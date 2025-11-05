LIVE: वर्ल्ड चैम्पियन बेटियों से थोड़ी देर में प्रधानमंत्री मोदी की मुलाकात, PM आवास पहुंची टीम

आईसीसी विमेंस वनडे वर्ल्ड कप की चैम्पियन टीम इंडिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात के लिए नई दिल्ली स्थित पीएम आवास पहुंच गई है. रविवार को भारतीय महिला टीम ने साउथ अफ्रीका को 52 रनों से हराकर पहली बार महिला वर्ल्ड कप का खिताब अपने नाम किया था. वर्ल्ड चैम्पियन बेटियों से पीएम मोदी की मुलाकात की लाइव अपडेट के लिए इस पेज को रिफ्रेश करते रहें.
- पीएम आवास पहुंची भारतीय महिला क्रिकेट टीम. थोड़ी देर में पीएम नरेंद्र मोदी से होगी मुलाकात.
- पीएम मोदी से मुलाकात के लिए होटल से रवाना होती टीम इंडिया का वीडियो-
जीत के बाद पीएम मोदी ने दी थी बधाई
पीएम मोदी ने महिला टीम की ऐतिहासिक जीत के बाद अपने X अकाउंट पर पोस्ट किया था. पीएम मोदी ने लिखा था, 'आईसीसी महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप 2025 के फाइनल में भारतीय टीम की शानदार जीत हुई. खिलाड़ियों ने पूरे टूर्नामेंट में बेहतरीन स्किल, आत्मविश्वास और टीमवर्क दिखाया. यह ऐतिहासिक जीत भविष्य की चैम्पियंस को इस खेल को अपनाने और देश का नाम रोशन करने के लिए प्रेरित करेगी. टीम इंडिया को ढेरों बधाइयां.'
दिल्ली पहुंचने पर महिला टीम का हुआ था भव्य स्वागत
मंगलवार को भारतीय महिला टीम नई दिल्ली पहुंची थी. यहां टीम का भव्य स्वागत किया गया था. ढोल नगाड़ों के साथ लोगों ने चैम्पियन बेटियों का स्वागत किया था.
राष्ट्रपति से भी होगी मुलाकात
सूत्रों के अनुसार, महिला टीम कल राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से भी मुलाकात कर सकती है. हालांकि इस मुलाकात का समय अभी पुष्टि किया जाना बाकी है.
बता दें कि भारतीय महिला टीम को खिताब जीतने के बाद आईसीसी (अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद) से प्राइज मनी के तौर पर 4.48 मिलियन डॉलर (लगभग 40 करोड़ रुपये) मिले. यह राशि साल 2022 के वर्ल्ड कप में चैम्पियन बनने वाली ऑस्ट्रेलियाई टीम को मिली राशि (1.32 मिलियन डॉलर) से 239 प्रतिशत ज्यादा थी.