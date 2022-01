IPL 2022, Lucknow Super Giants Logo: KL राहुल की लखनऊ सुपर जायंट्स टीम ने जारी किया अपना LOGO

IPL 2022, Lucknow Super Giants Logo: इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) में पहली बार हिस्सा ले रही लखनऊ सुपर जायंट्स ने सोमवार को नया ऐलान किया है. लखनऊ टीम की तरफ से अपने लोगो को जारी किया गया है, शाम पांच बजे ट्विटर अकाउंट पर इसे रिलीज़ किया गया.



लोगो में बैट के साथ पंख लगाए हुए हैं और बीच में टीम का नाम लिखा है. ट्विटर पर एक वीडियो के जरिए इसे रिलीज़ किया गया, जिसमें कैप्शन दिया गया है कि महानता की तरफ बढ़ते हुए. लखनऊ सुपर जायंटस् अपने पंख फैलाने के लिए पूरी तरह से तैयार है.

Soaring towards greatness. 💪🏼



Lucknow Super Giants is all set to stretch its wings. 🔥

Prepare for greatness! 👊🏼#LucknowSuperGiants #IPL pic.twitter.com/kqmkyZX6Yi