ना पड‍िक्कल-ना सुदर्शन, ऋषभ पंत ने गुवाहाटी टेस्ट की प्लेइंग XI कर ली तय? शुभमन गिल का र‍िप्लेसमेंट तैयार

भारत और साउथ अफ्रीका के बीच गुवाहाटी में शुक्रवार (22 नवंबर) से टेस्ट मैच है. इस मुकाबले में भारतीय टीम की कमान ऋषभ पंत संभालेंगे, जो भारत के 38वें नंबर के टेस्ट कप्तान होंगे. अब चूंकि गिल नहीं खेलेंगे, ऐसे में उनकी जगह कौन खेलेगा? वहीं उनकी गैरमौजूदगी में खाली हुई स्पेस को कौन भरेगा.

ऋषभ पंत गुवाहाटी टेस्ट में भारत की कमान संभालेंगे (Photo: PTI)
IND vs SA 2nd Test: अब साफ हो गया है और इस बात पर मोहर लग गई है कि शुभमन गिल  आज (22 नवंबर) से शुरू होने वाले भारत-साउथ अफ्रीका के बीच होने वाले टेस्ट में नहीं खेलेंगे. ऋषभ पंत अब गुवाहाटी में भारतीय टीम की कमान संभालेंगे. ऐसे में 2 सवाल हैं, पहला: ग‍िल की नंबर 4 पोजीशन पर कौन खेलेगा? दूसरा: गिल का र‍िप्लेसमेंट कौन होगा. 

22 नवंबर से शुरू होने वाले टेस्ट मैच में गिल की जगह कौन लेगा. इस बारे में 21 नवंबर को कप्तान पंत ने अपने पत्ते तो नहीं खोले, लेकिन यह जरूर कह दिया कि जो भी खेलेगा. उसे जानकारी दे दे गई है.

क्या ऑफ-स्पिनर साइमन हार्मर की मौजूदगी को देखते हुए किसी दाएं हाथ के बल्लेबाज को शामिल किया जाएगा, इस पर पंत ने कहा- हमने इसे ध्यान में रखा है क्योंकि हमारी बल्लेबाजी लाइन-अप में कई बाएं हाथ के बल्लेबाज हैं. हमने फैसला कर लिया है और जिसे खेलना है, उसे बता दिया गया है.

अब पंत के इस जवाब को समझें, चूंकि गिल बाहर हो गए हैं. ऐसे में उनकी जगह लेने के लिए मौजूदा स्क्वॉड में देवदत्त पड‍िक्कल, साई सुदर्शन और नीतीश रेड्डी हैं. लेकिन पड‍िक्कल और साई दोनों ही बाएं हाथ के बल्लेबाज हैं, ऐसे में नीतीश रेड्डी ज्यादा बेहतर ऑप्शन दिख रहे हैं, क्योंकि वो दाएं हाथ के बल्लेबाज हैं. 

यह भी पढ़ें: अगर शुभमन गिल गुवाहाटी टेस्ट से हुए बाहर, तो चौथे नंबर पर कौन खेलेगा?

ओपन‍िंग में केएल राहुल और यशस्वी जायसवाल हैं. नंबर 3 सुंदर ही रहेंगे. वहीं ध्रुव जुरेल ने कोलकाता टेस्ट में दूसरी पारी में गिल के इंजर्ड होने के बाद चौथे नंबर पर बल्लेबाजी की थी, ऐसे में वो गिल की पोजीशन पर खेलते दिखेंगे. बैट‍िंग कोच स‍ितांशु कोटक ने इस बात के संकेत दिए थे. नंबर 5 पर कप्तान पंत आएंगे. नंबर 6 पर नीतीश रेड्डी आ सकते हैं. 
 

साई और पड‍िक्कल को को क्यों नहीं मिलेगा मौका?
साई सुदर्शन ने अब तक 5 टेस्ट मैच खेले हैं, इसमें 9 पार‍ियों में 273 रन बनाए हैं. लेकिन 24 साल के साई ने अपने सभी पांचों मैच नंबर 3 पोजीशन पर खेले हैं. ऐसे में इस बात की संभावना कम ही लगती है कि 6 नंबर या नीचे खेलें. 

यह भी पढ़ें: 'ये हालात अच्छे नहीं, पर...', गुवाहाटी में एक टेस्ट का कप्तान बनने पर ऋषभ पंत संतुष्ट नहीं? क्या हैं बयान के मायने

वहीं 25 साल के देवदत्त पड‍िक्कल भी एक ऑप्शन हैं, लेकिन वो साई को क्रॉस कर टीम में मुश्क‍िल से ही चुने जाएंगे. उनके नाम 2 टेस्ट की 3 पार‍ियों में 94 रन हैं. पड‍िक्कल ने मार्च 2024 में इंग्लैंड के ख‍िलाफ डेब्यू किया था, तब उन्होंने उस मैच की डेब्यू पारी में 65 रन बनाए थे. वहीं पड‍िक्कल का दूसरा टेस्ट नवंबर 2024 में पर्थ में बॉर्डर-गावस्कर ट्रॉफी के दौरान था. तब वो नंबर 3 पोजीशन पर खेलने उतरे, पहली पारी में वो 0 पर आउट हुए तो दूसरी पारी में उन्होंने 25 रन बनाए. 

तो भारत की प्लेइंग 11 में नहीं होंगे बदलाव 
वैसे माना जा रहा है कि भारत की प्लेइंग 11 में ज्यादा बदलाव नहीं होंगे. केवल शुभमन गिल की जगह किसी ख‍िलाड़ी की एंट्री होगी. वहीं अफ्रीकी टीम की प्लेइंग 11 में ज्यादा बदलाव नहीं होगा. 

गुवाहटी टेस्ट में भारत की संभाव‍ित प्लेइंग-XI: यशस्वी जायसवाल, केएल राहुल, वॉशिंगटन सुंदर, ध्रुव जुरेल, ऋषभ पंत (कप्तान, विकेटकीपर), रवींद्र जडेजा, नीतीश रेड्डी, अक्षर पटेल, कुलदीप यादव, जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज

गुवाहाटी टेस्ट में साउथ अफ्रीका की संभाव‍ित प्लेइंग-XI: एडेन मार्करम, र‍यान रिकेल्टन, वियान मुल्डर, टेम्बा बावुमा (कप्तान), टोनी डी जोरजी, ट्रिस्टन स्टब्स, काइल वेरेने (विकेटकीपर), साइमन हार्मर, मार्को जानसेन, कॉर्बिन बॉश, केशव महाराज

भारत vs साउथ अफ्रीका टेस्ट (H2H)
45 टेस्ट, 16 भारत जीत, 19 भारत हारा, 10 ड्रॉ

भारत-साउथ अफ्रीका टेस्ट (भारत में)
कुल मैच 20, भारत जीता: 11, हारा: 6, ड्रॉ: 3 

साउथ अफ्रीका सीरीज भारत की टेस्ट टीम: ऋषभ पंत (विकेटकीपर, कप्तान), यशस्वी जायसवाल, केएल राहुल, साई सुदर्शन, देवदत्त पडिक्कल, ध्रुव जुरेल, रवींद्र जडेजा, वॉशिंगटन सुंदर, जसप्रीत बुमराह, अक्षर पटेल, नीतीश कुमार रेड्डी, मोहम्मद सिराज, कुलदीप यादव, आकाश दीप.

भारत दौरे के लिए साउथ अफ्रीका का टेस्ट स्क्वॉड: टेम्बा बावुमा (कप्तान), कॉर्बिन बॉश, डेवाल्ड ब्रेविस, टोनी डी जोरजी, जुबैर हमजा, साइमन हार्मर, मार्को जानसेन, केशव महाराज, एडेन मार्करम, वियान मुल्डर, सेनुरन मुथुसामी, लुंगी एनग‍िडी (कगिसो रबाडा की जगह), रयान रिकेलटन, ट्रिस्टन स्टब्स, काइल वेरेने.

---- समाप्त ----
