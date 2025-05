IPL 2025 SRH Playoff Exit: 'महाबलियों' से भरी SRH क्यों हुई प्लेऑफ रेस से बाहर... कोच ने किसे बताया 'गुनहगार'?

SRH Playoff Exit आईपीएल 2025 में सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) की टीम प्लेऑफ की दौड़ से बाहर हो गई है. सनराइजर्स ने पिछले साल लगातार बड़े स्कोर बनाए थे, लेकिन इस बार ट्रैविस हेड, अभिषेक शर्मा, ईशान किशन और हेनरिक क्लासेन जैसे बल्लेबाज नहीं चल पाए.

सनराइजर्स हैदराबाद का बल्लेबाजी में अति आक्रामक रवैया आईपीएल के पिछले दो सीजन में चर्चा का विषय रहा था, लेकिन इस बार उसकी यह रणनीति चल नहीं पाई. टीम के मुख्य कोच डेनियल विटोरी ने इसके लिए घरेलू परिस्थितियां अनुकूल नहीं होने को जिम्मेदार ठहराया. सनराइजर्स ने अपने घरेलू मैदान हैदराबाद में अब तक 11 में से 6 मुकाबले खेले हैं, जिनमें से उसे 2 में ही जीत हासिल हुई. जबकि एक मुकाबला बारिश की वजह से बेनतीजा रहा.

विटोरी ने दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ मैच बारिश की भेंट चढ़ने के बाद कहा, ‘मैंने निश्चित रूप से हर मैच के बाद यह नहीं कहा कि मैं आक्रामक रुख का समर्थन कर रहा हूं. मैंने कहा कि हम परिस्थितियों का आकलन कर रहे हैं और मुझे लगता है कि इस साल परिस्थितियां वैसी नहीं थीं, जैसी हमने उम्मीद की थी.’

