पूर्व भारतीय क्रिकेटर निखिल चोपड़ा ने पाकिस्तान की ट्रांजिशनल टीम की कड़ी आलोचना की है. उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की मौजूदा स्क्वॉड में वह स्टार पावर और पहचान नहीं है, जो कभी उन्हें वर्ल्ड क्रिकेट में एक जबरदस्त ताकत बनाती थी. चोपड़ा ने इस टीम को लेकर अपनी तीखी राय रखते हुए बताया कि फिलहाल यह टीम अनुभवहीन और कमजोर है.

पाकिस्तान ने एशिया कप 2025 में नए नेतृत्व के तहत कदम रखा है. जहां बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान को टी20 इंटरनेशनल सेटअप से बाहर कर दिया गया. सलमान अली आगा अब इस युवा टीम की कमान संभाल रहे हैं, जिसमें सैम अयूब, मोहम्मद हार‍िस और हसन नवाज जैसे नए चेहरे शामिल हैं. वहीं, शाहीन शाह आफरीदी, हार‍िस रऊफ और फखर जमां ही ऐसे कुछ खिलाड़ी हैं जो पिछले मुख्य खेमे से इस टीम में बने हुए हैं.



पूर्व भारतीय क्रिकेटर निखिल चोपड़ा ने NDTV से कहा- पाकिस्तान टीम का कोई अपमान नहीं, लेकिन अगर आप उनकी टीम को देखें और सड़क पर किसी बच्चे से उनके टॉप तीन-चार खिलाड़ियों के नाम पूछें, तो कई बच्चों को, यहां तक कि टी20 फॉर्मेट के कट्टर क्रिकेट फैन्स को भी नाम याद नहीं होंगे, लेकिन अगर आप उनसे 1990 के दशक के पाकिस्तान के क्रिकेट हीरोज के बारे में पूछेंगे, तो याद करेंगे.

भारतीय टीम के टैलेंट पूल पर क्या बोले चोपड़ा

चोपड़ा ने भारत के टैलेंट पूल की गहराई पर भी जोर दिया. उन्होंने कहा कि भारत की टीम के हर सदस्य के पास मैच जीतने का रिकॉर्ड है. साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि युवा बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल को टीम से बाहर रखना भारत की गहराई का संकेत है. निखिल चोपड़ा के अनुसार, यह सेलेक्टर्स की एक अहम गलती नहीं, बल्कि भारत के पास बेहतरीन विकल्पों की भरमार का संकेत है.

निखिल चोपड़ा ने कहा- जब आप भारत की प्लेइंग इलेवन या 15 सदस्यीय स्क्वॉड को देखते हैं, तो वहां मैच विनर, अनुभवी खिलाड़ी और वर्ल्ड-बिटिंग स्टार्स हैं. यशस्वी जायसवाल जैसे युवा खिलाड़ी को 15 में शामिल तक नहीं किया गया, आप समझ सकते हैं कि अजीत अगरकर और टीम मैनेजमेंट को कितना अच्छा सिरदर्द हो रहा होगा.

भारत ने एशिया कप 2025 में पहले ही अपने जबरदस्त पसीने का इशारा कर दिया है. मेजबान UAE को ओपनर में पूरी तरह से रौंद दिया गया. कुलदीप यादव ने 4 विकेट लिए जबकि शिवम दुबे ने 3 विकेट झटके. विरोधी टीम महज 57 रनों पर ढेर हो गई. इसके बाद अभिषेक शर्मा और उपकप्तान शुभमन गिल ने भारत को मात्र 4.3 ओवर में नौ विकेट की शानदार जीत दिलाई.

