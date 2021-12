IND vs NZ, 2nd Test: मुंबई टेस्ट के 2 दिन में टीम इंडिया की मजबूत पकड़, न्यूजीलैंड को किया चारों खाने चित्त

टीम इंडिया पहली पारी में 325 रन पर ऑलआउट हो गई. मैच में न्यूजीलैंड के स्पिनर एजाज पटेल ने इतिहास रच दिया. वे टेस्ट की एक पारी में पूरे 10 विकेट लेने वाले दुनिया के तीसरे क्रिकेटर बन गए हैं. एजाज ने 10वें विकेट के रूप में मोहम्मद सिराज को शिकार बनाया.

Only the third bowler to claim all 10 wickets in an innings in the history of Test cricket 🔥



Take a bow, Ajaz Patel!