आईपीएल-2025 के क्वालिफायर-1 में गुरुवार को पंजाब किंग्स (PBKS) उत्साह से भरी एक अन्य टीम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) से मुल्लांपुर में भिड़ेगी. टॉप-2 में स्थान बनाने के बाद इन दोनों टीम से फाइनल में पहुंचने की उम्मीद की जा रही है, क्योंकि पहले क्वालिफायर में हारने के बावजूद उन्हें फाइनल में जगह बनाने का एक और मौका मिलेगा.

पंजाब किंग्स ने 2014 के बाद पहली बार प्लेऑफ में जगह बनाई है. इसका श्रेय श्रेयस अय्यर और रिकी पोंटिंग (हेड कोच) की जोड़ी को जाता है, जिन्होंने टीम को नए स्वरूप में ढाल दिया. दूसरी ओर आरसीबी को नॉकआउट चरण में कई बार हार का सामना करना पड़ा. इस बार वह खिताब के सूखे को खत्म करने की उम्मीद कर रही है. उनके अपने शब्दों में खिताब के दोनों दावेदारों के लिए काम अभी आधा ही हुआ है.

One step away from the finals! 💪🏻 pic.twitter.com/nKoJ41FFPa