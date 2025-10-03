scorecardresearch
 

नंबर 3 की गुत्थी कब सुलझेगी? करुण नायर के बाद साई सुदर्शन भी फ्लॉप...क्या प्रेशर नहीं हो रहा हैंडल

टीम इंडिया के लिए नंबर 3 की गुत्थी नहीं सुलझ पा रही है, वेस्टइंडीज के खिलाफ अहमदाबाद टेस्ट के दौरान भी यह चीज नजर आई. कभी इस नंबर पर राहुल द्रव‍िड़ और चेतेश्वर पुजारा ने खेलकर अपनी पहचान बनाई थी.

वेस्टइंडीज के ख‍िलाफ अहमदाबाद टेस्ट की पहली पारी में साई सुदर्शन ने महज 7 रन बनाए (Photo: Getty)
टेस्ट क्रिकेट में टीम इंडिया के लिए नंबर-3 की पोजीशन अब भी एक बड़ा चैलेंज बना हुआ है. करुण नायर के इंग्लैंड दौरे में प्रदर्शन के बाद अब विंडीज के ख‍िलाफ साई सुदर्शन भी अहमदाबाद टेस्ट की पहली पारी में  उम्मीदों पर खरे नहीं उतर पाए हैं. इस बैट‍िंग पोजीशन पर लगातार फ्लॉप प्रदर्शन ने सेलेक्टर्स के माथे पर सवालिया निशान लगा दिए हैं. 

क्या इस प्रेशर का असर बैटर्स की मानसिक मजबूती पर पड़ रहा है, या फिर टीम इंडिया को इस समस्या का स्थायी समाधान खोजना होगा? क्योंकि कभी इसी पोजीशन  पर खेलकर राहुल द्रव‍िड़ और चेतेश्वर पुजारा ने अपनी अलग पहचान बनाई थी. 

वेस्टइंडीज के ख‍िलाफ अहमदाबाद टेस्ट में साई सुदर्शन नंबर 3 पर बल्लेबाजी करने आए. लेकिन वो महज 7 रन बनाकर रोस्टन चेज की गेंद पर LBW हो गए. इससे टीम इंड‍िया के नंबर प्रदर्शन पर एक बार फ‍िर सवाल‍िया न‍िशान उठने लगे

करुण नायर और साई सुदर्शन भारतीय टीम के इंग्लैंड सीरीज में ऐसे बैटर रहे, जो नंबर 3 पर ट्राय किए गए. दोनों का नंबर 3 पर बतौर बल्लेबाजी करते हुए उस सीरीज में कैसा रिकॉर्ड रहा, तो वो समझ लीजिए... क्योंकि दोनों को मौके तो मिले, लेकिन करुण तो इस मौके को नहीं भुना पाए और टीम से बाहर हो गए . 

सुदर्शन इंग्लैंड सीरीज में तीन मैचों में 3 नंबर पर बल्लेबाजी करने उतरे और 140 रन बनाए. जहां 6 पारियों में उनका एवरेज 23.33 रहा, जिसमें 61 रन की  पारी भी शामिल रही.  

वहीं करुण नायर ने दो मैचों में नंबर 3 पर चार पारियां खेलीं और 111 रन बनाए. उनका एवरेज 27.75 और स्ट्राइक रेट 58.11 का रहा. उनकी सर्वश्रेष्ठ पारी 40 रनों की रही.  यानी यह बात तो साफ है कि ये दोनों फ‍िलहाल नंबर 3 पर खुद को स्थापित नहीं कर पाए. 

राहुल द्रव‍िड़ और पुजारा का प्रदर्शन कैसा रहा? 
चेतेश्वर पुजारा भारतीय टीम के ल‍िए नंबर 3 पर अभेद दीवार की तरह थे और उनसे पहले राहुल द्रव‍िड़ ने इस पोजीशन पर लंबे अर्से तक यह ज‍िम्मेदारी न‍ि भाई थी. पुजारा के हटने के शुभमन गिल को इस नंबर पर ट्राय किया गया, केएल राहुल भी इस पोजीशन पर खेले. 

पुजारा ने भारत के ल‍िए कुल 103 टेस्ट मैचों की 176 पार‍ियों में 7195 रन बनाए. वहीं पुजारा ने नंबर 3 पर भारत के ल‍िए 94 टेस्ट मैच खेले. इसकी 155 पार‍ियों में उन्होंने 6529 रन बनाए हैं. वहीं उनका एवरेज 44.41 का है. नंबर 3 पर पुजारा के नाम 18 सेंचुरी और 32 हाफ सेंचुरी हैं. 

टेस्ट क्रिकेट में नंबर 3 पर सबसे सफल भारतीय बल्लेबाज राहुल द्रव‍िड़ रहे हैं. ज‍िन्हें उनकी रक्षात्मक शैली के लिए 'द वॉल' कहा जाता था. द्रव‍िड़ ने नंबर 3 पोजीशन पर 135 टेस्ट मैचों की 217 पार‍ियों में 10501 रन बनाए. उनका हाइएस्ट स्कोर 270 रन रहा है. नंबर 3 पर द्रव‍िड़ ने 53.30 के एवरेज से 28 शतक और 50 अर्धशतक बनाए.

 

