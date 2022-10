India Vs Western Australia LIVE Warm-Up Match: LIVE: पहले वॉर्म-अप मैच में ही खुली टीम इंडिया की पोल, 150 से पहले 6 विकेट गिरे

ऑस्ट्रेलिया में टीम इंडिया का मिशन टी-20 वर्ल्डकप शुरू हो गया है. सोमवार को भारतीय टीम अपना पहला अन-ऑफिशियल वॉर्म-अप मैच खेलने के लिए उतरी. पर्थ में टीम इंडिया का मुकाबला वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया से हुआ, टीम इंडिया टी-20 वर्ल्डकप से पहले दो अनऑफिशियल और दो ऑफिशियल वॉर्म-अप मैच खेलेगी.



लेकिन टीम इंडिया की इस वॉर्म-अप मैच में हालत खराब हो गई. कप्तान रोहित शर्मा यहां ऋषभ पंत के साथ ओपनिंग करने उतरे. लेकिन दोनों ही खिलाड़ी सस्ते में पवेलियन लौट गए. वॉर्म-अप मैच में रोहित शर्मा सिर्फ 3 रन बना पाए, जबकि ऋषभ पंत 9 और दीपक हुड्डा 22 रन बनाकर आउट हुए.

इसके बाद हार्दिक पंड्या और सूर्यकुमार यादव ने टीम के स्कोर को कुछ आगे बढ़ाना चाहा, लेकिन 100 के स्कोर से पहले ही टीम इंडिया अपने चार विकेट गंवा चुकी थी. हार्दिक पंड्या ने यहां 27 रनों की पारी खेली. बेहतरीन फॉर्म में चल रहे सूर्यकुमार यादव ने यहां फिर कमाल किया और 52 रनों की पारी खेली.

इसी कमाल की पारी के दमपर टीम इंडिया एक सम्मानजनक स्कोर तक पहुंच पाई. टी-20 वर्ल्डकप में सूर्यकुमार यादव की ये फॉर्म ही सबसे बड़ी गेम चेंजर हो सकती है.

A look at the pitch for our practice match against Western Australia.



Rohit Sharma and Rishabh Pant walk out to open the innings. pic.twitter.com/Qzxs10zPUJ