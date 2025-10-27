Women's WC: प्रतीका रावल की जगह शेफाली वर्मा की टीम में एंट्री, सेमीफाइनल से पहले भारत को मिली गुड न्यूज

आईसीसी ने विश्व कप के बाकी मैचों के लिए प्रतीका रावल की जगह शेफाली वर्मा को टीम में शामिल करने की मंजूरी दे दी है. दरअसल, किसी खिलाड़ी की जगह लेने के लिए इवेंट तकनीकी समिति की मंज़ूरी ज़रूरी है, तभी उस खिलाड़ी को आधिकारिक तौर पर टीम में शामिल किया जा सकता है. बता दें कि बांग्लादेश के खिलाफ रविवार को खेले गए मैच में प्रतीका रावल इंजर्ड हो गई थीं. जिसके बाद वह पूरे वर्ल्ड कप से बाहर हो गई थीं.

30 अक्तूबर को भारत का सेमीफाइनल मैच

आईसीसी महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप 2025 में भारतीय टीम को सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया का सामना करना है. अंतिम-चार का ये मुकाबला 30 अक्टूबर को नवी मुंबई के डीवाई पाटिल स्पोर्ट्स एकेडमी में निर्धारित है. भारतीय टीम ने नंबर-चार पर रहकर सेमीफाइनल का टिकट कटाया था, वहीं ऑस्ट्रेलिया टॉप पर रहा था. ग्रुप-मुकाबले में भारत को ऑस्ट्रेलिया के हाथों हार झेलनी पड़ी थी, ऐसे में हरमन ब्रिगेड को सेमीफाइनल जीतने के लिए अपना बेस्ट देना होगा.

प्रतीका रावल हुईं थी चोटिल

सेमीफाइनल से पहले भारतीय टीम को बड़ा सेटबैक लगा था. फॉर्म में चल रहीं सलामी बल्लेबाज प्रतीका रावल वर्ल्ड कप से बाहर हो गई थीं. फील्डिंग करते वक्त प्रतीका के घुटने और टखने में चोट लग गई थी. यह घटना पहली पारी के दौरान हुई, जब वह गेंद रोकने की कोशिश कर रही थीं. वो मुकाबला बाद में बारिश के चलते रद्द कर दिया गया था.

कौन हैं शेफाली वर्मा

प्रतीका की जगह शेफाली वर्मा को वर्ल्ड कप में खेलने की मंजूरी मिल गई है. शेफाली को ओपनिंग करने का अनुभव है. वह मंधाना के साथ कई मुकाबलों में ओपनिंग कर चुकी हैं. शेफाली के करियर पर नजर डालें तो उन्होंने भारत के लिए 5 टेस्ट, 29 वनडे और 90 टी20 मुकाबले खेले हैं. वनडे में शेफाली ने 4 फिफ्टी भी लगाई है.

