Ind Vs Nz T20 Series: पहली परीक्षा में ही रोहित-द्रविड़ की जोड़ी का कमाल, भारत ने NZ को 3-0 से हराया, सीरीज पर कब्जा

Ind Vs Nz T20 Series: भारत ने कोलकाता टी-20 मैच में भी जीत हासिल करके न्यूजीलैंड को सीरीज में 3-0 से हरा दिया है. यानी की टीम इंडिया ने इस सीरीज में क्लीन स्वीप किया है. बतौर फुल टाइम कप्तान रोहित शर्मा की ये पहली टी-20 सीरीज थी, जिसमें उन्होंने कमाल किया है. साथ ही भारतीय टीम के नए हेड कोच बने राहुल द्रविड़ के कार्यकाल की शुरुआत भी जीत के साथ हुई है.

रोहित ने किया कमाल, भारत ने बनाया बड़ा स्कोर

कोलकाता में खेले गए तीसरे टी-20 मैच में भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 184 रनों का स्कोर खड़ा किया. टीम इंडिया ने कोलकाता टी-20 में न्यूजीलैंड को 73 रनों से मात दी.

कप्तान रोहित शर्मा ने एक बार फिर शानदार पारी खेली और 56 रन बनाए. इस सीरीज में रोहित की लगातार दूसरी हाफ-सेंचुरी है, इसी पारी में रोहित शर्मा ने कई रिकॉर्ड अपने नाम भी किए.

That's that from the Eden Gardens as #TeamIndia win by 73 runs and clinch the series 3-0. Scorecard - https://t.co/MTGHRx2llF #INDvNZ @Paytm pic.twitter.com/TwN622SPAz

रोहित शर्मा के अलावा ईशान किशन, श्रेयस अय्यर और वेंकटेश अय्यर ने बढ़िया पारी खेली. वहीं, अंत में दीपक चाहर ने तूफानी पारी के दम पर भारतीय टीम को बड़े स्कोर तक पहुंचाया.

रोहित शर्मा बने प्लेयर ऑफ द सीरीज

कोलकाता टी-20 मैच के लिए अक्षर पटेल को प्लेयर ऑफ द मैच का अवॉर्ड मिला, अक्षर ने 3 ओवर में 9 रन देकर तीन विकेट लिए थे. जबकि सीरीज में शानदार प्रदर्शन करने वाले कप्तान रोहित शर्मा को प्लेयर ऑफ द सीरीज का अवॉर्ड मिला. रोहित ने पहले मैच में 48, दूसरे मैच में 55 और तीसरे मैच में 56 रन बनाए थे.

भारतीय बॉलर्स ने भी दिखाया कमाल

टीम इंडिया के बॉलर्स ने शुरुआत से ही अपना जलवा बिखेरा. स्पिनर अक्षर पटेल, युजवेंद्र चहल के सामने न्यूजीलैंड के बल्लेबाज पूरी तरह से बेबस नज़र आए. सिर्फ मार्टिन गुप्टिल ने न्यूजीलैंड की ओर से कुछ दम दिखाया और उन्होंने शानदार फिफ्टी जड़ी. लेकिन उनके अलावा न्यूजीलैंड का कोई भी बल्लेबाज क्रीज पर जम नहीं पाया.

Clean sweep complete 💪



India skittle New Zealand out for 111 and win the final T20I by 73 runs to take the series 3-0.#INDvNZ | https://t.co/ZzuqcIe2Ih pic.twitter.com/KJMmGe2G1D