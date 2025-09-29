scorecardresearch
 

टूर्नामेंट में सिर्फ एक गेंद खेलकर छा गए रिंकू सिंह... विनिंग शॉट लगाकर लिखी भारत की विजय गाथा

भारत ने पाकिस्तान को 5 विकेट से हराकर 9वीं बार एशिया कप का खिताब अपने नाम किया है. इस टूर्नामेंट में टीम इंडिया ने तीसरी बार पाकिस्तान को रौंदा है. तिलक वर्मा ने इस फाइनल मुकाबले में 69 रनों की नाबाद पारी खेली, जो लंबे समय से तक याद की जाएगी.

रिंकू सिंह ने लगाया विनिंग शॉट (Photo: BCCI)
भारत ने पाकिस्तान को 5 विकेट से हराकर 9वीं बार एशिया कप का खिताब अपने नाम किया है. इस टूर्नामेंट में टीम इंडिया ने तीसरी बार पाकिस्तान को रौंदा है. तिलक वर्मा ने इस फाइनल मुकाबले में 69 रनों की नाबाद पारी खेली, जो लंबे समय से तक याद की जाएगी. लेकिन रिंकू सिंह के लिए ये मैच हमेशा यादगार रहेगा, क्योंकि वह इस टूर्नामेंट में पहली बार खेल रहे थे. उन्हें केवल एक ही गेंद खेलने का मौका मिला. लेकिन ये वो गेंद थी जिसपर भारत की जीत की कहानी लिखी थी. रिंकू सिंह ने विनिंग शॉट खेला.

आखिरी दो ओवर का रोमांच

पाकिस्तान के 147 रनों के जवाब में उतरी टीम इंडिया को 20 के स्कोर पर ही 3 झटके लग गए थे. लेकिन इसके बाद तिलक वर्मा ने एक छोर संभाला और संजू के साथ शानदार बल्लेबाजी की. संजू के आउट होने के बाद तिलक ने शिवम दुबे के साथ अच्छी पारी खेली. लेकिन एक समय पर भारत को 2 ओवर में जीत के लिए 17 रन चाहिए थे.

19वें ओवर की आखिरी गेंद पर शिवम दुबे आउट हो गए. इसके बाद आखिरी ओवर में भारत को जीत के लिए 10 रन चाहिए थे. रिंकू सिंह बल्लेबाजी के लिए आए. पहली गेंद पर तिलक ने 2 रन लिए. दूसरी गेंद पर तिलक ने छक्का लगाया और तीसरी गेंद पर सिंगल लिया. इसके बाद बल्लेबाजी के लिए रिंकू आए. उन्होंने चौथी गेंद पर चौका जड़ा और भारत को जीत दिला दी. 

बता दें कि पहले बल्लेबाजी करते हुए पाकिस्तान की टीम 146 के स्कोर पर सिमट गई थी. बुमराह-अक्षर और वरुण को 2-2 विकेट मिले. कुलदीप ने 4 विकेट झटके. पाकिस्तान की ओर से सबसे ज्यादा रन फरहान ने बनाए. टारगेट का पीछा करते हुए भारत ने तिलक वर्मा के नाबाद 69 रनों के दम पर ये मुकाबला जीत लिया.

भारत (प्लेइंग इलेवन): अभिषेक शर्मा, शुभमन गिल, सूर्यकुमार यादव (कप्तान), तिलक वर्मा, संजू सैमसन (विकेटकीपर), शिवम दुबे, रिंकू सिंह, अक्षर पटेल, कुलदीप यादव, जसप्रीत बुमराह, वरुण चक्रवर्ती.

पाकिस्तान (प्लेइंग इलेवन): साहिबजादा फरहान, फखर जमां, सैम अयूब, सलमान आगा (कप्तान), हुसैन तलत, मोहम्मद हारिस (विकेटकीपर), मोहम्मद नवाज, फहीम अशरफ, शाहीन आफरीदी, हारिस रऊफ, अबरार अहमद.

---- समाप्त ----
