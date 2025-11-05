नमो 1: भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने PM मोदी को गिफ्ट की खास जर्सी

महिला वर्ल्ड कप विजेता भारतीय क्रिकेट टीम ने बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की और उन्हें एक खास जर्सी भेंट की, जिस पर लिखा था- 'नमो 1'. पूरी टीम द्वारा साइन की गई यह जर्सी प्रधानमंत्री के प्रति सम्मान और आभार का प्रतीक थी. प्रधानमंत्री मोदी ने अपने आवास लोक कल्याण मार्ग पर टीम का स्वागत किया और उनकी ऐतिहासिक जीत का जश्न मनाया.

महिला वर्ल्ड कप जीत का ऐतिहासिक पल

कप्तान हरमनप्रीत कौर की अगुवाई में भारत ने रविवार को इतिहास रच दिया था. टीम ने नवी मुंबई में खेले गए रोमांचक और उच्च स्कोर वाले फाइनल में दक्षिण अफ्रीका को 52 रनों से हराकर अपना पहला महिला वर्ल्ड कप खिताब जीता. यह जीत वर्षों की मेहनत, संघर्ष और असफलताओं के बाद हासिल हुई ऐतिहासिक उपलब्धि थी.

हालांकि प्रधानमंत्री मोदी फाइनल मैच के दौरान मैदान पर मौजूद नहीं थे. जैसा कि वे 2023 के पुरुष वर्ल्ड कप फाइनल में रहे थे. लेकिन उन्होंने देश के साथ मिलकर इस जीत का जश्न मनाया और ट्विटर पर टीम को हार्दिक बधाई दी.

टीम इंडिया और पीएम मोदी की खास बातचीत

बुधवार को हुई इस मुलाकात में प्रधानमंत्री ने सभी खिलाड़ियों से व्यक्तिगत रूप से बातचीत की. कप्तान हरमनप्रीत कौर ने याद किया कि 2017 में भी टीम ने प्रधानमंत्री से मुलाकात की थी, लेकिन तब उनके पास ट्रॉफी नहीं थी. उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, 'इस बार हम ट्रॉफी के साथ मिले हैं, और हम चाहते हैं कि आगे भी बार-बार ऐसे मौके आएं.'

उपकप्तान स्मृति मंधाना ने बताया कि प्रधानमंत्री के शब्द बेहद प्रेरणादायक होते हैं और वे हमेशा टीम के लिए प्रेरणा स्रोत रहे हैं. उन्होंने कहा कि आज भारत की महिलाएं हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त कर रही हैं, और इसके पीछे प्रधानमंत्री का निरंतर प्रोत्साहन है.

दीप्ति शर्मा, जिन्हें टूर्नामेंट की सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चुना गया था, ने कहा कि वे इस मुलाकात का बेसब्री से इंतज़ार कर रही थीं. उन्होंने बताया कि 2017 में प्रधानमंत्री ने उन्हें कहा था,'मेहनत करते रहो, एक दिन सपना पूरा होगा.' दीप्ति ने कहा कि यह सपना अब सच हो गया है.

बातचीत के दौरान प्रधानमंत्री ने दीप्ति के ‘जय श्री राम’ वाले इंस्टाग्राम पोस्ट और उनके हाथ पर बने भगवान हनुमान के टैटू का ज़िक्र किया. दीप्ति ने मुस्कुराते हुए कहा कि उनकी आस्था ही उन्हें आंतरिक शक्ति देती है.

