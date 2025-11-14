scorecardresearch
 

IND vs SA: भूल जाइए 3... 4 स्पिनर्स के साथ उतरी टीम इंडिया, सबसे चौंकाने वाले सुंदर, तीसरे नंबर पर नाम

भारतीय टीम के लिए साई सुदर्शन कोलकाता टेस्ट मैच नहीं खेल रहे हैं, जो हैरान करने वाला है. सुदर्शन के बाहर होने के बाद अब सवाल ये है कि तीसरे नंबर पर भारत के लिए कौन सा खिलाड़ी बैटिंग करेगा. वॉशिंगटन सुंदर ये रोल निभा सकते हैं.

कोलकाता टेस्ट मैच में तीसरे नंबर पर बैटिंग कर सकते हैं वॉशिंगटन सुंदर (Photo: Getty Images)
भारत और साउथ अफ्रीका के बीच दो मैचों की टेस्ट सीरीज का पहला मुकाबला कोलकाता के ऐतिहासिक ईडन गार्डन्स में शुरू हो चुका है. इस मुकाबले में साउथ अफ्रीका के कप्तान टेम्बा बावुमा ने टॉस जीता और पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया. यानी शुभमन गिल की अगुवाई वाली भारतीय टीम को पहले गेंदबाजी करनी पड़ी है. इस सबके बीच असली चर्चा इस बात की हो रही है कि टीम इंडिया इस मैच में इतने स्पिनर्स के साथ क्यों उतरी. भारतीय टीम एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, बल्कि चार स्पिन विकल्पों के साथ ईडन गार्डन्स टेस्ट में भाग ले रही है.

टीम इंडिया की प्लेइंग-11 देखकर कई फैन्स हैरान रह गए. चौंकाने वाली बात थी वॉशिंगटन सुंदर की टीम में मौजूदगी, जिन्हें साई सुदर्शन पर प्राथमिकता मिली. सुंदर को सिर्फ स्पिनर के तौर पर नहीं, बल्कि एक ऐसे खिलाड़ी के रूप में खिलाया गया है जो नंबर-3 पर बल्लेबाजी भी कर सकते हैं. सुंदर के इस मैच में तीसरे नंबर पर बैटिंग करने की ज्यादा संभावना है, क्योंकि टीम लिस्ट में उनका नाम इसी नंबर पर है. रवींद्र जडेजा, अक्षर पटेल और कुलदीप यादव के रूप में भी भारत के पास स्पिन ऑप्शन मौजूद हैं.

टीम इंडिया का यह कॉम्बिनेशन इस बात का साफ संकेत देता है कि मैच के पहले ही दिन से पिच स्पिनर्स की मदद कर सकती है. वैसे भी टीम इंडिया के हेड कोच गौतम गंभीर उन खिलाड़ियों पर ज्यादा भरोसा करते हैं, जो गेंद के साथ-साथ बल्ले से भी योगदान देने में माहिर हों.

ऋषभ पंत का भी हुआ कमबैक
भारतीय टीम के लिए इस मैच में विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत भी खेल रहे हैं, जो अच्छी खबर है. इंग्लैंड दौरे पर मैनचेस्टर टेस्ट के दौरान दाएं पैर के अंगूठे में चोट लगने के बाद ऋषभ ओवल टेस्ट और वेस्टइंडीज के खिलाफ सीरीज से बाहर हो गए थे. उनकी मौजूदगी टीम इंडिया की बैटिंग लाइनअप को मजबूत बनाती है और मिडिल ऑर्डर में एक्स-फैक्टर भी जोड़ती है. ध्रुव जुरेल भी प्लेइंग-11 में जगह बनाने में कामयाब रहे हैं.

वेस्टइंडीज के खिलाफ टेस्ट सीरीज में नंबर-3 पर अच्छी बैटिंग करने वाले साई सुदर्शन को बाहर रखना हैरतभरा रहा. उनके बाहर होने से साफ है कि टीम मैनेजमेंट बल्लेबाजी में स्थिरता से ज्यादा ऑलराउंडर्स को प्राथमिकता दे रहा है.वॉशिंगटन सुंदर का टीम में आना उसी रणनीति का हिस्सा है.

काफी अरसे बाद ऐसा देखने को मिला है, जब भारतीय टीम किसी टेस्ट मैच में इतने स्पिनरों के साथ उतरी हो. यह फैसला इस पिच की प्रकृति बताता है, जो पहले दिन से ही स्पिनरों के मुफीद लग रही है. जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद सिराज के रूप में भारत के पास पेस विकल्प भी मौजूद हैं. दोनों नई गेंद से जिम्मेदारी संभाल रहे हैं और जल्द विकेट लेने की कोशिश करेंगे.

साउथ अफ्रीका की टीम ने भी इस मैच में स्पिन का दांव खेला है. केशव महाराज, सेनुरन मुथुसामी और साइमन हार्मर की फिरकी भारतीय बल्लेबाजों को परेशान कर सकती है. तेज गेंदबाज कगिसो रबाडा इंजरी के चलते बाहर हैं, जिसके कारण साउथ अफ्रीका की तेज गेंदबाजी थोड़ी कमजोर पड़ गई है. मार्को जानसेन, कॉर्बिन बॉश और वियान मुल्डर जैसे ऑलराउंडर्स का रोल अहम हो जाएगा.

भारत की प्लेइंग-11: केएल राहुल, यशस्वी जायसवाल,  वॉशिंगटन सुंदर, शुभमन गिल (कप्तान), ऋषभ पंत (विकेटकीपर), ध्रुव जुरेल, रवींद्र जडेजा, अक्षर पटेल, कुलदीप यादव, मोहम्मद सिराज, जसप्रीत बुमराह

साउथ अफ्रीका की प्लेइंग-11: एडेन मार्करम, रयान रिकेल्टन, वियान मुल्डर, टेम्बा बावुमा (कप्तान), टोनी डी जोरजी, ट्रिस्टन स्टब्स, काइल वेरेने (विकेटकीपर), साइमन हार्मर, मार्को जानसेन, कॉर्बिन बॉश और केशव महाराज.

