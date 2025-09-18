एशिया कप में भारत-पाक के बीच एक और भिड़ंत पक्की, इस तारीख को होगा महामुकाबला

पाकिस्तान और यूएई के बीच बुधवार को खेले गए एशिया कप के 10वें मुकाबले में पाकिस्तान ने 41 रनों से जीत दर्ज की. इस जीत के साथ ही पाकिस्तान ने सुपर-4 के लिए क्वालिफाई कर लिया है. जबकि मेजबान यूएई का सफर अब खत्म हो गया है. ग्रुप-ए से टीम इंडिया और पाकिस्तान की टीम क्वॉलिफाई कर गई है. इसी के साथ भारत और पाकिस्तान के बीच एक और भिड़ंत का रास्ता साफ हो गया है. दोनों टीमों के बीच अब अगला मुकाबला 21 सितंबर यानी की रविवार को दुबई में खेला जाएगा.

भारत-पाक के बीच एक और भिड़ंत...

दरअसल, एशिया कप में इस बार 8 टीमों ने हिस्सा लिया था. इन टीमों को दो अलग-अलग ग्रुप में बांटा गया था. सुपर-4 के लिए दोनों ग्रुप से कुल 4 टीमों का चयन होना था. ग्रुप ए में भारत के साथ पाकिस्तान, यूएई और ओमान की टीम थी. भारत ने अपने दोनों शुरुआती मुकाबले जीतकर पहले ही सुपर-4 के लिए क्वालिफाई कर लिया था. ओमान पहले ही बाहर हो चुका है. पाकिस्तान और यूएई के बीच आगे जाने की टक्कर थी. लेकिन इस मैच में पाकिस्तान ने बाजी मार ली और अब भारत के साथ उसका मुकाबला होगा.

भारत ने 7 विकेट से दी थी पटखनी

इस टूर्नामेंट में रविवार को भारत और पाकिस्तान के बीच ग्रुप स्टेज का मुकाबला खेला गया था. इस मैच में टीम इंडिया ने 7 विकेट से जीत दर्ज की थी. लेकिन ये मैच उस वक्त विवादों में आ गया था, जब भारतीय खिलाड़ियों ने पाकिस्तानी प्लेयर्स से हाथ मिलाने से इनकार कर दिया था. पाकिस्तान ने इसे लेकर आपत्ति दर्ज कराई थी. पीसीबी ने आईसीसी से इस मैच के रेफरी एंडी पायक्रॉफ्ट को टूर्नामेंट से हटाने की मांग की थी.

हालांकि, आईसीसी ने ऐसा करने से इनकार कर दिया था. इसके बाद पाकिस्तानी टीम ने यूएई के साथ होने वाले मैच से पहले तगड़ा ड्रामा किया और मैच न खेलने की धमकी दी. हालांकि, एक घंटे की देरी से टीम स्टेडियम पहुंची और मुकाबला हुआ.

ऐसा रहा है भारत-पाक का सफर

इस टूर्नामेंट में भारत और पाकिस्तान के सफर पर नजर डालें तो टीम इंडिया ने अपने अभियान की शुरुआत यूएई के खिलाफ की थी. इस मैच में सूर्या ब्रिगेड ने बड़े अंतर से जीत हासिल की थी. वहीं, दूसरे मैच में भारत ने पाकिस्तान को ही 7 विकेट से पटखनी दी. ग्रुप स्टेज का आखिरी मैच टीम इंडिया शुक्रवार को ओमान के साथ खेलेगी.

वहीं, पाकिस्तान ने अपने अभियान की शुरुआत ओमान के खिलाफ की थी. इसमें पाकिस्तान को जीत मिली थी. दूसरे मैच में पाकिस्तान को हार मिली. जबकि तीसरा मैच पाकिस्तान ने यूएई से खेला और जीत हासिल की. वहीं, यूएई को इस टूर्नामेंट में दो हार और एक जीत मिली. जबकि ओमान को अबतक खेले दोनों मैच में हार मिली है.

