'भविष्य के चैम्पियंस को प्रेरणा देगी ये जीत', PM मोदी ने महिला विश्व कप जीतने पर दी टीम इंडिया को बधाई

भारत की महिला क्रिकेट टीम ने इतिहास रच दिया है और साउथ अफ्रीका को हराकर पहली बार आईसीसी महिला वनडे वर्ल्ड कप अपने नाम कर लिया है. टीम इंडिया की इस ऐतिहासिक जीत पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत की बेटियों को बधाई दी है. उन्होंने कहा कि भारतीय खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन किया और ये जीत आने वाली पीढ़ियों को खेल में आगे बढ़ने की प्रेरणा देगी.

पीएम मोदी ने लिखा, 'आईसीसी महिला विश्व कप 2025 फाइनल में भारतीय टीम की शानदार जीत. फाइनल में बेहतरीन स्किल और भरपूर आत्मविश्वास दिखा. पूरी टीम ने दोगुनी मेहनत और जज्बा दिखाया. यह ऐतिहासिक जीत भविष्य के चैम्पियंस को प्रेरणा देगी. हमारी खिलाड़ियों को बधाई.'

A spectacular win by the Indian team in the ICC Women’s Cricket World Cup 2025 Finals. Their performance in the final was marked by great skill and confidence. The team showed exceptional teamwork and tenacity throughout the tournament. Congratulations to our players. This… — Narendra Modi (@narendramodi) November 2, 2025

पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी टीम इंडिया को बधाई देते हुए लिखा, 'आज पूरा देश हमारी महिला टीम पर गर्व महसूस कर रहा है, जिन्होंने वर्ल्ड कप फाइनल में यह कमाल किया है. उन्होंने पूरे टूर्नामेंट में जिस जज़्बे और दबदबे के साथ खेला, वह आने वाली पीढ़ियों की लाखों लड़कियों के लिए प्रेरणा बनेगा. आपने साबित कर दिया कि आप दुनिया की सर्वश्रेष्ठ टीम हैं और आपने हमें कई शानदार पल दिए. आप हमारी हीरो हैं. आपके लिए आगे भी और बड़ी जीतें इंतजार कर रही हैं. हम हमेशा आपके साथ हैं.'

डीवाई पाटिल स्टेडियम में खेले गए फाइनल में भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए दक्षिण अफ्रीका के सामने 299 रनों का लक्ष्य रखा. शेफाली वर्मा ने 87 और दीप्ति शर्मा ने 58 रन की महत्वपूर्ण पारी खेली. जवाब में साउथ अफ्रीका की टीम 246 रन पर ढेर हो गई और भारत ने मुकाबला 52 रनों से जीत लिया. दीप्ति शर्मा ने गेंदबाजी में कमाल दिखाते हुए 5 विकेट झटके.

भारत के लिए ये जीत इसलिए भी खास है क्योंकि 52 साल के वर्ल्ड कप इतिहास में भारतीय महिला टीम तीसरी बार फाइनल में पहुंची थी और इस बार हरमनप्रीत कौर की अगुवाई में टीम ने ट्रॉफी अपने नाम कर ली. स्टेडियम में मौजूद रोहित शर्मा भी इस जीत के बाद भावुक नजर आए. पूरा स्टेडियम 'वंदे मातरम' के नारों से गूंज उठा.

महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने अपने बंधाई संदेश में लिखा, 'भारत की महिला योद्धाओं की ऐतिहासिक जीत. पूरे टूर्नामेंट में शानदार प्रदर्शन. आईसीसी महिला वर्ल्ड कप 2025 जीतने पर भारतीय महिला क्रिकेट टीम को ढेरों बधाइयां. यह ऐतिहासिक जीत उनके जज्बे, मेहनत और टीमवर्क का प्रमाण है. आपने पूरे देश को गर्व महसूस कराया है और लाखों युवा सपने देखने वालों को ऊंचा लक्ष्य रखने की प्रेरणा दी है. आने वाले समय में और भी बड़ी उपलब्धियां आपका इंतजार कर रही हैं. हमें हर खिलाड़ी पर गर्व है.'

