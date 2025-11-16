scorecardresearch
 

कप्तान शुभमन गिल की कैसी है तबीयत? BCCI ने दिया अपडेट, कोलकाता टेस्ट में अब खेल नहीं पाएंगे

भारतीय कप्तान शुभमन गिल गर्दन में तकलीफ के चलते हॉस्पिटल में एडमिट हुए. शुभमन की अनुपस्थिति में ऋषभ पंत ने कप्तानी का दायित्व संभाला. शुभमन अब गुवाहाटी टेस्ट मैच से भी बाहर हो सकते हैं.

शुभमन गिल भारत की दूसरी पारी में बैटिंग के लिए नहीं उतरेंगे. (Photo: AP)
साउथ अफ्रीका के खिलाफ कोलकाता टेस्ट मैच में भारतीय टीम को तगड़ा झटका लगा था. भारत की पहली पारी में कप्तान शुभमन गिल सिर्फ 4 रनों के निजी स्कोर पर रिटायर्ड हर्ट हो गए थे. शॉट खेलने के बाद शुभमन को गर्दन में ऐंठन महसूस हुआ और वो मैदान छोड़कर चले गए.

कोलकाता टेस्ट मैच में दूसरे दिन (15 नवंबर) के खेल की समाप्ति के बाद भारत कप्तान को वुडलैंड्स अस्पताल ले जाया गया, जहां उन्हें एहतियातन गहन चिकित्सा इकाई (ICU) में एडमिट किया गया है. वहां उनके स्कैन और पूरी मेडिकल जांच की गई. शुभमन गिल को लेकर भारतीय क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड (BCCI) ने बड़ा अपडेट दिया है.

बीसीसीआई की ओर से कहा गया, 'कप्तान शुभमन गिल को कोलकाता में साउथ के खिलाफ टेस्ट मैच के दूसरे दिन गर्दन में चोट लग गई. दूसरे दिन का खेल खत्म होने के बाद उन्हें जांच के लिए अस्पताल ले जाया गया. वह फिलहाल अस्पताल में हैं, जहां उनकी निगरानी की जा रही है. वह इस मैच में अब आगे हिस्सा नहीं ले सकेंगे. बीसीसीआई की मेडिकल टीम उनकी निगरानी करती रहेगी.'

शुभमन दूसरी पारी में बैटिंग के नहीं आएंगे
शुभमन गिल अब दूसरी पारी में बैटिंग नहीं कर पाएंगे, जो भारतीय टीम के लिए एक सेटबैक हो सकता है. कोलकाता टेस्ट मैच में साउथ अफ्रीका ने अपनी पहली पारी में 159 रन बनाए. फिर भारत ने 189 रन बनाए, जिसके चलते उसने 30 रनों की लीड ली. इसके बाद साउथ अफ्रीका ने दूसरे दिन के खेल में अपनी दूसरी पारी में 91 रनों के स्कोर तक सात विकेट गंवा दिए.

दाएं हाथ के बल्लेबाज शुभमन गिल ने इस साल इंग्लैंड दौरे के जरिए टेस्ट क्रिकेट में भारतीय टीम की कमान संभाली थी. इंग्लैंड दौरे पर भारत ने टेस्ट सीरीज को 2-2 से बराबर कराया था. फिर शुभमन की कप्तानी में भारत ने वेस्टइंडीज के खिलाफ अपने घर पर 2-0 से टेस्ट सीरीज जीती. शुभमन ने हालिया ऑस्ट्रेलिया दौरे के जरिए वनडे क्रिकेट में भी टीम इंडिया का नेतृत्व करना शुरू किया है. रोहित शर्मा की जगह शुभमन को भारत की वनडे टीम का कप्तान नियुक्त किया गया था.

