बस एक दिन और बाकी है, कल (5 अक्टूबर) को भारत और पाकिस्तान के बीच एक महिला वर्ल्ड कप का मुकाबला देखने को मिलेगा. मैच 3 बजे दोपहर में शुरू होगा. यह मैच श्रीलंका की राजधानी कोलंबो में होना है.

हाल में भारत की पुरुष टीम ने पाकिस्तान को एश‍िया कप में 3 बार धूल चटाई और फाइनल में भी उनको रौंदा. कुल म‍िलाकर भारतीय पुरुष टीम की बादशाहत पाकिस्तान पर प‍िछले कुछ सालों में जारी है. भारत की पुरुष टीम ने पाकिस्तान को प‍िछले 8 मुकाबलों (वनडे और टी20) में हराया है.



लेकिन, यहां थोड़ा रुकिए.... एक और शानदार और जानदार डाटा उभरकर सामने आया है. जो जोर-जोर से च‍िल्लाकर कह रहा है कि 'म्हारी छोरियां छोरों से कम हैं के'....? दंगल मूवी का यह डायलॉग भारतीय महिला क्रिकेट टीम पर एकदम फ‍िट बैठ रहा है.

क्योंकि वनडे फॉर्मेट में दोनों ही टीमों की जब भी भ‍िड़ंत हुई है, टीम इंड‍िया ने हर बार पाकिस्तानी महिला टीम को मात दी है.

हरमनप्रीत कौर और फात‍िमा सना का यह फोटो टी20 वर्ल्ड कप 2024 में टॉस के दौरान का है (Photo: AP/File)

पाकिस्तान की महिला टीम के साथ भारत की महिला टीम की हाल में वनडे में भ‍िड़ंत 6 मार्च 2022 को हुई थी. जहां भारतीय टीम ने पाकिस्तान को 107 रनों से हराया था. यह वनडे वर्ल्ड कप का मुकाबला था.

वहीं दोनों देशों के बीच वनडे फॉर्मेट में पहला मुकाबला 30 दिसंबर 2005 को कराची में खेला गया था. जहां भारतीय टीम ने पाकिस्तान को 193 रनों से पटखनी दी थी. इस पहले मुकाबले में भारतीय टीम ने 289/2 का स्कोर बनाया था, जवाब में खेलने उतरी पाकिस्तान की टीम 96 रनों पर सिमट गई थी.

दोनों देशों के बीच 20 साल के दौरान 11 मुकाबले हुए हैं. लेकिन पाकिस्तान की टीम को दुन‍िया के हर कोने में हर जगह भारतीय टीम से पाकिस्तान को धूल चटाई है. इस बार भी भारतीय टीम से वर्ल्ड कप में उम्मीद रहेगी कि वो पाकिस्तान की टीम पर वर्ल्ड कप में सर्जिकल स्ट्राइक करेगी. इस बार महिला ODI वर्ल्ड कप का आयोजन भारत-श्रीलंका में संयुक्त रूप से कर रहा है.

जब-जब आमने सामने आईं भारत-पाकिस्तान की महिला टीम (ODI)

6 मार्च, 2022: भारत ने माउंट माउंगानुई में खेले गए मैच में पाकिस्तान को 107 रन से हराया. 2 जुलाई, 2017: डर्बी में भारतीय टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 95 रन से जीत दर्ज की. 19 फरवरी, 2017: कोलंबो (PSS) में खेली गए मैच में टीम इंड‍िया ने 7 विकेट से जीत हासिल की. 7 फरवरी, 2013: कटक में हुए मैच में टीम इंड‍िया ने 6 विकेट से व‍िजय प्राप्त की. 7 मार्च 2009: बोवरल में इंडियन टीम ने 10 विकेट से जीत दर्ज की. 9 मई, 2008: भारतीय महिला टीम ने डांबुला में 207 रनों से पाकिस्तान को हराया. 5 मई, 2008: टीम इंड‍िया ने कुरुनेगाला में पाकिस्तान को 182 रनों से मात दी. 19 दिसंबर, 2006: भारत की महिला टीम ने जयपुर में पाकिस्तान को 103 रनों से हराया. 13 दिसंबर, 2006: महिला टीम ने जयपुर में पाकिस्तान को 80 रनों से हराया. 2 जनवरी, 2006: भारतीय टीम ने पाक‍िस्तान को कराची में 10 व‍िकेट से रौंदा 30 द‍िसंबर 2005: भारत की महिला टीम ने कराची मं पाकिस्तान को 193 रनों से हराया.

वर्ल्ड कप के लिए भारतीय टीम: हरमनप्रीत कौर (कप्तान), स्मृति मंधाना (उपकप्तान), प्रतीका रावल, हरलीन देओल, जेमिमा रोड्रिग्स, ऋचा घोष, उमा छेत्री, रेणुका सिंह ठाकुर, दीप्ति शर्मा, स्नेह राणा, श्रीचरणी, राधा यादव, अमनजोत कौर, अरुंधति रेड्डी, क्रांति गौड़

रिजर्व खिलाड़ी: तेजल हसब्निस, प्रेमा रावत, प्रिया मिश्रा, मिन्नू मणि, सयाली सतघरे

वर्ल्ड कप के लिए पाकिस्तान टीम : फातिमा सना (कप्तान), मुनीबा अली सिद्दीकी (उप-कप्तान), आलिया रियाज, डायना बेग, एमान फातिमा, नशरा सुंधू, नतालिया परवेज, ओमाइमा सोहेल, रमीन शमीम, सदफ शमास, सादिया इकबाल, शावाल जुल्फिकार, सिदरा अमीन, सिदरा नवाज, सैयदा अरूब शाह.

रिजर्व: गुल फ‍िरोजा, नजीहा अल्वी, तूबा हसन, उम्म-ए-हानी, वहीदा अख्तर

