IND vs AUS: ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ आग उगलता है स्मृति मंधाना का बल्ला, सेमीफाइनल से पहले कंगारुओं की नींद उड़ा देंगे ये आंकड़े

भारत-ऑस्ट्रेलिया के बीच वुमेंस वनडे वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल मुकाबला गुरुवार को खेला जाना है. ये मुकाबला जीतने वाली टीम फाइनल के लिए क्वालिफाई कर जाएगी. इस नॉकआउट मुकाबले पर हर किसी की नजर है. लेकिन आंकड़ों के लिहाज से देखें तो भारत की सलामी बल्लेबाज स्मृति मंधाना के आंकड़े ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बेहद शानदार हैं.

इस वर्ल्ड कप में भी मंधाना का बल्ला गरज रहा है. मंधाना ने अब तक 365 रन बनाए हैं और वे टूर्नामेंट की दूसरी सबसे ज्यादा रन बनाने वाली खिलाड़ी हैं. उनके नाम एक शतक और दो अर्धशतक दर्ज हैं. अगर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ उनके वनडे रिकॉर्ड की बात करें तो आंकड़े खुद बयां करते हैं कि वे इस विपक्षी टीम के खिलाफ कितनी प्रभावशाली हैं.

यह भी पढ़ें: स्मृति मंधाना ने रचा इतिहास... इस साल वूमेन्स ODI में पूरे किए हजार रन, ऐसा करने वाली पहली बल्लेबाज

ऐसा है ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मंधाना का रिकॉर्ड

मंधाना ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अबतक 20 वनडे मैच खेले हैं. इस दौरान उनके बल्ले से कुल 996 रन आए हैं. यानी सेमीफाइनल में 4 रन बनाते ही ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मंधाना के 1000 रन पूरे हो जाएंगे. ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मंधाना का औसत करीब 50 का है. ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मंधाना ने 6 फिफ्टी और 4 सेंचुरी लगाई है. उनका हाईएस्ट स्कोर 125 का है. इन आंकड़ों से साफ है कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मंधाना का प्रदर्शन लगातार शानदार रहा है.

Advertisement

दिलचस्प बात यह है कि उनकी स्ट्राइक रेट भी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ और बेहतर हो जाती है. जहां उनके पूरे करियर की औसत स्ट्राइक रेट 90 है, वहीं ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ यह 108 तक पहुंच जाती है. इसका मतलब है कि वे दुनिया की सर्वश्रेष्ठ टीम के खिलाफ और अधिक आक्रामक अंदाज में बल्लेबाज़ी करती हैं.

यह भी पढ़ें: Women's WC: प्रतीका रावल की जगह शेफाली वर्मा की टीम में एंट्री, सेमीफाइनल से पहले भारत को मिली गुड न्यूज

अगर पिछले पांच मुकाबलों की बात करें, तो मंधाना ने 105, 58, 117, 125 और 80 के स्कोर बनाए हैं. जो बताता है कि वे ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाज़ों के खिलाफ किस तरह आत्मविश्वास से भरी होती हैं.

अब, जब भारत और ऑस्ट्रेलिया नवी मुंबई में सेमीफाइनल (Semi Final) में आमने-सामने होंगे, मंधाना के पास एक और मौका है अपने रिकॉर्ड को और शानदार बनाने का. उनके अनुभव और आत्मविश्वास को देखते हुए टीम इंडिया को उनसे बड़ी पारी की उम्मीद रहेगी.

बता दें कि ये इससे पहले 2017 में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल मैच खेला गया था. इस मुकाबले में टीम इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को मात दी थी और फाइनल का टिकट हासिल किया था. हालांकि, तब भारतीय टीम फाइनल में हार गई थी.

---- समाप्त ----