IND vs SA: एक तरफ गांधी तो दूसरी ओर मंडेला... गोल्ड के इस खास सिक्के से होगा पहले टेस्ट में टॉस

भारत-ऑस्ट्रेलिया के बीच पहला टेस्ट मैच 14 नवंबर से कोलकाता में खेला जाना है. लेकिन इस मुकाबले से पहले क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ बंगाल (CAB) ने पहले टेस्ट मैच के टॉस के लिए एक विशेष स्वर्ण सिक्का (गोल्ड क्वाइन) जारी किया है. इस सोने के सिक्के के एक तरफ महात्मा गांधी और दूसरी तरफ नेल्सन मंडेला की तस्वीर उकेरी गई है, जो शांति, स्वतंत्रता और अहिंसा के साझा मूल्यों का प्रतीक है. CAB अध्यक्ष सौरव गांगुली ने बताया कि यह सिक्का विशेष रूप से इस सीरीज़ के लिए तैयार किया गया है और इसका उपयोग टॉस समारोह में किया जाएगा.

और पढ़ें

गांधी और मंडेला की तस्वीरें उकेरी गई

भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच यह श्रृंखला फ्रीडम ट्रॉफी के लिए खेली जा रही है, जो गांधी और मंडेला की विरासत को सम्मान देने के लिए शुरू की गई थी. यह ट्रॉफी दोनों नेताओं द्वारा दिए गए अहिंसा और समानता के संदेश का प्रतीक है.

यह भी पढ़ें: 'शमी पूरी तरह फिट, उन्हें टीम में होना चाहिए', अब सौरव गांगुली ने टीम सेलेक्शन पर उठाए सवाल

छह साल बाद ईडन में टेस्ट क्रिकेट की वापसी

यह मैच ईडन गार्डन्स में छह साल बाद टेस्ट क्रिकेट की वापसी का प्रतीक होगा. CAB कोषाध्यक्ष संजय दास के अनुसार, पहले तीन दिनों के 96,000 टिकट पहले ही बिक चुके हैं और कुल 1.4 करोड़ टिकटों की बिक्री हुई है, जिससे यह मैच बेहद लोकप्रिय हो गया है.

Advertisement

सुरक्षा के कड़े इंतज़ाम

हाल ही में दिल्ली के लाल किले के पास हुए धमाके के बाद, कोलकाता पुलिस और CAB ने खिलाड़ियों और दर्शकों की सुरक्षा के लिए विशेष व्यवस्थाएं की हैं. मैच से एक दिन पहले, यानी 13 नवंबर को जगमोहन डालमिया मेमोरियल लेक्चर आयोजित किया जाएगा, जिसमें सुनील गावस्कर मुख्य वक्ता होंगे. इस कार्यक्रम में भारत और दक्षिण अफ्रीका दोनों टीमों के खिलाड़ी शामिल रहेंगे. डालमिया को उस प्रशासक के रूप में याद किया जाता है जिन्होंने भारत को विश्व क्रिकेट की महाशक्ति बनाया.

यह भी पढ़ें: 'सौरव गांगुली को ICC अध्यक्ष होना चाहिए', सीएम ममता बनर्जी ने जमकर की पूर्व कप्तान की तारीफ



टीम इंडिया और पिच की तैयारी

टीम इंडिया रविवार शाम को शुभमन गिल, जसप्रीत बुमराह और मुख्य कोच गौतम गंभीर के साथ कोलकाता पहुंची. सोमवार सुबह गंभीर ने बैटिंग कोच सितांशु कोटक के साथ ईडन की पिच का निरीक्षण किया, जबकि बाद में गांगुली ने भी मैदान का जायजा लिया. पिच को ओस और बारिश से बचाने के लिए पूरी तरह कवर कर दिया गया है.

क्या बोले सौरव गांगुली

गांगुली ने पत्रकारों से कहा, 'भारत ने टर्निंग ट्रैक मांगा है या नहीं, यह कहना मुश्किल है क्योंकि उन्होंने अभी तक कुछ नहीं कहा. लेकिन विकेट बहुत अच्छी लग रही है.' दक्षिण अफ्रीका इस सीरीज़ में विश्व टेस्ट चैंपियन के रूप में उतर रही है. टीम ने इस साल की शुरुआत में ऑस्ट्रेलिया को हराकर विश्व टेस्ट चैम्पियनशिप फाइनल जीता था. हाल ही में उन्होंने पाकिस्तान में दो मैचों की टेस्ट सीरीज़ 1-1 से ड्रॉ की थी.

---- समाप्त ----