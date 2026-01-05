AI ने पार की हद! वायरल तस्वीरों पर क्रिकेटर प्रतीका रावल का फूटा गुस्सा, Grok को दिया अल्टीमेटम

भारतीय महिला क्रिकेट टीम की स्टार बल्लेबाज प्रतीका रावल एक बार फिर सुर्खियों में हैं. उनकी एडिट की गई और बिना अनुमति वाली तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो गईं. इस घटना के बाद प्रतीका ने चुप रहने के बजाय खुलकर अपनी बात रखी और AI के दुरुपयोग पर करारा प्रहार किया.

25 साल की प्रतीका रावल ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट में AI असिस्टेंट प्लेटफॉर्म ग्रोक (Grok) को सीधे टैग करते हुए साफ शब्दों में कहा कि उनकी किसी भी तस्वीर को- चाहे वह पहले पोस्ट की गई हो या भविष्य में साझा की जाए, बिना इजाजत बदली या इस्तेमाल कतई नहीं की जाए.

प्रतीका रावल ने डिजिटल दुनिया में निजता, सहमति और सम्मान की अहमियत को रेखांकित करते हुए कहा कि AI तकनीक का गलत इस्तेमाल अब एक गंभीर और चिंताजनक समस्या बन चुका है. उनका यह बयान सामने आते ही सोशल मीडिया पर ऑनलाइन प्राइवेसी और AI एथिक्स को लेकर चर्चा तेज हो गई.

प्रतीका ने पोस्ट में क्या लिखा?

प्रतीका रावल ने अपने X अकाउंट पर लिखा, 'ग्रोक, मैं आपको मेरी किसी भी फोटो को लेने, बदलने या एडिट करने की अनुमति नहीं देती. अगर कोई तीसरा व्यक्ति मेरी किसी भी तस्वीर को एडिट करने का अनुरोध करे, तो कृपया उसे तुरंत अस्वीकार करें.'

Hey @grok, I DO NOT authorize you to take, modify, or edit ANY photo of mine, whether those published in the past or the upcoming ones I post. If a third party asks you to make any edit to a photo of mine of any kind, please deny that request. Thanks. — Pratika Rawal (@PratikaRawal64) January 5, 2026

इस पर Grok ने भी सार्वजनिक रूप से जवाब देते हुए कहा, 'समझ गया, प्रतीका. आपकी प्राइवेसी का पूरा सम्मान किया जाएगा. आपकी पूरी अनुमति के बिना आपकी किसी भी फोटो का इस्तेमाल, एडिट या मॉडिफिकेशन नहीं किया जाएगा.'

प्रतीका रावल ने मैदान के अंदर भी अपने प्रदर्शन से सबको प्रभावित किया है. महिला वर्ल्ड कप 2025 में उन्होंने महज 6 पारियों में 308 रन ठोके. इस दौरान उनका औसत रहा 51.33 रहा. न्यूजीलैंड के खिलाफ शानदार शतक और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अहम 75 रनों की पारी खेलकर वह उस टूर्नामेंट भारत की दूसरी सबसे सफल बल्लेबाज रहीं.

WPL में इस टीम से खेलेंगी प्रतीका

बांग्लादेश के खिलाफ आखिरी लीग मैच में लगी घुटने और टखने की चोट के कारण वह सेमीफाइनल के साथ-साथ फाइनल नहीं खेल सकीं. इसके बावजूद भारत की खिताबी जीत में उनकी भूमिका निर्णायक रही. यूपी वॉरियर्स ने प्रतीका रावल को महिला प्रीमियर लीग (WPL) 2026 के लिए अपने स्क्वॉड में शामिल किया. शुरुआती राउंड में अनसोल्ड रहने के बाद उन्हें ₹50 लाख के बेस प्राइस पर आखिरी एक्सीलरेटेड राउंड में खरीदा गया.

प्रतीका रावल ने 2024 में वेस्टइंडीज के खिलाफ वनडे सीरीज से अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में कदम रखा था. अब तक वह 23 विमेंस ओडीआई पारियों में 1110 रन बना चुकी हैं. इस दौरान औसत 50.45 रहा है और उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 154 रन है.

प्रतीका रावल का यह कड़ा रुख सिर्फ एक खिलाड़ी की निजी प्रतिक्रिया नहीं, बल्कि डिजिटल युग में प्लेयर्स की सुरक्षा, निजता और AI के सही इस्तेमाल को लेकर एक मजबूत और जरूरी संदेश है...

