन ही बना सके. आउट ऑफ फॉर्म हो चुके डिकॉक 21 मार्च को गुजरात टाइटन्स (GT) के विरुद्ध हुए मैच से बाहर रहे थे. उनकी जगह रहमानुल्लाह गुरबाज को कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) की प्लेइंग-11 में जगह मिली. डिकॉक के खराब प्रदर्शन का असर केकेआर पर भी पड़ा और वो आठ में पांच गंवा चुकी है.

रचिन रवींद्र: इस कीवी खिलाड़ी ने मुंबई इंडियंस (MI) के खिलाफ चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) के ओपनिंग मैच में नाबाद 65 रनों की पारी खेलकर टीम को जीत दिलाई थी. उस शानदार इनिंग्स के बाद रचिन का फॉर्म आउट ऑफ ट्रैक हो गया. बाकी के मैचों में रवींद्र ने 41, 0, 3, 36, 4, 37, 5 के स्कोर किए हैं. रवींद्र के खराब प्रदर्शन का असर सीएसके पर भी पड़ा और वो आठ में से 6 मैच गंवाकर अंकतालिका में आखिरी पायदान पर है.

रचिन रवींद्र, फोटो: (BCCI)

रयान रिकेल्टन: पांच बार की चैम्पियन मुंबई इंडियंस (MI) ने आईपीएल 2025 में जोरदार कमबैक करते हुए लगातार चार मुकाबले जीते हैं. हालांकि उसके लिए ओपनिंग बल्लेबाज रयान रिकेल्टन का फॉर्म चिंता का सबब बन गया है. साउथ अफ्रीकी बल्लेबाज रिकेल्टन ने 31 मार्च को कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ नाबाद 62 रनों की मैच जिताऊ पारी खेली थी. बाकी की 8 पारियों में रिकेल्टन के बल्ले से महज 153 रन निकले हैं.

वेंकटेश अय्यर: आईपीएल 2025 की मेगा नीलामी में कोलकाता नाइट राइडर्स ने वेंकटेश अय्यर को 23.75 करोड़ रुपये की बड़ी रकम में खरीदा था, लेकिन वो टीम की उम्मीदों पर बिल्कुल भी खरे नहीं उतरे हैं. वेंकटेश ने अब तक केकेआर के लिए 6 पारियों में 22.50 की औसत से 135 रन बनाए हैं. इस दौरान 60 रन तो उन्होंने 3 अप्रैल को सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) के खिलाफ मैच में बना दिए थे.

प्रियांश आर्य: पंजाब किंग्स (PBKS) के युवा बल्लेबाज प्रियांश आर्य ने 8 अप्रैल को चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ शतकीय पारी (103 रन) खेलकर तहलका मचा दिया था. हालांकि बाकी के मैचों में उनका प्रदर्शन उतना अच्छा नहीं रहा है. बाकी की सात पारियों में प्रियांश के बल्ले से 151 रन निकले. 23 साल के प्रियांश से आने वाले मैचों में अच्छे प्रदर्शन की उम्मीद है.

प्रियांश आर्य, फोटो: BCCI

आईपीएल में पिछली बार की तरह इस सीजन में भी 10 टीमें हिस्सा ले रही हैं. इन टीमों के बीच 65 दिनों में फाइनल समेत कुल 74 मुकाबले खेले जाने हैं. यह सभी मुकाबले भारत के ही 13 वेन्यू पर हो रहे हैं. इस बार आईपीएल 2025 सीजन में कुल 12 डबल हेडर खेले जाने हैं. आईपीएल में डबल हेडर का मतलब एक दिन में दो मुकाबले से होता है. डबल हेडर के दिन फैन्स को रोमांच का डबल डोज मिलता है.

आईपीएल 2025 में बाकी मैचों का शेड्यूल

43. चेन्नई सुपर किंग्स Vs सनराइजर्स हैदराबाद, 25 अप्रैल, शाम 7:30 बजे, चेन्नई

44. कोलकाता नाइट राइडर्स Vs पंजाब किंग्स, 26 अप्रैल, शाम 7:30 बजे, कोलकाता

45. मुंबई इंडियंस Vs लखनऊ सुपर जायंट्स, 27 अप्रैल, दोपहर 3:30 बजे, मुंबई

46. दिल्ली कैपिटल्स Vs रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु, 27 अप्रैल, शाम 7:30 बजे, दिल्ली

47. राजस्थान रॉयल्स Vs गुजरात टाइटन्स, 28 अप्रैल, शाम 7:30 बजे, जयपुर

48. दिल्ली कैपिटल्स Vs कोलकाता नाइट राइडर्स, 29 अप्रैल, शाम 7:30 बजे, दिल्ली

49. चेन्नई सुपर किंग्स Vs पंजाब किंग्स, 30 अप्रैल, शाम 7:30 बजे, चेन्नई

50. राजस्थान रॉयल्स Vs मुंबई इंडियंस, 1 मई, शाम 7:30 बजे, जयपुर

51. गुजरात टाइटन्स Vs सनराइजर्स हैदराबाद, 2 मई, शाम 7:30 बजे, अहमदाबाद

52. रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु Vs चेन्नई सुपर किंग्स, 3 मई, शाम 7:30 बजे, बेंगलुरु

53. कोलकाता नाइट राइडर्स Vs राजस्थान रॉयल्स, 4 मई, दोपहर 3:30 बजे, कोलकाता

54. पंजाब किंग्स Vs लखनऊ सुपर जायंट्स, 4 मई, शाम 7:30 बजे, धर्मशाला

55. सनराइजर्स हैदराबाद Vs दिल्ली कैपिटल्स, 5 मई, शाम 7:30 बजे, हैदराबाद

56. मुंबई इंडियंस Vs गुजरात टाइटन्स, 6 मई, शाम 7:30 बजे, मुंबई

57. कोलकाता नाइट राइडर्स Vs चेन्नई सुपर किंग्स, 7 मई, शाम 7:30 बजे, कोलकाता

58. पंजाब किंग्स Vs दिल्ली कैपिटल्स, 8 मई, शाम 7:30 बजे, धर्मशाला

59. लखनऊ सुपर जायंट्स Vs रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु, 9 मई, शाम 7:30 बजे, लखनऊ

60. सनराइजर्स हैदराबाद Vs कोलकाता नाइट राइडर्स, 10 मई, शाम 7:30 बजे, हैदराबाद

61. पंजाब किंग्स Vs मुंबई इंडियंस, 11 मई, दोपहर 3:30 बजे, धर्मशाला

62. दिल्ली कैपिटल्स Vs गुजरात टाइटन्स, 11 मई, शाम 7:30 बजे, दिल्ली

63. चेन्नई सुपर किंग्स Vs राजस्थान रॉयल्स, 12 मई, शाम 7:30 बजे, चेन्नई

64. रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु Vs सनराइजर्स हैदराबाद, 13 मई, शाम 7:30 बजे, बेंगलुरु

65. गुजरात टाइटन्स Vs लखनऊ सुपर जायंट्स, 14 मई, शाम 7:30 बजे, अहमदाबाद

66. मुंबई इंडियंस Vs दिल्ली कैपिटल्स, 15 मई, शाम 7:30 बजे, मुंबई

67. राजस्थान रॉयल्स Vs पंजाब किंग्स, 16 मई, शाम 7:30 बजे, जयपुर

68. रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु Vs कोलकाता नाइट राइडर्स, 17 मई, शाम 7:30 बजे, बेंगलुरु

69. गुजरात टाइटंस Vs चेन्नई सुपर किंग्स, 18 मई, दोपहर 3:30 बजे, अहमदाबाद

70. लखनऊ सुपर जायंट्स Vs सनराइजर्स हैदराबाद, 18 मई, शाम 7:30 बजे, लखनऊ

71. क्वालिफायर 1, 20 मई, शाम 7:30 बजे, हैदराबाद

72. एलिमिनेटर, 21 मई, शाम 7:30 बजे, हैदराबाद

73. क्वालिफायर 2, 23 मई, शाम 7:30 बजे, कोलकाता

74. फाइनल, 25 मई, शाम 7:30 बजे, कोलकाता