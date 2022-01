Ind Vs Sa, 1st ODI Playing 11: पहले ODI में इस IPL स्टार का डेब्यू, गब्बर की भी वापसी, ये है भारत की प्लेइंग-11

Ind Vs Sa, 1st ODI Playing 11: भारत और साउथ अफ्रीका के बीच पहला वनडे मुकाबला खेला जा रहा है. पार्ल के बोलैंड पार्क में टीम इंडिया केएल राहुल की अगुवाई में उतरी है. साउथ अफ्रीका ने इस मैच में टॉस जीतकर पहले बैटिंग का फैसला लिया है, यानी टीम इंडिया पहले बॉलिंग कर रही है.

भारत की ओर से ऑलराउंडर वेंकटेश अय्यर का डेब्यू हो रहा है, जबकि शिखर धवन, भुवनेश्वर कुमार की प्लेइंग-11 में वापसी हो रही है. टीम इंडिया इस मुकाबले में दो स्पिनर के साथ उतरी है.

भारत की प्लेइंग-11



केएल राहुल (कप्तान), शिखर धवन, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, ऋषभ पंत, वेंकटेश अय्यर, रविचंद्रन अश्विन, शार्दुल ठाकुर, भुवनेश्वर कुमार, युजवेंद्र चहल, जसप्रीत बुमराह (उप-कप्तान)

साउथ अफ्रीका की प्लेइंग-11

क्विंटन डी कॉक, जे. मलान, एडन मर्करम, आर. वी. दुसेन, तेंबा बावुमा (कप्तान), डेविड मिलर, ए. फेलल्युकवाओ, मार्को जेनसन, केशव महाराज, टी. शम्सी, लुंगी नगीदी

A look at our Playing XI for the 1st game.



Congratulations to Venkatesh Iyer who makes his ODI debut for #TeamIndia. 👏 👏



Follow the match ➡️ https://t.co/PJ4gV8SFQb #SAvIND pic.twitter.com/8oUN1wDBXy