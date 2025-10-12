scorecardresearch
 

Feedback

स्मृति मंधाना ने रचा इतिहास... इस साल वूमेन्स ODI में पूरे किए हजार रन, ऐसा करने वाली पहली बल्लेबाज

स्मृति मंधाना इस साल भारतीय टीम के लिए वनडे क्रिकेट में बल्ले से शानदार प्रदर्शन कर रही हैं. स्मृति ने अब ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वर्ल्ड कप मुकाबले में तूफानी बल्लेबाजी की है.

Advertisement
X
स्मृति मंधाना ने वनडे क्रिकेट में एक खास रिकॉर्ड बनाया है. (Photo: ICC/Getty Images)
स्मृति मंधाना ने वनडे क्रिकेट में एक खास रिकॉर्ड बनाया है. (Photo: ICC/Getty Images)

भारतीय टीम ने आईसीसी महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप 2025 में अपना चौथा मुकाबला 12 अक्टूबर (रविवार) को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेला है. विशाखापत्तनम के एसीए-वीडीसीए क्रिकेट स्टेडियम में आयोजित इस मुकाबले में ऑस्ट्रेलियाई टीम ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया.

भारतीय टीम को स्मृति मंधाना और प्रतीका रावल ने इस मैच में शानदार शुरुआत दिलाई हैं. दोनों खिलाड़ियों ने पावप्ले में कुछ अच्छे शॉट्स लगाए. पावरप्ले में भारतीय टीम ने बिना कोई विकेट खोए 58 रन बनाए. स्मृति ने इस दौरान एक बड़ा रिकॉर्ड बनाया. बाएं हाथ की बल्लेबाज स्मृति ने इस साल वूमेन्स ओडीआई में एक हजार रन पूरे कर लिए.

स्मृति मंधान ऐसी पहली बल्लेबाज बन चुकी हैं, जिन्होंने किसी कैलेंडर ईयर में वूमेन्स वनडे इंटरनेशनल में हजार रन बनाए हैं. इससे पहले कोई भी महिला खिलाड़ी ऐसा नहीं कर पाई थी. पिछला बेस्ट ऑस्ट्रेलिया की पूर्व कप्तान बेलिंडा क्लार्क का था, जिन्होंने साल 1997 में वूमेन्स ओडीआई में 80.83 की औसत से 970 रन बनाए थे.

स्मृति मंधाना और प्रतीका रावल ने वूमेन्स ओडीआई में 14वीं बार 50 या उससे ज्यादा की पार्टनरशिप की है. स्मृति-प्रतीका अब भारत की ओर से वूमेन्स ओडीआई में सबसे ज्यादा फिफ्टी प्लस पार्टनरशिप के मामले में दूसरे स्थान पर आ चुकी हैं. स्मृति-प्रतीका ने अंजुम चोपड़ा और मिताली राज को पछाड़ दिया, जिन्होंने वूमेन्स ओडीआई में 13 बार पचास या उससे ज्यादा की साझेदारियां की थीं.

सम्बंधित ख़बरें

IND VS AUS
LIVE: स्मृति मंधाना के बाद प्रतीका रावल भी आउट, भारत को लगा दूसरा झटका 
Harmanpreet Kaur
वर्ल्ड कप में अफ्रीका से हार पर भड़कीं हरमनप्रीत, इन प्लेयर्स पर फोड़ा हार का ठीकरा 
Richa Ghosh
ऋचा ने बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड, टीम इंडिया ने भी रचा नया कीर्तिमान 
Smriti Mandhana
23 रन बनाकर भी इतिहास रच गईं स्मृति, 28 साल पुराना रिकॉर्ड ध्वस्त 
भारत के खिलाफ मैच में नादिन डिक्लर्क ने तूफानी बैटिंग की. (Photo: AP)
भारतीय टीम का विजयरथ रुका, SA ने रोमांचक मुकाबले में हराया 
Advertisement

वूमेन्स ओडीआई में सर्वाधिक 50 प्लस पार्टनरशिप (भारतीय प्लेयर्स)
18- हरमनप्रीत कौर & मिताली राज (56 पारी)
14- स्मृति मंधाना & प्रतीका रावल (21 पारी)*
13- अंजुम चोपड़ा & मिताली राज (57 पारी)
13- मिताली राज & पूनम राउत (34 पारी)

स्मृति मंधाना ने वूमेन्स ओडीआई में पांच हजार रन भी पूरे कर लिए. वो ऐसा करने वाली भारत की दूसरी और दुनिया की पांचवीं खिलाड़ी बन गईं. स्मृति ने यह मुकाम सिर्फ 112 पारियों में हासिल किया हैं. स्मृति वूमेन्स ओडीआई में सबसे कम पारियों और सबसे कम गेंदों में 5000 रन बनाने वाली प्लेयर हैं. उन्होंने स्टेफनी टेलर (129 इनिंग्स) और सूजी बेट्स (6182 गेंदें) के रिकॉर्ड तोड़ दिए.

ऑस्ट्रेलियाई टीम की प्लेइंग XI: एलिसा हीली (विकेटकीपर/कप्तान), फोबे लिचफील्ड, एलिसा पेरी, बेथ मूनी, एनाबेल सदरलैंड, एश्ले गार्डनर, ताहिला मैक्ग्रा, सोफी मोलिनक्स, किम गार्थ, मेगन शूट और अलाना किंग.

भारतीय टीम की प्लेइंग XI: स्मृति मंधाना, प्रतीका रावल, हरलीन देयोल, हरमनप्रीत कौर (कप्तान), जेमिमा रोड्रिग्स, दीप्ति शर्मा, ऋचा घोष (विकेटकीपर), अमनजोत कौर, स्नेह राणा, क्रांति गौड़ और श्री चरणी.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement