कोलकाता टेस्ट में 124 रनों का लक्ष्य हासिल कर सकेगी टीम इंडिया? जानें क्या कहते हैं आंकड़े

भारत को कोलकाता के ईडन गार्डन्स में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ जारी टेस्ट जीतने के लिए इतिहास रचना होगा. दो मैचों की श्रृंखला में 1-0 की बढ़त लेने के लिए उन्हें 124 रन का पीछा करना होगा, जो इस मैदान पर अब तक का सबसे बड़ा सफल रन-चेज होगा. वर्तमान रिकॉर्ड भारत के नाम ही है, जिसने नवंबर 2004 में 117 रन का लक्ष्य हासिल किया था.
कोलकाता में चेज करना कठिन
कोलकाता में चेज करना बदनाम रूप से कठिन है. 1934 से अब तक 30 मौकों में सिर्फ पांच टीमों ने ही सफलतापूर्वक अपना लक्ष्य हासिल किया है. भारत को विजयी होने और मौजूदा विश्व चैंपियंस को हराने के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ देना होगा.
ईडन गार्डन्स में टेस्ट में सबसे बड़े सफल रन-चेज
भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका, लक्ष्य: 117 – नवंबर 2004
भारत बनाम इंग्लैंड, लक्ष्य: 79 – जनवरी 1993
इंग्लैंड बनाम भारत, लक्ष्य: 41 – दिसंबर 2012
ऑस्ट्रेलिया बनाम भारत, लक्ष्य: 39 – दिसंबर 1969
इंग्लैंड बनाम भारत, लक्ष्य: 16 – जनवरी 1977
ऐसा रहा है मैच का हाल
भारत ने टेस्ट मैच की शानदार शुरुआत की, जसप्रीत बुमराह की पांच विकेटों की पारी के दम पर प्रोटियाज़ को 159 रन पर समेट दिया. मोहम्मद सिराज और कुलदीप यादव ने भी दो-दो विकेट लिए. इसके बाद, केएल राहुल के 39 रन और वॉशिंगटन सुंदर, ऋषभ पंत और रवींद्र जडेजा की उपयोगी पारियों की मदद से भारत ने 30 रनों की मामूली बढ़त ली.
इसके बाद भारत ने दक्षिण अफ्रीका को 54 ओवर में 153 रन पर आउट कर दिया, जिसमें रवींद्र जडेजा ने चार विकेट झटके. प्रोटियाज़ के लिए टेम्बा बावुमा ने जुझारूपन दिखाया और कोलकाता टेस्ट में अर्धशतक लगाने वाले पहले बल्लेबाज़ बने. उनके 136 गेंदों पर 55 रन ने दक्षिण अफ्रीका को सम्मानजनक स्कोर तक पहुँचाया, जब वे 34 ओवर में 71 पर सात विकेट खो चुके थे.
भारत वर्तमान में विश्व टेस्ट चैंपियनशिप (WTC) 2025–27 अंक तालिका में 52 अंकों और 61.90% अंक प्रतिशत के साथ तीसरे स्थान पर है, जो उन्होंने सात मैचों में चार जीत से अर्जित किए हैं. ऑस्ट्रेलिया शीर्ष पर है, उसके बाद श्रीलंका.
भारत इंग्लैंड में 2-2 से ड्रॉ खेलने के बाद दक्षिण अफ्रीका श्रृंखला में उतरा है और पिछले चक्र में WTC फाइनल के लिए क्वालीफाई न कर पाने के बाद वापसी करने को उत्सुक है.
पहले टेस्ट में भारत की प्लेइंग-11: केएल राहुल, यशस्वी जायसवाल, वॉशिंगटन सुंदर, शुभमन गिल (कप्तान), ऋषभ पंत (उप-कप्तान/विकेटकीपर), रवींद्र जडेजा, ध्रुव जुरेल, अक्षर पटेल, कुलदीप यादव, जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद सिराज.
पहले टेस्ट में साउथ अफ्रीका की प्लेइंग-11: रयान रिकेल्टन, एडेन मार्करम, वियान मुल्डर, टेम्बा बावुमा (कप्तान), टोनी डी जोरजी, ट्रिस्टन स्टब्स, काइल वेरेने (विकेटकीपर), मार्को जानसेन, कॉर्बिन बॉश, साइमन हार्मर और केशव महाराज.