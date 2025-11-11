'शमी पूरी तरह फिट, उन्हें टीम में होना चाहिए', अब सौरव गांगुली ने टीम सेलेक्शन पर उठाए सवाल

पूर्व भारतीय कप्तान सौरव गांगुली ने कहा है कि वह मोहम्मद शमी को एक बार फिर भारतीय टीम में सभी प्रारूपों में खेलते देखना चाहते हैं. गांगुली का मानना है कि शमी पूरी तरह फिट हैं और बेहतरीन गेंदबाजी कर रहे हैं. हालांकि, चीफ सेलेक्टर अजित अगरकर की अगुवाई वाली चयन समिति फिलहाल 35 वर्षीय तेज गेंदबाज से आगे बढ़ती दिख रही है. शमी को दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ दो टेस्ट मैचों की श्रृंखला के लिए टीम में जगह नहीं मिली है. उन्होंने आखिरी बार चैंपियंस ट्रॉफी में मार्च में खेला था.

क्या बोले सौरव गांगुली

गांगुली ने कहा, 'शमी बहुत शानदार गेंदबाजी कर रहे हैं. वह फिट हैं और हमने देखा कि उन्होंने रणजी ट्रॉफी के तीन मैचों में बंगाल को अकेले दम पर जिताया.' शमी ने इस सत्र में तीन मैचों में 91 ओवर डालते हुए 15 विकेट हासिल किए हैं. हालांकि, त्रिपुरा के खिलाफ वह विकेटरहित रहे. शमी ने 2023 विश्व कप के बाद टखने की सर्जरी कराई थी, लेकिन फिर वापसी के बाद उन्होंने लय पकड़ ली है.

गांगुली ने कहा, 'मुझे यकीन है चयनकर्ता उन पर नजर रख रहे हैं और उनके बीच संवाद भी है. अगर फिटनेस और कौशल की बात करें तो शमी वही पुराने शमी हैं. मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई कारण है कि वह टेस्ट, वनडे और टी20 तीनों प्रारूपों में भारत के लिए न खेलें.'

फिलहाल भारत के पास प्रसिद्ध कृष्णा और आकाश दीप जैसे युवा तेज गेंदबाज हैं. लेकिन गांगुली का मानना है कि शमी जैसे अनुभवी गेंदबाज का अनुभव किसी भी प्रारूप में अनमोल रहेगा.

ध्रुव जुरेल को लेकर क्या बोले गांगुली

दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ शुक्रवार से ईडन गार्डन्स में शुरू हो रही दो टेस्ट मैचों की श्रृंखला पर बात करते हुए गांगुली ने कहा कि ध्रुव जुरेल को उनके बल्लेबाजी प्रदर्शन के आधार पर प्लेइंग इलेवन में जगह मिलनी चाहिए. गांगुली ने कहा कि नंबर 3 का स्थान एक विकल्प हो सकता है, जहां फिलहाल साई सुदर्शन खेलते हैं.

