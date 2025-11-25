scorecardresearch
 

'ऋतुराज को प्लेइंग 11 में नहीं मिलेगा चांस', ODI सीरीज से पहले पूर्व दिग्गज का बड़ा दावा

आकाश चोपड़ा का मानना है कि ऋतुराज गायकवाड़ को दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ वनडे सीरीज में शायद प्लेइंग इलेवन में मौका न मिले और यशस्वी जायसवाल रोहित शर्मा के साथ ओपनिंग कर सकते हैं. उन्होंने नितीश कुमार रेड्डी की अस्पष्ट भूमिका पर भी सवाल उठाए, खासकर हार्दिक पंड्या की अनुपस्थिति में.

ऋतुराज गायकवाड़ को अफ्रीका के खिलाफ वनडे सीरीज में मिला मौका (Photo: ITG)
ऋतुराज गायकवाड़ को अफ्रीका के खिलाफ वनडे सीरीज में मिला मौका (Photo: ITG)

भारत-साउथ अफ्रीका के बीच 30 नवंबर से वनडे सीरीज का आगाज होने जा रहा है. इसके लिए टीम का ऐलाम हो गया है. इसी बीच आकाश चोपड़ा ने ऋतुराज गायकवाड़ को लेकर एक बड़ा दावा किया है. उन्होंने कहा कि दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ वनडे सीरीज़ में शायद उन्हें मौका न मिले और उन्होंने संकेत दिया कि यशस्वी जायसवाल रोहित शर्मा के साथ ओपनिंग करेंगे. भारतीय चयनकर्ताओं ने 30 नवंबर से शुरू होने वाली तीन मैचों की वनडे सीरीज़ के लिए 15 सदस्यीय टीम का ऐलान किया है.

ऋतुराज की हुई है टीम में वापसी

ऋतुराज को घरेलू क्रिकेट में लगातार अच्छे प्रदर्शन के बाद टीम में वापस बुलाया गया है, जबकि यशस्वी जायसवाल, जिन्होंने अब तक केवल एक वनडे खेला है, उन्हें भी शामिल किया गया है. शुभमन गिल और श्रेयस अय्यर की अनुपस्थिति में चयन फैसलों पर खास ध्यान दिया जा रहा है. चोपड़ा ने गायकवाड़ के चयन का समर्थन किया, लेकिन माना कि जायसवाल को प्लेइंग इलेवन में मौका मिलना चाहिए.

यह भी पढ़ें: तिलक-ऋतुराज को मौका, पंत-जडेजा का कमबैक... अफ्रीका के खिलाफ भारतीय टीम सेलेक्शन की बड़ी बातें

क्या बोले आकाश चोपड़ा

चोपड़ा ने अपने यूट्यूब चैनल पर कहा, 'ऋतुराज गायकवाड़ ने इतने रन बनाए हैं कि उनका चयन लगभग तय था. एक विचार था कि क्या अभिषेक शर्मा को लिया जा सकता है, लेकिन वह संभव नहीं. सबसे पहले यशस्वी जायसवाल को मौका मिलना जरूरी है. भले ही रुतुराज टीम में हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वह XI का हिस्सा होंगे. मैं यशस्वी को रोहित शर्मा के साथ ओपनिंग करते देखता हूं.'

यह भी पढ़ें: साउथ अफ्रीका के खिलाफ वनडे सीरीज के लिए भारतीय टीम का ऐलान... केएल राहुल बने कप्तान, ऋतुराज गायकवाड़ की सरप्राइज एंट्री

नीतीश की भूमिका क्या है?

नीतीश कुमार रेड्डी को हार्दिक पंड्या की गैरमौजूदगी में टीम में शामिल किया गया है, जो अभी चोट से उबर रहे हैं. चोपड़ा ने रेड्डी की भूमिका पर सवाल उठाए और हालिया मैचों में उनके उपयोग पर चर्चा की. चोपड़ा ने बताया कि नितीश की भूमिका अभी भी स्पष्ट नहीं है.

उन्होंने कहा, 'नीतीश ने 10 मैच खेले हैं, लेकिन अभी भी उनकी भूमिका समझ नहीं आती. उन्होंने इस टेस्ट की 150 ओवरों में से सिर्फ 6 ओवर फेंके. दिल्ली में वेस्टइंडीज के खिलाफ उन्होंने एक भी ओवर नहीं डाला. यह बहुत अजीब है. खैर, हार्दिक नहीं हैं, तो यह उनके लिए बड़ा मौका होगा.'

वनडे सीरीज की कप्तानी केएल राहुल करेंगे. यह सीरीज़ रांची, रायपुर और विशाखापत्तनम में 30 नवंबर से 6 दिसंबर के बीच खेली जाएगी. कई प्रमुख खिलाड़ियों की गैरमौजूदगी के कारण यह सीरीज़ भारत के लिए अपनी बेंच स्ट्रेंथ आज़माने का अच्छा अवसर है.

---- समाप्त ----
