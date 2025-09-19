scorecardresearch
 

India vs Oman Playing11: बुमराह-वरुण OUT, इन दो खिलाड़ियों को मौका, देखें दोनों टीमों की प्लेइंग11

एशिया कप में आज टीम इंडिया का मुकाबला ओमान से हो रहा है. ये इस टूर्नामेंट का आखिरी ग्रुप स्टेज मैच है. इस मैच में टीम इंडिया ने अपनी प्लेइंग इलेवन में 2 बदलाव किए हैं. टॉस जीतकर टीम इंडिया ने पहले बल्लेबाजी का फैसला लिया है.

जसप्रीत बुमराह ओमान के खिलाफ प्लेइंग इलेवन से बाहर.
इस मैच में टीम इंडिया ने अपनी प्लेइंग इलेवन में 2 बदलाव किए हैं. जसप्रीत बुमराह और वरुण चक्रवर्ती प्लेइंग इलेवन से बाहर हुए हैं, उनकी जगह अर्शदीप सिंह और हर्षित राणा को मौका मिला है.

बता दें कि टीम इंडिया ने पहले ही सुपर-4 में जगह बना ली है. ऐसे में ये मुकाबला उसके लिए इतना अहम नहीं है. हालांकि, पाकिस्तान के खिलाफ 21 सितंबर को होने वाले सुपर-4 मुकाबले की तैयारियों के लिहाज से इसे अहम माना जा रहा है. दूसरी ओर ओमान की टीम पहले ही बाहर हो चुकी है और इस टूर्नामेंट में उसका ये आखिरी मैच है.

भारत (प्लेइंग इलेवन): अभिषेक शर्मा, शुभमन गिल, संजू सैमसन (विकेटकीपर), सूर्यकुमार यादव (कप्तान), तिलक वर्मा, शिवम दुबे, हार्दिक पंड्या, अक्षर पटेल, हर्षित राणा, अर्शदीप सिंह, कुलदीप यादव. 

ओमान (प्लेइंग इलेवन): आमिर कलीम, जतिंदर सिंह (कप्तान), हम्माद मिर्जा, विनायक शुक्ला, शाह फैसल, जिक्रिया इस्लाम, आर्यन बिष्ट, मोहम्मद नदीम, शकील अहमद, समय श्रीवास्तव, जितेन रामानंदी.

बता दें कि इस मुकाबले के साथ ही ग्रुप स्टेज की भिड़ंत खत्म हो जाएगी और टूर्नामेंट 20 सितंबर से निर्णायक सुपर-4 चरण में प्रवेश करेगा. भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका और बांग्लादेश ने सुपर-4 के लिए क्वालिफाई किया है. 

यहां जानें सुपर-चार और फाइनल का शेड्यूल

20 सितंबर: श्रीलंका बनाम बांग्लादेश, दुबई, रात 8 बजे से
21 सितंबर: भारत बनाम पाकिस्तान, दुबई, रात 8 बजे से
23 सितंबर: पाकिस्तान बनाम श्रीलंका, अबू धाबी, रात 8 बजे से
24 सितंबर: भारत बनाम बांग्लादेश, दुबई, रात 8 बजे से
25 सितंबर: पाकिस्तान बनाम बांग्लादेश, दुबई, रात 8 बजे से
26 सितंबर: भारत बनाम श्रीलंका, दुबई, रात 8 बजे से
28 सितंबर: फाइनल, दुबई, रात 8 बजे से

