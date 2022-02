Gujarat Titans LOGO, IPL 2022: गुजरात टाइटंस का 'लोगो' जारी, मेटावर्स में एंट्री वाली पहली टीम बनी

इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) में इस बार एंट्री करने वाली नई टीम गुजरात टाइटंस ने अपना लोगो जारी कर दिया है. अहमदाबाद फ्रेंचाइजी ने अपना यह लोगो एक अलग अंदाज में जारी किया है. फ्रेंचाइजी ने मेटावर्स पर टाइटंस डगऑउट के माध्यम से अपनी टीम का लोगो जारी किया. बता दें कि इस बार आईपीएल का आगाज 26 मार्च से हो सकता है, जो मई तक जारी रहेगा.

फ्रेंचाइजी ने सोशल मीडिया पर एक एनीमेटेड वीडियो शेयर किया है. इसमें कप्तान हार्दिक पंड्या, कोच आशीष नेहरा और युवा ओपनर शुभमन गिल को वर्चुअल तरीके से नए अंदाज में दिखाया गया. इन तीनों ने मिलकर ही टीम का लोगो जारी किया है. वीडियो में तीनों एक दूसरे से बात करते हुए और डांस करते हुए भी दिखाई दिए.

हार्दिक होंगे टीम के कप्तान

अहमदाबाद फ्रेंचाइजी ने नियमानुसार तीन खिलाड़ियों को ड्राफ्ट किया है. यह प्लेयर हार्दिक पंड्या, राशीद खान और शुभमन गिल हैं. फ्रेंचाइजी ने हार्दिक को टीम का कप्तान बनाया. इनके अलावा बाकी प्लेयर्स को मेगा ऑक्शन में खरीदा है. फ्रेंचाइजी ने मेगा ऑक्शन में लोकी फर्ग्युशन को सबसे महंगा 10 करोड़ रुपए में खरीदा. उसके बाद मोहम्मद शमी को 6.25 करोड़ रुपए में खरीदा.

🏃🏃‍♀️Step into the Titans Dugout! ▶️ Watch our stars unveil the logo in the metaverse! ⭐ ▶️ https://t.co/dCcIzWpM4U#GujaratTitans pic.twitter.com/9N6Cl6a3y4