India Women vs England: स्मृति मंधाना ने खेली ताबड़तोड़ पारी, टीम इंडिया ने इंग्लैंड को दूसरे मैच में हराया

India Women vs England Women 2nd T20I: भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने इंग्लैंड में धमाल मचा दिया है. टीम यहां तीन मैचों की टी20 सीरीज खेल रही है. इसमें पहला मैच हारने के बाद भारतीय टीम ने शानदार वापसी की और दूसरे मुकाबले में इंग्लैंड को पटखनी दी. मैच में स्मृति मंधाना ने ताबड़तोड़ अर्धशतकीय पारी खेली.

डर्बी में खेले गए दूसरे मुकाबले में भारतीय महिला टीम ने इंग्लैंड को 8 विकेट से करारी शिकस्त दी. इसी के साथ सीरीज को 1-1 से बराबर कर दिया है. अब सीरीज का आखिरी और निर्णायक मुकाबला कल (15 सितंबर) ब्रिस्टल में खेला जाएगा.

मंधाना को चुना प्लेयर ऑफ द मैच

दूसरे मुकाबले में भारतीय ओपनर स्मृति मंधाना ने अपने दम पर मैच जिताया है. उन्होंने 53 बॉल पर 79 रनों की आक्रामक पारी खेली और नाबाद रहते हुए टीम को जीत दिलाई. इस दमदार पारी के लिए मंधाना को प्लेयर ऑफ द मैच का खिताब भी मिला. अपनी पारी में मंधाना ने 13 चौके जमाए. इस दौरान उनका स्ट्राइक रेट 149.05 का रहा.

भारतीय गेंदबाजों ने इंग्लैंड को समेटा

बता दें कि मैच में इंग्लैंड टीम ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग का फैसला किया था. मगर भारतीय गेंदबाजों ने इंग्लिश महिला टीम का यह फैसला गलत साबित किया और 16 रनों पर ही तीन अहम विकेट ले लिए थे. इंग्लैंड की आधी टीम 54 रनों पर ही पवेलियन लौट गई थी.

.@mandhana_smriti bags the Player of the Match award for a terrific unbeaten 7⃣9⃣-run knock as #TeamIndia beat England in the 2nd T20I to level the series. 👏👏



It all comes down to the decider to be played on Thursday. 👊



Scorecard ▶️ https://t.co/Xvs9EDrb2y #ENGvIND pic.twitter.com/WTwA7nXshP